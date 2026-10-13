Simeone memuji David setinggi langit, menyoroti dampak langsung sang striker terhadap skuad serta dimensi taktis yang ia berikan kepada tim. Sang pelatih menjelaskan bahwa David memiliki karakteristik yang sebelumnya tidak dimiliki skuad: penyerang yang secara alami bergerak ke area kanan dan tak kenal lelah membantu pertahanan saat tim tidak menguasai bola.

“Dia memberikan dampak besar bagi tim. Dalam empat pertandingan, dia mencetak tiga gol dan menyumbang satu assist. Dia memiliki sesuatu yang sebelumnya tidak kami miliki: seorang striker yang secara alami bergerak ke kanan dan bekerja sangat baik dalam bertahan untuk tim,” kata sang pelatih kepada Sky Sport Italia menjelang laga penting di kompetisi Eropa melawan Manchester United.