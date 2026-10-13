Getty Images Sport
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Diego Simeone ungkap pesan blak-blakan kepada bintang Kanada Jonathan David meski sang pemain mengawali kiprahnya di Atletico Madrid dengan gemilang
Simeone puji dampak instan David
Simeone memuji David setinggi langit, menyoroti dampak langsung sang striker terhadap skuad serta dimensi taktis yang ia berikan kepada tim. Sang pelatih menjelaskan bahwa David memiliki karakteristik yang sebelumnya tidak dimiliki skuad: penyerang yang secara alami bergerak ke area kanan dan tak kenal lelah membantu pertahanan saat tim tidak menguasai bola.
“Dia memberikan dampak besar bagi tim. Dalam empat pertandingan, dia mencetak tiga gol dan menyumbang satu assist. Dia memiliki sesuatu yang sebelumnya tidak kami miliki: seorang striker yang secara alami bergerak ke kanan dan bekerja sangat baik dalam bertahan untuk tim,” kata sang pelatih kepada Sky Sport Italia menjelang laga penting di kompetisi Eropa melawan Manchester United.
- Getty Images Sport
Mengembalikan sosok pemain Kanada itu seperti saat di Lille
Meski sang penyerang mengawali kiprahnya di La Liga dengan produktif, Simeone segera menyinggung penampilannya yang kurang mengesankan di Italia sebagai gambaran tentang apa yang tidak ingin ia lihat di Madrid. Inti penilaian Simeone adalah kemampuan David untuk kembali menunjukkan permainan dinamis seperti saat membela klub di Prancis. Sang pelatih mengakui bahwa departemen pemandu bakat telah menghabiskan banyak waktu untuk menganalisis perbedaan nasib penyerang itu di berbagai liga. Dengan membandingkan penampilan terbaiknya di Lille dan kesulitannya di Juve, staf pelatih mengidentifikasi atribut yang perlu mereka bangkitkan kembali agar transfer itu sukses.
"Kami sering melihatnya bermain di Juventus dan Lille. Ketika dia tiba, kami mengatakan kepadanya: kami tidak menginginkan pemain yang tampil di Juventus, melainkan pemain yang bermain di Prancis dan berhasil mencapai klub seperti Juventus. Itulah yang kami inginkan, dan kami akan bekerja sama untuk membantumu menemukan kembali pemain yang benar-benar penting itu," ungkap Simeone.
Membangun identitas baru di Madrid
Selain David, Simeone tengah mengawasi perubahan besar dalam skuad pada musim ke-16nya sebagai pelatih. Dengan tujuh pemain hengkang dan lima pemain baru datang pada bursa transfer musim panas, pelatih berpengalaman itu mengakui bahwa proses membangun tim yang padu masih berlangsung. Meski menghadapi tantangan dalam memadukan para pemain baru, Simeone tetap optimistis dengan arah perkembangan timnya saat berlaga di kompetisi domestik dan Eropa.
"Saya melihat tim ini berkembang. Ini adalah tim yang masih dalam proses pembentukan. Lima pemain baru telah datang dan tujuh pemain telah pergi. Perlahan, kami mulai memahami apa yang bisa mereka berikan demi kebaikan tim, dan mereka mulai memahami apa artinya bermain untuk Atletico. Kami sedang menempuh proses ini dan berharap dapat mencapai target yang ditetapkan klub," jelas Simeone.
- Getty Images Sport
Bersiap menghadapi ujian dari Manchester United
Atletico kini mengoleksi 19 poin setelah delapan pekan liga, menunjukkan performa konsisten di kompetisi domestik. Namun, fokus mereka kini kembali ke Liga Champions, tempat mereka berupaya bangkit dari kekalahan pada laga pertama. Pertandingan mendatang melawan Man Utd menjadi ujian besar bagi tim asuhan Simeone yang terus berkembang, sekaligus kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam format baru kompetisi Eropa. Seiring tim mulai memahami filosofi Simeone yang menuntut, laga di Metropolitano akan menjadi tolok ukur sejauh mana “tim yang masih dalam proses pembentukan” ini berkembang sejak awal musim.
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