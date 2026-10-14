Getty Images Sport
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Diego Simeone puji perkembangan Julian Alvarez saat Atletico Madrid taklukkan Manchester United di Liga Champions
Simeone tetap mendukung Alvarez yang tengah dihujani kritik
Simeone segera membela Alvarez setelah mantan pemain Manchester City itu mendapat reaksi beragam dari suporter Atletico pada Selasa malam. Meski Atletico menang 2-0 atas Manchester United, Alvarez mendapat sorakan dukungan sekaligus siulan saat ditarik keluar pada menit ke-71. Sebagian suporter masih kesal karena upayanya memaksakan kepindahan dari klub pada bursa transfer musim panas.
Menanggapi suasana tersebut dalam konferensi pers seusai pertandingan, Simeone tetap yakin sang penyerang semakin menunjukkan perkembangan positif. "Reaksi suporter selalu berkaitan dengan apa yang diberikan para pemain. Julian sudah memberikan kontribusinya; ia juga melakukannya saat melawan Alaves. Hari ini ia nyaris mencetak gol dan semakin dekat untuk menjadi pemain yang ingin dilihat suporter Atletico," kata simeone, seperti dikutip Marca.
- Getty Images Sport
Simeone isyaratkan duet penyerang mematikan
Menatap kemungkinan skema taktik ke depan, Simeone menyoroti potensi memainkan Alvarez dan Jonathan David bersama di lini serang. David masuk dari bangku cadangan setelah pertandingan berjalan satu jam, lalu Simeone mengganti Alvarez sepuluh menit kemudian. Alih-alih memandang kedua penyerang itu sebagai pilihan yang saling meniadakan untuk satu tempat di susunan pemain inti, ia menegaskan bahwa keduanya mampu bermain bersama dan saling melengkapi di lini depan.
"Mereka juga bisa bermain bersama. Bagus jika ada persaingan ketat; itu selalu penting ketika kami memenangi kejuaraan dan meraih hal-hal penting," ujarnya.
Cardoso bersinar dalam peran di lini tengah
Meski Alvarez menjadi sorotan utama, Simeone juga memberikan pujian besar kepada Johnny Cardoso. Gelandang itu tampil menonjol dan menguasai lini tengah sepanjang 90 menit. Cardoso kurang beruntung karena gagal mencatatkan namanya di papan skor. Golnya pada babak pertama dianulir setelah tinjauan VAR menemukan handball yang dilakukan rekan setimnya, Marcos Llorente, dalam proses terciptanya gol.
Cardoso menjalani awal yang sulit di Madrid akibat cedera, tetapi kini tampaknya ia akhirnya menemukan ritmenya sebagai pemain inti. "Dia sedang dalam performa bagus. Saat melawan Real Sociedad, dia masuk dan langsung bermain di level tinggi, seperti sosok pemain yang dicari klub. Morten juga tampil baik setelah masuk, dan itu memberi kami pilihan dalam tim yang harus mengandalkan semua pemain," ujar Simeone.
- Getty Images Sport
Simeone mengincar peningkatan lebih lanjut
Meski menang dengan selisih yang meyakinkan, Simeone menilai timnya bisa tampil lebih tajam di depan gawang. Sang pelatih menyoroti bahwa Ma Utd memang memiliki satu peluang besar pada babak pertama, tetapi Atletico lebih mendominasi jalannya pertandingan. Kemenangan ini menjaga kiprah Atletico di kompetisi Eropa tetap berada di jalur yang tepat, sementara mereka berupaya membangun momentum menjelang jadwal padat di La Liga.
Simeone menutup pernyataannya dengan mengungkapkan kepuasannya terhadap mentalitas kolektif tim. “Kami punya peluang untuk memperlebar keunggulan. Mereka memiliki satu peluang berbahaya pada babak pertama, tetapi kami bermain lebih baik dan menciptakan lebih banyak peluang. Tim selalu berusaha mencetak gol lagi,” tambah Simeone.
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