Diego Simeone puji perkembangan Julian Alvarez saat Atletico Madrid taklukkan Manchester United di Liga Champions

Simeone segera membela Alvarez setelah mantan pemain Manchester City itu mendapat reaksi beragam dari suporter Atletico pada Selasa malam. Meski Atletico menang 2-0 atas Manchester United, Alvarez mendapat sorakan dukungan sekaligus siulan saat ditarik keluar pada menit ke-71. Sebagian suporter masih kesal karena upayanya memaksakan kepindahan dari klub pada bursa transfer musim panas.

Menanggapi suasana tersebut dalam konferensi pers seusai pertandingan, Simeone tetap yakin sang penyerang semakin menunjukkan perkembangan positif. "Reaksi suporter selalu berkaitan dengan apa yang diberikan para pemain. Julian sudah memberikan kontribusinya; ia juga melakukannya saat melawan Alaves. Hari ini ia nyaris mencetak gol dan semakin dekat untuk menjadi pemain yang ingin dilihat suporter Atletico," kata simeone, seperti dikutip Marca.