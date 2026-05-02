Diego Simeone merotasi SELURUH susunan pemain inti Atletico Madrid menjelang laga Liga Champions melawan Arsenal, namun tetap berhasil meraih kemenangan atas Valencia

Dalam langkah yang menunjukkan keyakinannya yang sangat besar terhadap kedalaman skuadnya, pelatih Atletico Madrid Diego Simeone mengambil keputusan berani dengan mengganti seluruh 11 pemain dari susunan pemain inti sebelumnya. Dengan leg kedua semifinal Liga Champions melawan Arsenal yang semakin dekat, pelatih asal Argentina itu memprioritaskan kondisi fisik yang prima untuk laga di London, sehingga pada dasarnya menurunkan tim yang sepenuhnya baru untuk lawatan ke Valencia.

Meskipun kurangnya kekompakan yang biasanya terjadi akibat rotasi drastis seperti itu, tim tamu tampak sangat tenang. Mereka menguasai sebagian besar jalannya pertandingan dan membuktikan bahwa filosofi 'Cholo' telah merasuk ke seluruh skuad, terlepas dari siapa yang mengenakan seragam tersebut. Keputusan untuk mengistirahatkan para bintang tampaknya tepat karena para pemain cadangan tampil lebih dari sekadar mampu mempertahankan posisi mereka dan mengatasi atmosfer Mestalla yang tidak bersahabat.