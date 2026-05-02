AFP
Diego Simeone merotasi SELURUH susunan pemain inti Atletico Madrid menjelang laga Liga Champions melawan Arsenal, namun tetap berhasil meraih kemenangan atas Valencia
Simeone mengambil risiko menjelang lawatan ke markas Arsenal
Dalam langkah yang menunjukkan keyakinannya yang sangat besar terhadap kedalaman skuadnya, pelatih Atletico Madrid Diego Simeone mengambil keputusan berani dengan mengganti seluruh 11 pemain dari susunan pemain inti sebelumnya. Dengan leg kedua semifinal Liga Champions melawan Arsenal yang semakin dekat, pelatih asal Argentina itu memprioritaskan kondisi fisik yang prima untuk laga di London, sehingga pada dasarnya menurunkan tim yang sepenuhnya baru untuk lawatan ke Valencia.
Meskipun kurangnya kekompakan yang biasanya terjadi akibat rotasi drastis seperti itu, tim tamu tampak sangat tenang. Mereka menguasai sebagian besar jalannya pertandingan dan membuktikan bahwa filosofi 'Cholo' telah merasuk ke seluruh skuad, terlepas dari siapa yang mengenakan seragam tersebut. Keputusan untuk mengistirahatkan para bintang tampaknya tepat karena para pemain cadangan tampil lebih dari sekadar mampu mempertahankan posisi mereka dan mengatasi atmosfer Mestalla yang tidak bersahabat.
Bintang muda Akademi, Luque dan Cubo, mulai menorehkan prestasi
Taruhan itu benar-benar membuahkan hasil di babak kedua ketika para lulusan akademi muda memanfaatkan momen mereka di panggung besar. Iker Luque, yang baru berusia 20 tahun, memecah kebuntuan pada menit ke-74 dengan penyelesaian akhir yang tajam di tiang dekat, mencetak gol hanya 10 menit setelah masuk sebagai pemain pengganti. Itu adalah debut impian bagi pemain muda tersebut, yang menunjukkan tingkat kedewasaan yang melampaui usianya.
Dia bukan satu-satunya remaja yang membuat Valencia kewalahan, karena Cubo yang berusia 18 tahun secara efektif mengakhiri pertandingan delapan menit kemudian. Bintang muda ini menunjukkan ketenangan luar biasa saat menerima umpan terobosan cerdik dari Antoine Griezmann - salah satu dari sedikit bintang mapan yang turun bermain di babak kedua - dan menyarangkan bola ke gawang Stole Dimitrievski. Setelah tinjauan VAR singkat, gol tersebut dikonfirmasi, memicu perayaan meriah di antara para pemain cadangan Atletico.
Dominasi dalam data meskipun terjadi rotasi yang intens
Statistik tersebut mencerminkan penampilan yang sangat solid dari tim Simeone yang menjalani rotasi pemain. Atletico mengakhiri pertandingan dengan 1,78 gol yang diharapkan (xG) dari 20 tembakan, membuktikan bahwa ancaman serangan mereka tetap tajam meski tanpa barisan depan utama mereka. Di lini pertahanan, mereka juga tampil kokoh, membatasi Valencia tanpa satu pun tembakan tepat sasaran — ini merupakan kali pertama Los Che gagal menguji kiper lawan dalam pertandingan La Liga sejak Februari.
Dengan meraih kemenangan ini, Atletico memperpanjang rekor mencetak gol di liga menjadi 10 pertandingan berturut-turut. Meskipun bukan rahasia lagi bahwa Simeone akan memilih untuk mengistirahatkan beberapa pemain inti menjelang pertandingan penting Liga Champions, tentu saja bahkan dia pun tidak menyangka para lulusan akademi klubnya akan tampil begitu kuat di kandang lawan yang sulit ini.
Semakin memanas menjelang pertarungan besar di Eropa
Hasil ini menjadi modal yang sempurna menjelang lawatan ke Emirates Stadium. Dengan mengistirahatkan seluruh pemain inti, Simeone memastikan bahwa para pemain andalannya akan tampil dengan tenaga penuh saat menghadapi Arsenal asuhan Mikel Arteta pada hari Selasa. Leg pertama semifinal Liga Champions pekan lalu berakhir imbang, dengan kedua tim bermain imbang 1-1.