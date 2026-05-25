Diego Simeone menyatakan bahwa Julian Alvarez 'telah mengambil keputusan' terkait transfer musim panas, sementara pelatih Atletico Madrid itu memberikan tanggapan tajam terkait kabar yang mengaitkan sang striker dengan Barcelona, Arsenal, dan PSG
Simeone menyerahkan keputusan kepada Alvarez
Setelah kekalahan mengecewakan 5-1 dari Villarreal pada laga terakhir musim ini, pelatih Atleti Simeone ditanya apakah striker andalannya akan tetap bertahan di Metropolitano musim depan. Alih-alih membantah mentah-mentah rumor kepergian sang pemain, pelatih asal Argentina itu memberikan tanggapan yang tajam sehingga membuat para penggemar di Madrid merasa cemas mengenai kelanjutan karier sang pemenang Piala Dunia tersebut.
Berbicara kepada Movistar, Simeone menegaskan bahwa tanggung jawab atas masa depan sang pemain sepenuhnya ada di tangan sang striker sendiri. "Ini bukan pertanyaan untuk saya, ini pertanyaan untuk Julian," katanya. "Dia sudah cukup dewasa untuk tahu apa yang akan dilakukannya, dan saya kira dia sudah mengambil keputusannya."
Klub-klub besar Eropa berebut 'La Arana'
Spekulasi yang kian memanas ini muncul saat beberapa klub raksasa Eropa bersiap menguji keteguhan hati Atletico. Meskipun Alvarez sebelumnya menyatakan bahwa ia merasa nyaman di Madrid, penolakannya untuk memberikan pernyataan tegas mengenai masa depannya dalam jangka panjang telah menarik minat dari luar negeri. Dikabarkan bahwa ia sedang dipertimbangkan oleh Arsenal, seiring upaya Mikel Arteta untuk memperkuat lini serangnya demi mempertahankan gelar juara.
Di luar Liga Premier, Barcelona dan PSG tetap waspada. Namun, kesepakatan apa pun akan membutuhkan komitmen finansial yang sangat besar, dengan laporan yang menyebutkan bahwa biaya lebih dari €100 juta diperlukan untuk sekadar membawa Atletico ke meja perundingan.
Sikap Atlético terhadap bintang andalan mereka
Dari sudut pandang klub, pihak manajemen tetap teguh pada pendirian bahwa Alvarez tidak dijual. Mantan pemain Manchester City ini terikat kontrak hingga tahun 2030, yang mencakup klausul pelepasan sebesar €500 juta. Meskipun angka tersebut dimaksudkan sebagai pencegah, kenyataan bahwa klub-klub papan atas Eropa memiliki kekuatan finansial yang besar membuat status "tak tersentuh" sang pemain kini mulai dipertanyakan.
Rojiblancos memandang Alvarez sebagai batu penjuru proyek masa depan mereka, terutama dengan pergerakan yang diperkirakan akan terjadi di bagian lain skuad. Dengan kepergian tokoh legendaris Antoine Griezmann, klub sangat ingin membangun tim di sekitar pemain berusia 26 tahun itu, meskipun komentar terbaru Simeone menunjukkan bahwa proyek tersebut sepenuhnya bergantung pada keinginan pribadi sang pemain untuk tetap bertahan.
"Bola salju kebohongan" dan realitas transfer
Sementara itu, Alvarez sudah bosan dengan pemberitaan media yang tak henti-hentinya mengenai masa depannya. Bulan lalu, ia membantah keras laporan yang menyebutkan bahwa ia sedang mencari rumah di Barcelona, dan menyebut arus berita transfer yang tak kunjung berhenti itu sebagai "bola salju kebohongan." Ia menegaskan bahwa fokusnya tetap pada tugas-tugasnya di Madrid, namun ketidakpastian sikap manajernya telah memicu gelombang ketidakpastian baru.
Seiring mendekatnya jendela transfer musim panas, perdebatan mengenai apakah Alvarez akan menjadi wajah era baru Atleti atau kedatangan bintang baru di Liga Premier terus mendominasi headline. Untuk saat ini, Rojiblancos hanya bisa menunggu sinyal yang jelas dari bintang mereka untuk mengakhiri rumor ini sekali dan untuk selamanya.