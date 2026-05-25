Diego Simeone menyatakan bahwa Julian Alvarez 'telah mengambil keputusan' terkait transfer musim panas, sementara pelatih Atletico Madrid itu memberikan tanggapan tajam terkait kabar yang mengaitkan sang striker dengan Barcelona, Arsenal, dan PSG

Setelah kekalahan mengecewakan 5-1 dari Villarreal pada laga terakhir musim ini, pelatih Atleti Simeone ditanya apakah striker andalannya akan tetap bertahan di Metropolitano musim depan. Alih-alih membantah mentah-mentah rumor kepergian sang pemain, pelatih asal Argentina itu memberikan tanggapan yang tajam sehingga membuat para penggemar di Madrid merasa cemas mengenai kelanjutan karier sang pemenang Piala Dunia tersebut.

Berbicara kepada Movistar, Simeone menegaskan bahwa tanggung jawab atas masa depan sang pemain sepenuhnya ada di tangan sang striker sendiri. "Ini bukan pertanyaan untuk saya, ini pertanyaan untuk Julian," katanya. "Dia sudah cukup dewasa untuk tahu apa yang akan dilakukannya, dan saya kira dia sudah mengambil keputusannya."