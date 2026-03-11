Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Diego Simeone mengatakan dia 'belum pernah melihat' hal seperti penggantian mendadak Antonin Kinsky setelah awal yang buruk Tottenham
Pertunjukan horor Kinsky di Madrid
Ditugaskan untuk menjaga gawang dalam salah satu atmosfer paling menakutkan di Eropa, malam kiper Ceko di Metropolitano segera berantakan. Tampak tertekan oleh tekanan tinggi dari barisan depan Atletico, Kinsky terlihat terisolasi saat tim tuan rumah memanfaatkan kesalahannya. Kesalahan-kesalahan tersebut terlalu besar untuk diabaikan oleh bangku cadangan Tottenham. Dalam langkah yang jarang terjadi di level ini, pemain muda yang kecewa itu ditarik keluar pada menit ke-17. Guglielmo Vicario dimasukkan untuk menghentikan laju serangan, tetapi kerusakan sudah terjadi dan Spurs akhirnya kalah dengan skor 5-2.
- Getty/GOAL
Simeone terkejut dengan taktik yang kejam.
Manajer Atletico ditanya tentang keputusan mengganti kiper begitu awal dalam pertandingan knockout berisiko tinggi. Simeone mengatakan kepada Movistar: "Tidak, saya belum pernah melihat hal seperti itu di level profesional. Itu bukan masalah saya, tapi masalah mereka, pelatih mereka, dan kiper mereka, dan kami fokus pada diri kami sendiri, bukan pada keputusan orang lain."
Sifat pergantian tersebut mendapat kritik tajam dari para pakar, terutama karena Tudor tampaknya mengabaikan Kinsky saat ia berjalan meninggalkan lapangan menuju terowongan. Mantan kiper Inggris Joe Hart sangat vokal, menuduh manajer Spurs tidak memiliki empati sama sekali dalam momen yang bisa menentukan karier seorang pemain muda. "Dia berjalan melewati Tudor - dan dia bahkan tidak mengakui keberadaannya. Jika itu yang disebut manajemen pemain, saya terkejut. Dia berdiri di sana dan berpura-pura seolah-olah tidak terjadi apa-apa," Hart marah di TNT Sports. "Saya benar-benar sedih untuk pemuda itu, benar-benar sedih. Tim Tottenham saat ini benar-benar kacau."
Manajer Atletico senang setelah 'memaksa' Tottenham melakukan kesalahan.
Kesuksesan pada malam itu bagi Simeone bukan hanya soal skor, tetapi juga penerapan strategi timnya dalam memaksa kesalahan-kesalahan awal dari Kinsky dan barisan belakang Spurs. “Saya suka tim ini, kami memiliki dampak yang dibantu oleh kesalahan yang kami paksa mereka buat, yang memberi kami kepercayaan diri, mendorong kami untuk terus menekan di setengah lapangan lawan dan mengambil keunggulan yang signifikan,” refleksi Simeone. Namun, meskipun memiliki keunggulan tiga gol, ia memperingatkan bahwa pertandingan babak 16 besar ini jauh dari selesai: “Leg kedua pasti akan sulit... Tentu saja, seperti setiap pertandingan di Eropa.”
- AFP
Masa krusial musim ini bagi Atletico
Keunggulan tiga gol atas Spurs menjadi bantalan strategis yang vital bagi tim Simeone menjelang rangkaian pertandingan penentu musim. Setelah bertandang ke London untuk leg kedua pada 18 Maret, Atletico akan menghadapi dua laga kandang berturut-turut melawan Real Madrid dan Barcelona. Keunggulan agregat atas Spurs ini memberikan ruang napas yang sangat dibutuhkan, sehingga Atletico kini dapat sepenuhnya fokus pada laga La Liga berikutnya melawan Getafe akhir pekan ini.
Iklan