Goal.com
Live
Simeone - KinskyGetty/GOAL
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

Diego Simeone mengatakan dia 'belum pernah melihat' hal seperti penggantian mendadak Antonin Kinsky setelah awal yang buruk Tottenham

Manajer Atletico Madrid, Diego Simeone, mengaku terkejut setelah melihat manajer interim Tottenham, Igor Tudor, mengganti kiper Antonin Kinsky hanya 17 menit setelah pertandingan Liga Champions dimulai. Kiper asal Ceko berusia 22 tahun itu mengalami malam yang mengerikan di Stadion Metropolitano, melakukan kesalahan besar yang membuat Spurs tertinggal 3-0 dalam waktu kurang dari seperempat jam. Simeone, yang biasanya dikenal dengan intensitasnya di pinggir lapangan, mengaku bahwa keputusan untuk mengganti kiper sedini itu adalah hal yang pertama kali ia saksikan dari bangku cadangan.

  • Pertunjukan horor Kinsky di Madrid

    Ditugaskan untuk menjaga gawang dalam salah satu atmosfer paling menakutkan di Eropa, malam kiper Ceko di Metropolitano segera berantakan. Tampak tertekan oleh tekanan tinggi dari barisan depan Atletico, Kinsky terlihat terisolasi saat tim tuan rumah memanfaatkan kesalahannya. Kesalahan-kesalahan tersebut terlalu besar untuk diabaikan oleh bangku cadangan Tottenham. Dalam langkah yang jarang terjadi di level ini, pemain muda yang kecewa itu ditarik keluar pada menit ke-17. Guglielmo Vicario dimasukkan untuk menghentikan laju serangan, tetapi kerusakan sudah terjadi dan Spurs akhirnya kalah dengan skor 5-2.

    • Iklan
  • Tottenham UCL splitGetty/GOAL

    Simeone terkejut dengan taktik yang kejam.

    Manajer Atletico ditanya tentang keputusan mengganti kiper begitu awal dalam pertandingan knockout berisiko tinggi. Simeone mengatakan kepada Movistar: "Tidak, saya belum pernah melihat hal seperti itu di level profesional. Itu bukan masalah saya, tapi masalah mereka, pelatih mereka, dan kiper mereka, dan kami fokus pada diri kami sendiri, bukan pada keputusan orang lain."

    Sifat pergantian tersebut mendapat kritik tajam dari para pakar, terutama karena Tudor tampaknya mengabaikan Kinsky saat ia berjalan meninggalkan lapangan menuju terowongan. Mantan kiper Inggris Joe Hart sangat vokal, menuduh manajer Spurs tidak memiliki empati sama sekali dalam momen yang bisa menentukan karier seorang pemain muda. "Dia berjalan melewati Tudor - dan dia bahkan tidak mengakui keberadaannya. Jika itu yang disebut manajemen pemain, saya terkejut. Dia berdiri di sana dan berpura-pura seolah-olah tidak terjadi apa-apa," Hart marah di TNT Sports. "Saya benar-benar sedih untuk pemuda itu, benar-benar sedih. Tim Tottenham saat ini benar-benar kacau."

  • Manajer Atletico senang setelah 'memaksa' Tottenham melakukan kesalahan.

    Kesuksesan pada malam itu bagi Simeone bukan hanya soal skor, tetapi juga penerapan strategi timnya dalam memaksa kesalahan-kesalahan awal dari Kinsky dan barisan belakang Spurs. “Saya suka tim ini, kami memiliki dampak yang dibantu oleh kesalahan yang kami paksa mereka buat, yang memberi kami kepercayaan diri, mendorong kami untuk terus menekan di setengah lapangan lawan dan mengambil keunggulan yang signifikan,” refleksi Simeone. Namun, meskipun memiliki keunggulan tiga gol, ia memperingatkan bahwa pertandingan babak 16 besar ini jauh dari selesai: “Leg kedua pasti akan sulit... Tentu saja, seperti setiap pertandingan di Eropa.”

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-TOTTENHAMAFP

    Masa krusial musim ini bagi Atletico

    Keunggulan tiga gol atas Spurs menjadi bantalan strategis yang vital bagi tim Simeone menjelang rangkaian pertandingan penentu musim. Setelah bertandang ke London untuk leg kedua pada 18 Maret, Atletico akan menghadapi dua laga kandang berturut-turut melawan Real Madrid dan Barcelona. Keunggulan agregat atas Spurs ini memberikan ruang napas yang sangat dibutuhkan, sehingga Atletico kini dapat sepenuhnya fokus pada laga La Liga berikutnya melawan Getafe akhir pekan ini.

LaLiga
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Getafe crest
Getafe
GET
Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
0