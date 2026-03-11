Diego Simeone mengatakan dia 'belum pernah melihat' hal seperti penggantian mendadak Antonin Kinsky setelah awal yang buruk Tottenham

Manajer Atletico ditanya tentang keputusan mengganti kiper begitu awal dalam pertandingan knockout berisiko tinggi. Simeone mengatakan kepada Movistar: "Tidak, saya belum pernah melihat hal seperti itu di level profesional. Itu bukan masalah saya, tapi masalah mereka, pelatih mereka, dan kiper mereka, dan kami fokus pada diri kami sendiri, bukan pada keputusan orang lain."

Sifat pergantian tersebut mendapat kritik tajam dari para pakar, terutama karena Tudor tampaknya mengabaikan Kinsky saat ia berjalan meninggalkan lapangan menuju terowongan. Mantan kiper Inggris Joe Hart sangat vokal, menuduh manajer Spurs tidak memiliki empati sama sekali dalam momen yang bisa menentukan karier seorang pemain muda. "Dia berjalan melewati Tudor - dan dia bahkan tidak mengakui keberadaannya. Jika itu yang disebut manajemen pemain, saya terkejut. Dia berdiri di sana dan berpura-pura seolah-olah tidak terjadi apa-apa," Hart marah di TNT Sports. "Saya benar-benar sedih untuk pemuda itu, benar-benar sedih. Tim Tottenham saat ini benar-benar kacau."