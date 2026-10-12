AFP
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Diego Simeone menegaskan Manchester United tetap menjadi ancaman besar meski mengawali musim Liga Primer Inggris dengan sulit
Simeone ingatkan agar tidak terlena meski United tengah terpuruk
Simeone menepis anggapan bahwa Manchester United sudah kehilangan taji. Ia menegaskan klub Liga Primer itu tetap menjadi ancaman besar menjelang pertemuan mereka di Liga Champions. Meski mengawali musim dengan lamban hingga tertahan di papan tengah, pelatih Atletico Madrid itu yakin kualitas dan pendekatan taktik United tetap menjadikan mereka lawan tangguh di kompetisi Eropa.
Manchester United menghadapi laga ini setelah ditahan imbang 1-1 oleh Tottenham yang bermain dengan sepuluh pemain di Old Trafford. Hasil tersebut memperpanjang rentetan tanpa kemenangan mereka di liga menjadi empat pertandingan. Dengan hanya meraih enam poin dari enam laga pembuka di liga domestik, tekanan terhadap manajer Michael Carrick mulai meningkat. Namun, Simeone menilai hasil-hasil itu tidak sepenuhnya mencerminkan penampilan United belakangan ini.
"Kami menghadapi lawan yang menekan dengan intens di wilayah pertahanan lawan, cepat menutup ruang gerak, dan memiliki pemain-pemain cepat," kata Simeone dalam konferensi pers, seperti dilaporkan ESPN. "Terlepas dari hasil-hasil mereka belakangan ini, termasuk banyak hasil imbang, mereka masih menciptakan ancaman seperti yang mereka lakukan tahun lalu. Mereka tim yang kuat."
- AFP
Rekam jejak Carrick di Eropa menjadi landasan ancamannya
Performa United saat ini berbanding terbalik dengan keberhasilan mereka musim lalu, ketika mereka finis di posisi ketiga Premier League. Carrick menuai pujian atas penyesuaian taktiknya setelah menggantikan Ruben Amorim di pertengahan musim 2025-26 dan membawa klub itu kembali ke kompetisi elite Eropa. Meski performa mereka di kompetisi domestik menurun, kiprah awal mereka di Eropa lebih positif, termasuk kemenangan meyakinkan 4-0 atas Sabah.
Sependapat dengan pelatihnya soal kualitas skuad United, bek Atletico David Hancko menyoroti penampilan impresif mereka musim lalu. Ia mengatakan, “Tahun lalu di Premier League, yang merupakan liga terbaik di dunia, mereka menjalani musim yang hebat. Ada banyak hal positif, meski mereka tidak mengawali musim ini dengan baik. Mereka punya pemain-pemain hebat dan tak diragukan lagi merupakan klub besar. Kami harus tampil 100% untuk menang.”
Alvarez di bawah tekanan untuk memenuhi ekspektasi di Atletico Madrid
Meski kesulitan Manchester United menjadi sorotan utama, Atletico Madrid juga memiliki persoalan internal yang harus diselesaikan, terutama terkait bintang mereka, Julian Alvarez. Penyerang asal Argentina itu menjalani awal musim 2026-27 yang sulit setelah periode pembuka yang diwarnai cedera, ditambah rumor yang terus beredar bahwa ia ingin meninggalkan klub pada bursa transfer musim panas. Alvarez tampil dalam lima pertandingan di semua kompetisi musim ini tanpa mencetak gol. Ia hanya mencatatkan satu assist, yang terjadi pada laga pertama Liga Champions saat Atletico Madrid kalah 2-1 dari Liverpool.
“Penyerang dengan karakteristik seperti Julian selalu membutuhkan gol, bukan hanya dia,” kata Simeone pada Senin. “Terlepas dari penyelesaian akhirnya, dia pemain yang mengutamakan tim dan mampu bekerja sama dengan baik dengan pemain lain. Kemampuannya jauh lebih banyak daripada sekadar mencetak gol. Dia bermain sangat baik pada babak kedua melawan Alaves beberapa hari lalu dan semoga dia terus berkembang hingga mencapai level yang ingin kita semua lihat.”
- AFP
Atletico bermodal momentum domestik jelang duel Eropa
Di tengah kesulitan Manchester United di kompetisi domestik, Atletico Madrid menyongsong laga ini dengan performa apik di liga. Mereka mencatat empat kemenangan beruntun di LaLiga atas Real Sociedad, Osasuna, Real Madrid, dan Alaves. Rentetan hasil itu menempatkan tim asuhan Simeone di posisi kedua klasemen liga Spanyol dengan 19 poin, tertinggal lima poin dari Barcelona yang meraih hasil sempurna setelah delapan pertandingan pertama musim ini.
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