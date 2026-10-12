Diego Simeone menegaskan Manchester United tetap menjadi ancaman besar meski mengawali musim Liga Primer Inggris dengan sulit

Simeone menepis anggapan bahwa Manchester United sudah kehilangan taji. Ia menegaskan klub Liga Primer itu tetap menjadi ancaman besar menjelang pertemuan mereka di Liga Champions. Meski mengawali musim dengan lamban hingga tertahan di papan tengah, pelatih Atletico Madrid itu yakin kualitas dan pendekatan taktik United tetap menjadikan mereka lawan tangguh di kompetisi Eropa.

Manchester United menghadapi laga ini setelah ditahan imbang 1-1 oleh Tottenham yang bermain dengan sepuluh pemain di Old Trafford. Hasil tersebut memperpanjang rentetan tanpa kemenangan mereka di liga menjadi empat pertandingan. Dengan hanya meraih enam poin dari enam laga pembuka di liga domestik, tekanan terhadap manajer Michael Carrick mulai meningkat. Namun, Simeone menilai hasil-hasil itu tidak sepenuhnya mencerminkan penampilan United belakangan ini.

"Kami menghadapi lawan yang menekan dengan intens di wilayah pertahanan lawan, cepat menutup ruang gerak, dan memiliki pemain-pemain cepat," kata Simeone dalam konferensi pers, seperti dilaporkan ESPN. "Terlepas dari hasil-hasil mereka belakangan ini, termasuk banyak hasil imbang, mereka masih menciptakan ancaman seperti yang mereka lakukan tahun lalu. Mereka tim yang kuat."