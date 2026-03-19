Diego Simeone menegaskan bahwa Barcelona 'lebih baik' daripada Atlético Madrid setelah lolos ke perempat final Liga Champions
Simeone mempersiapkan panggung untuk pertarungan epik
Atlético berhasil melewati leg kedua yang sulit di London Utara dan lolos ke perempat final Liga Champions. Meskipun kemenangan agregat 7-5 atas Tottenham tampak seperti perjalanan yang mulus, tim asal Spanyol itu harus menahan tekanan di beberapa momen sebelum kualitas individu para pemainnya akhirnya menentukan hasil akhir. Mereka menelan kekalahan di leg kedua setelah penalti Xavi Simons di menit-menit akhir memastikan kemenangan 3-2 bagi tuan rumah.
Manajer Atleti mengakui ancaman dari Blaugrana
Setelah Atletico memastikan tempat mereka di perempat final kompetisi elit Eropa, Simeone langsung mengalihkan fokusnya ke rival-rival mereka di liga domestik. Meskipun banyak manajer mungkin memilih untuk bermain-main dengan psikologi lawan, pelatih Atleti ini justru terbuka mengenai posisi kedua tim menjelang pertandingan tersebut.
"Barcelona lebih baik dari kami, tapi hal itu akan mendorong kami untuk bersaing, semoga, dengan cara terbaik," kata Simeone seperti dikutip AS. "Kami berusaha bersaing dengan Barcelona,
yang merupakan tim lawan kami. Saya tidak ragu bahwa mereka adalah tim penyerang terbaik di Eropa. Kemungkinan bertanding melawan mereka di perempat final adalah tantangan tingkat tinggi dan akan menuntut performa setara dari kami."
Konsistensi di panggung terbesar
Kemenangan atas Tottenham menandai kali kedelapan dalam 13 tahun terakhir di mana Simeone membawa Atletico ke perempat final Liga Champions. Meskipun sesekali mendapat kritik terkait gaya bermain tim atau ekspektasi yang ada, sang manajer yakin bahwa rekam jejaknya sudah cukup membuktikan segalanya.
"Terkadang kata-kata tidak diperlukan. Fakta dan angka berbicara sendiri. Kita harus terus memberikan energi terbaik, kualitas terbaik, untuk terus memperbarui diri, dan hari ini tim telah berjuang dengan luar biasa," ujarnya.
Tantangan berat menanti menjelang babak perempat final Liga Champions
Jadwal menjelang babak perempat final Liga Champions awal bulan depan akan sangat padat bagi skuad asuhan Simeone. Sebelum bertandang ke Spotify Camp Nou untuk leg pertama, mereka terlebih dahulu akan menjalani dua laga krusial di La Liga melawan Real Madrid pada 22 Maret dan Barcelona pada 4 April. Atleti saat ini berada di posisi ketiga klasemen liga dengan 57 poin dari 28 pertandingan, tertinggal sembilan poin dari Los Blancos dan 13 poin dari pemuncak klasemen Blaugrana.
