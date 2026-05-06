Diego Simeone mendorong mantan direktur Atletico Madrid, Andrea Berta, saat staf terpaksa memisahkan keduanya sebelum para pemain Arsenal merayakan keberhasilan mereka melaju ke final Liga Champions

Dalam momen kegilaan murni pada menit-menit akhir kemenangan 1-0 Arsenal atas Atletico Madrid di leg kedua babak semifinal, Simeone yang sedang marah besar mendorong mantan petinggi Atletico, Berta. Insiden tersebut terjadi saat tim asal London Utara itu memastikan tempat mereka di final kompetisi teratas Eropa untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, berkat gol Bukayo Saka yang memastikan kemenangan agregat 2-1.

Saat waktu hampir habis, Simeone mendekati Berta, yang telah bergerak ke area pinggir lapangan. Manajer Atletico itu tampaknya memohon kepada wasit untuk meniup peluit tanda akhir pertandingan. Namun, ketika Berta berjalan dari area terowongan menuju lapangan setelah bola keluar dari permainan, Simeone bereaksi agresif dengan mendorong pria asal Italia itu, yang pernah bekerja bersamanya selama bertahun-tahun di Atletico, sehingga memaksa wasit keempat dan berbagai perwakilan klub untuk turun tangan dan memisahkan kedua pria tersebut sebelum situasi semakin memanas.











