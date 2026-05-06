Diego Simeone mendorong mantan direktur Atletico Madrid, Andrea Berta, saat staf terpaksa memisahkan keduanya sebelum para pemain Arsenal merayakan keberhasilan mereka melaju ke final Liga Champions
Simeone kehilangan ketenangannya di pinggir lapangan
Dalam momen kegilaan murni pada menit-menit akhir kemenangan 1-0 Arsenal atas Atletico Madrid di leg kedua babak semifinal, Simeone yang sedang marah besar mendorong mantan petinggi Atletico, Berta. Insiden tersebut terjadi saat tim asal London Utara itu memastikan tempat mereka di final kompetisi teratas Eropa untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, berkat gol Bukayo Saka yang memastikan kemenangan agregat 2-1.
Saat waktu hampir habis, Simeone mendekati Berta, yang telah bergerak ke area pinggir lapangan. Manajer Atletico itu tampaknya memohon kepada wasit untuk meniup peluit tanda akhir pertandingan. Namun, ketika Berta berjalan dari area terowongan menuju lapangan setelah bola keluar dari permainan, Simeone bereaksi agresif dengan mendorong pria asal Italia itu, yang pernah bekerja bersamanya selama bertahun-tahun di Atletico, sehingga memaksa wasit keempat dan berbagai perwakilan klub untuk turun tangan dan memisahkan kedua pria tersebut sebelum situasi semakin memanas.
Sejarah sihir hitam dan drama
Sifat temperamental Simeone bukanlah hal baru bagi para penggemar sepak bola, yang sudah terlihat sejak perselisihannya yang terkenal dengan David Beckham di Piala Dunia 1998. Karier kepelatihannya dikenal karena sering melanggar batas, dan perilakunya sepanjang dua leg semifinal ini menuai kecaman tajam dari para pakar. Ketegangan semakin memuncak setelah keputusan VAR yang kontroversial di leg pertama, dan leg kedua di Emirates semakin memperparah situasi.
Pakar TNT Sports, Steve McManaman, tidak segan-segan dalam menilai perilaku pelatih asal Argentina itu pada leg pertama. Ia berkata: "Saya melihat perilaku Diego Simeone dan asistennya saat wasit mencoba mendekati monitor—itu sangat buruk. Terus-menerus mengomeli wasit keempat. Begitu dia memberikan keputusan dan ada kontak, itu bukan kesalahan yang jelas dan nyata, dia tidak seharusnya kembali untuk meninjau ulang. Saya bingung, tapi menurut saya dia menjalani pertandingan yang buruk. Jika itu terjadi di kotak penalti lawan, Simeone pasti akan marah besar menuntut penalti, dan perilakunya sangat buruk, jujur saja, sangat buruk."
Simeone menolak berkomentar mengenai wasit pada leg kedua
Simeone juga sangat marah atas insiden yang melibatkan Antoine Griezmann pada leg kedua Selasa malam, saat wasit mengabaikan klaim pelanggaran yang dilakukan Riccardo Calafiori terhadap Griezmann, meskipun ia menolak menggunakannya sebagai alasan atas kekalahan timnya.
"Saya tidak akan fokus pada hal sepele seperti insiden Griezmann," kata Simeone dalam konferensi pers pasca-pertandingan. "Jelas itu pelanggaran. Wasit mengatakan ada pelanggaran yang dilakukan Marc [Pubill] terhadap salah satu pemain mereka. Saya tidak akan fokus pada itu. Itu akan menjadi alasan, dan saya tidak ingin mencari-cari alasan."
Pertemuan yang rumit dengan Berta
Konflik antara Simeone dan Berta terasa lebih berat mengingat sejarah panjang mereka bersama di Spanyol. Berta menjabat sebagai tokoh kunci di Atlético Madrid antara tahun 2013 dan 2025, bekerja sama erat dengan Simeone selama lebih dari satu dekade sebelum akhirnya pindah ke Arsenal. Meskipun terjadi insiden fisik pada Selasa malam, Simeone sebelumnya telah memuji sang pelatih asal Italia tersebut.
Merenungkan masa-masa mereka bersama pada Januari tahun lalu, Simeone berkata: "Saya tidak bisa memberikan penilaian atas keputusan yang diambil klub. Saya berterima kasih atas kerja keras yang telah dilakukan Andrea bersama kami, kami memiliki hubungan yang sangat baik, meskipun tidak selalu sepakat dalam beberapa hal, namun kami selalu mengutamakan yang terbaik bagi Atletico. Dia telah memberikan segalanya untuk Atletico, saya berterima kasih atas waktu ini dan saya mendoakan yang terbaik untuknya."