Diego Simeone menanggapi tuduhan 'takhayul' saat pelatih Atletico Madrid itu menjelaskan alasan pergantian hotel menjelang laga melawan Arsenal
Simeone menampik pembicaraan soal takhayul
Saat Madrid bersiap menghadapi laga krusial di Emirates Stadium, banyak yang membicarakan soal logistik tim. Setelah kekalahan telak 4-0 di London pada Oktober lalu, keputusan untuk pindah akomodasi ke hotel lain menjelang laga Selasa ini memicu spekulasi bahwa pelatih asal Argentina itu berusaha mengubah nasibnya melalui takhayul. Namun, El Cholo dengan cepat membantah klaim tersebut dalam konferensi pers prapertandingannya.
Ketika ditanya mengenai perpindahan tersebut dan apakah itu merupakan perubahan taktis terhadap rutinitasnya, Simeone memberikan jawaban yang blak-blakan seperti biasanya. "Kami sekarang lebih baik daripada di bulan Oktober dan hotel ini lebih murah," katanya. Jawaban tersebut memicu tawa, yang menunjukkan sosok manajer yang tetap tak terpengaruh oleh narasi eksternal saat ia fokus pada tugas yang ada.
Berfokus pada tugas yang sedang dikerjakan
Terlepas dari momen santai seputar markas mereka di London, fokus Simeone tetap teguh pada upaya mengamankan tempat di final Liga Champions ketiganya. Arsenal memimpin lewat tendangan penalti Viktor Gyokeres di akhir babak pertama dalam laga pekan lalu di Madrid, namun Rojiblancos juga mendapat tendangan penalti pada menit ke-11 babak kedua, yang dieksekusi dengan baik oleh Julian Alvarez untuk memastikan hasil imbang.
Dengan segalanya masih terbuka, pelatih veteran ini menekankan bahwa hasil semifinal akan bergantung pada performa di lapangan, bukan pada manajemen di luar lapangan atau permainan psikologis.
Simeone mencatat upaya media untuk mencari cerita sensasional, dengan menyatakan: "Yang saya perhatikan adalah mereka selalu mencari berita utama yang tidak biasa untuk sebuah semifinal. Dan hanya tim yang bermain lebih baik dan memperkuat senjata mereka yang akan menjadi yang paling dekat dengan kemenangan."
Pendekatan taktis dan pembaruan pemain
Di luar pilihan akomodasi, Simeone tetap sangat fokus pada tugas yang harus diselesaikan di lapangan. Atlético bertekad untuk mencapai final Liga Champions ketiga di bawah kepemimpinannya, dan sang manajer menekankan pentingnya pengendalian emosi dalam lingkungan yang penuh tekanan seperti ini. Ia mencatat bahwa meskipun taktik sangat penting, para pemainlah yang pada akhirnya menentukan hasilnya begitu wasit meniup peluit, sambil menyatakan bahwa pengalamannya memberinya "ketenangan untuk menghadapi pertandingan seperti besok."
Rojiblancos juga cemas menanti kondisi kebugaran beberapa penyerang kunci. Ketika ditanya tentang Alexander Sorloth, Julian Alvarez, dan Giuliano Simeone, sang manajer memberikan pembaruan yang hati-hati. "Kemarin mereka bergerak sedikit, kondisinya lebih baik. Kami berharap mereka bisa berlatih dengan baik dan besok pagi kami akan memutuskan bagaimana kami memulai," katanya.
Dia secara khusus menyoroti nilai Sorloth, dengan menyatakan: "Peran yang sangat penting, kami sangat membutuhkannya. Sayang sekali dia tidak bisa bermain di pertandingan kandang karena cedera hamstring. Kami membutuhkannya baik itu untuk 10 atau 90 menit."
Upaya terakhir menuju final
Ada rasa percaya diri yang tenang terpancar dari kubu Atleti, dengan Simeone menegaskan bahwa timnya kini berada dalam kondisi mental dan fisik yang lebih baik dibandingkan saat awal musim.
Ia yakin pengalaman yang dimiliki para pemainnya akan menjadi faktor penentu. "Kami memiliki keyakinan yang besar, jadi tentu saja hasilnya tidak akan bergantung pada kami," tambahnya.
Kami akan mencoba memainkan permainan yang harus dimainkan, dengan intensitas dan pemahaman yang dibutuhkan pertandingan ini. Kami sangat percaya pada apa yang kami lakukan, yakin dan pasti akan apa yang ingin kami raih dalam pertandingan ini, dan hasilnya tidak akan bergantung sepenuhnya pada kami," jelas Simeone.
Dia juga menyoroti peran penting Julian Alvarez, dengan menyebut pengetahuannya yang luas tentang sepak bola Inggris sebagai faktor penentu potensial dalam pertandingan yang diprediksi akan berlangsung dramatis di utara London.
"Itulah inti dari pertandingan-pertandingan penting seperti ini. Dia mengenal liga Inggris dengan baik, dan semoga dia bisa tampil gemilang," tambahnya.