Diego Simeone menanggapi tuduhan 'takhayul' saat pelatih Atletico Madrid itu menjelaskan alasan pergantian hotel menjelang laga melawan Arsenal

Ada rasa percaya diri yang tenang terpancar dari kubu Atleti, dengan Simeone menegaskan bahwa timnya kini berada dalam kondisi mental dan fisik yang lebih baik dibandingkan saat awal musim.

Ia yakin pengalaman yang dimiliki para pemainnya akan menjadi faktor penentu. "Kami memiliki keyakinan yang besar, jadi tentu saja hasilnya tidak akan bergantung pada kami," tambahnya.

Kami akan mencoba memainkan permainan yang harus dimainkan, dengan intensitas dan pemahaman yang dibutuhkan pertandingan ini. Kami sangat percaya pada apa yang kami lakukan, yakin dan pasti akan apa yang ingin kami raih dalam pertandingan ini, dan hasilnya tidak akan bergantung sepenuhnya pada kami," jelas Simeone.

Dia juga menyoroti peran penting Julian Alvarez, dengan menyebut pengetahuannya yang luas tentang sepak bola Inggris sebagai faktor penentu potensial dalam pertandingan yang diprediksi akan berlangsung dramatis di utara London.

"Itulah inti dari pertandingan-pertandingan penting seperti ini. Dia mengenal liga Inggris dengan baik, dan semoga dia bisa tampil gemilang," tambahnya.