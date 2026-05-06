The Gunners memastikan tempat mereka di final berkat kemenangan 1-0 yang diraih dengan susah payah pada laga malam itu, sehingga mengunci kemenangan agregat 2-1, sementara Simeone pun merenungkan di mana timnya gagal melangkah lebih jauh. Gol Bukayo Saka menjelang akhir babak pertama sudah cukup untuk menentukan hasil leg kedua yang menegangkan di Emirates, dan pelatih asal Argentina itu dengan cepat mengakui bahwa tim yang lebih baiklah yang lolos setelah 180 menit pertandingan.

"Jika kami tersingkir, itu karena lawan kami layak untuk melaju. Mereka sangat klinis di babak pertama dan pantas mendapatkan tempat mereka. Namun yang saya rasakan adalah ketenangan, kedamaian; tim telah memberikan segalanya," kata Simeone.

"Kami datang untuk bersaing melawan tim yang sangat kuat, dan dengan kekuatan kami sendiri, kami berjuang sekeras mungkin. Saya berterima kasih kepada para penggemar kami, para pemain kami, dan saya bangga berada di posisi ini. Saya mengatakan selama pramusim di stadion bahwa kami akan bersaing, dan kami melakukannya. Sayangnya, kami tidak memenangkan apa pun, itu benar, tapi kami mencapai tempat-tempat yang tidak mudah untuk dicapai."