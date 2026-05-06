AFP
Diterjemahkan oleh
Diego Simeone memuji 'kekuatan luar biasa' Arsenal, sementara pelatih Atletico Madrid itu menolak mencari 'alasan' atas tersingkirnya timnya dari Liga Champions
Simeone menerima kekalahan dengan lapang dada
The Gunners memastikan tempat mereka di final berkat kemenangan 1-0 yang diraih dengan susah payah pada laga malam itu, sehingga mengunci kemenangan agregat 2-1, sementara Simeone pun merenungkan di mana timnya gagal melangkah lebih jauh. Gol Bukayo Saka menjelang akhir babak pertama sudah cukup untuk menentukan hasil leg kedua yang menegangkan di Emirates, dan pelatih asal Argentina itu dengan cepat mengakui bahwa tim yang lebih baiklah yang lolos setelah 180 menit pertandingan.
"Jika kami tersingkir, itu karena lawan kami layak untuk melaju. Mereka sangat klinis di babak pertama dan pantas mendapatkan tempat mereka. Namun yang saya rasakan adalah ketenangan, kedamaian; tim telah memberikan segalanya," kata Simeone.
"Kami datang untuk bersaing melawan tim yang sangat kuat, dan dengan kekuatan kami sendiri, kami berjuang sekeras mungkin. Saya berterima kasih kepada para penggemar kami, para pemain kami, dan saya bangga berada di posisi ini. Saya mengatakan selama pramusim di stadion bahwa kami akan bersaing, dan kami melakukannya. Sayangnya, kami tidak memenangkan apa pun, itu benar, tapi kami mencapai tempat-tempat yang tidak mudah untuk dicapai."
- AFP
Reaksi terhadap insiden penalti yang kontroversial
Pertandingan itu tidak luput dari insiden-insiden kontroversial, terutama sebuah tekel terhadap Griezmann yang membuat para penggemar Atleti menuntut penalti. Namun, Simeone bersikukuh untuk tidak menjadikan situasi tersebut sebagai alasan. "Saya tidak akan mempermasalahkan hal sesederhana dan semudah insiden yang melibatkan Griezmann. Hal itu sangat jelas, dan kami memahami bahwa itu adalah pelanggaran yang dilakukan Pubill terhadap salah satu pemain mereka. Kami berpendapat wasit sudah tepat dalam situasi tersebut. Saya tidak akan mempermasalahkannya karena itu berarti mencari-cari alasan, dan saya tidak ingin mencari-cari alasan untuk apa pun," jelasnya saat ditanya mengenai wasit.
Bahkan ketika ditanya lebih lanjut mengenai detail pertandingan, Simeone tetap pada pendiriannya, sekaligus menegaskan rasa hormatnya terhadap perkembangan lawan. "Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Kami tersingkir. Kami mengucapkan selamat kepada Arsenal; mereka bertanding dengan baik," katanya. "Mereka memiliki tim dan manajer [Mikel Arteta] yang saya sukai. Mereka mengikuti pendekatan yang konsisten, dengan sumber daya finansial yang signifikan yang memungkinkan mereka bertanding seperti ini. Selamat. Kami akan melanjutkan pekerjaan kami, tanpa terjebak dalam detail sesuatu yang begitu jelas."
Pujian untuk Arteta dan proyek Arsenal
Simeone juga menyempatkan diri untuk memuji strategi taktis dan perkembangan Arsenal di bawah asuhan Arteta, meski sambil menyinggung taktik mengulur waktu yang dilakukan The Gunners di menit-menit akhir. Ia memandangnya sebagai bagian alami dari permainan. "Itu bagian dari sepak bola; kita semua tahu bahwa saat menit-menit itu tiba, kita ingin waktu berlalu dengan cepat. Kerja Arteta luar biasa, dan mereka memiliki sumber daya finansial yang besar terkait dengan apa yang bisa mereka lakukan. Saya senang untuk mereka; mereka pantas mendapatkannya, mereka telah bekerja dengan sangat baik," akunya.
- AFP
Berfokus pada masa depan
Menatap ke depan, Simeone merefleksikan perjalanan Atletico namun tetap jujur mengenai rasa sakit yang dirasakan akibat kekalahan tersebut. Ia berkata: "Hal ini membuat saya menyadari kenyataan, yaitu kenyataan tentang Atletico sebagai sebuah klub. Klub ini telah berkembang pesat di segala aspek, sebuah klub yang diakui di seluruh Eropa dan dunia dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, orang-orang ingin menang; mencapai final saja tidak cukup bagi mereka."