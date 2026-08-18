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Diego Simeone memperjelas masa depan Julian Alvarez saat Barcelona dan Arsenal mengincar bintang Atletico Madrid itu
Sikap Simeone terkait Alvarez
Mantan striker Manchester City itu menjadi pusat rumor transfer yang intens dengan Barcelona dan Arsenal. Masa depan Alvarez menjadi rumit akibat ketertarikan yang dilaporkan dari Barcelona, meski sengketa hukum antara kedua klub semakin merenggangkan hubungan. Simeone dengan cepat mendukung petinggi klub, dengan menyiratkan bahwa jajaran pimpinan sudah menyampaikan posisi mereka dengan sangat jelas kepada semua pihak yang berminat. Dewan Atletico tampak enggan membiarkan aset berharganya bergabung dengan rival domestik di Catalunya, terutama mengingat situasi gesekan saat ini antara dua raksasa Spanyol tersebut.
"Saya pikir jika pemilik klub berbicara seblak-blakan tentang apa yang dia katakan, maka hanya itu yang perlu disimpulkan, semuanya sudah lebih dari jelas. Ini seperti ketika Anda pergi ke pengadilan... tidak ada lagi yang perlu dibahas," kata Simeone kepada wartawan. Saat ditanya tentang potensi "pengampunan" untuk sang penyerang, ia berkata: "Saya sangat menghormati semua situasi yang kami hadapi... Griezmann, Diego Costa, dan sekarang Julian. Saya sangat menghormati pendapat semua orang."
- Getty Images
Pelatih menepis Alvarez untuk laga pembuka La Liga
Simeone telah mengonfirmasi bahwa Alvarez tidak akan tersedia untuk laga pembuka musim La Liga Atletico melawan Malaga pada Rabu malam, yang memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan mental dan fisiknya untuk mewakili Atletico. Terlepas dari riuh spekulasi seputar masa depannya, Simeone menegaskan bahwa keputusan untuk tidak memasukkannya ke skuad pertandingan murni didasarkan pada kondisi atletiknya saat ini setelah terlambat kembali dari tugas internasional.
Pelatih Atletico itu menjelaskan pandangannya mengenai integrasi sang penyerang ke dalam tim utama. "Saya masih berpikir dengan cara yang sama. Saya menangani sisi olahraga. Kami sudah berbicara seperti yang selalu kami lakukan," kata Simeone. "Dari perspektif olahraga, kami membutuhkan lebih banyak sesi latihan bersamanya agar dia bisa berkembang. Dia adalah salah satu pemain menyerang terbaik... kalau bukan yang terbaik."
Tambahan kekuatan di lini belakang dan kedalaman skuad
Di luar tajuk utama soal lini serang, Simeone juga meluangkan waktu untuk memuji kedatangan Cristian Romero, yang diharapkan membawa level baru dalam agresivitas dan kepemimpinan ke lini belakang Atleti. Sang pelatih meyakini bahwa stabilitas pertahanan yang diberikan Romero akan menjadi fondasi tempat sisa kesuksesan tim dibangun musim ini.
Menjelaskan dampak yang ia harapkan dari rekan senegaranya itu, Simeone menyoroti karakteristik spesifik yang membuat Romero menjadi target prioritas. "Kepemimpinan, kekuatan, hierarki, komitmen, kualitas, dan rasa memiliki, tentu seiring waktu. Saya melihatnya sebagai pesepakbola yang mewakili nilai-nilai itu dan datang untuk membantu kami," kata Simeone.
- Getty Images
Mengelola kegilaan bursa transfer
Dengan bursa transfer yang masih terbuka, Simeone tetap waspada terhadap potensi pergerakan lebih lanjut dalam skuadnya. Bos Atletico itu mengakui bahwa pasar masih sulit diprediksi dan klub harus siap menghadapi segala kemungkinan sebelum tenggat waktu. Meski senang dengan perangkat yang dimilikinya, ia menegaskan bahwa kondisi para pemainnya adalah perhatian utamanya.
"Itu pertanyaan yang agak rumit. Kami harus menyesuaikan dengan apa yang menurut kami paling baik untuk mendapatkan yang terbaik dari tim yang akan terus kami miliki, yang sampai sekarang masih belum kami ketahui, bursa masih belum ditutup, tidak ada yang mengejutkan saya... kami siap untuk apa pun," akunya.
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