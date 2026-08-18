Mantan striker Manchester City itu menjadi pusat rumor transfer yang intens dengan Barcelona dan Arsenal. Masa depan Alvarez menjadi rumit akibat ketertarikan yang dilaporkan dari Barcelona, meski sengketa hukum antara kedua klub semakin merenggangkan hubungan. Simeone dengan cepat mendukung petinggi klub, dengan menyiratkan bahwa jajaran pimpinan sudah menyampaikan posisi mereka dengan sangat jelas kepada semua pihak yang berminat. Dewan Atletico tampak enggan membiarkan aset berharganya bergabung dengan rival domestik di Catalunya, terutama mengingat situasi gesekan saat ini antara dua raksasa Spanyol tersebut.

"Saya pikir jika pemilik klub berbicara seblak-blakan tentang apa yang dia katakan, maka hanya itu yang perlu disimpulkan, semuanya sudah lebih dari jelas. Ini seperti ketika Anda pergi ke pengadilan... tidak ada lagi yang perlu dibahas," kata Simeone kepada wartawan. Saat ditanya tentang potensi "pengampunan" untuk sang penyerang, ia berkata: "Saya sangat menghormati semua situasi yang kami hadapi... Griezmann, Diego Costa, dan sekarang Julian. Saya sangat menghormati pendapat semua orang."