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Diego Simeone membidik sensasi Bundesliga Ibrahim Maza senilai €70 juta saat Atletico Madrid menyiapkan gebrakan transfer ambisius
Atleti kembali menghidupkan pencarian gelandang mereka
Atletico telah secara tegas membidik target yang sudah tidak asing lagi saat Diego Simeone ingin memperkuat opsi di lini tengahnya. Raksasa Spanyol itu kembali menyalakan minat mereka pada playmaker Aljazair berusia 20 tahun milik Bayer Leverkusen, Maza, dan tanpa membuang waktu langsung menunjukkan niat mereka.
Menurut Bulinews, jajaran petinggi olahraga Atletico sudah menghubungi Leverkusen untuk menyatakan ketertarikan mereka. Namun, memboyong gelandang serang berbakat itu dari klub Bundesliga tersebut tidak akan mudah, karena Leverkusen tidak berniat melepas bintang mudanya.
- Getty Images Sport
Banderol harga €70 juta yang tinggi
Maza telah memantapkan dirinya sebagai aset yang sangat diminati, yang berarti Atletico menghadapi kendala finansial yang sulit. Setelah bergabung dengan Leverkusen dari Hertha Berlin pada musim panas 2025 dengan nilai transfer yang dilaporkan sebesar €12 juta, nilai pasarnya melonjak tajam. Dengan kontraknya saat ini yang berlaku hingga Juni 2030, potensi transfernya kini akan menuntut biaya di kisaran €70 juta.
Minat Atletico bukan hal baru. Menurut jurnalis beIN Sports Hafid Derradji, klub Spanyol itu bahkan sempat mengajukan tawaran €35 juta saat Maza masih di Hertha. Proposal tersebut segera ditolak, tetapi itu jelas tidak menghalangi tim asuhan Simeone untuk terus memantau perkembangannya dengan saksama.
Raksasa Premier League mengintai
Mudah untuk melihat mengapa para elite Eropa mengincarnya. Maza tampil gemilang untuk Leverkusen musim ini, mengukuhkan statusnya sebagai starter yang tak terbantahkan. Pemain internasional Aljazair itu sudah menyumbang satu gol dan dua assist hanya dalam empat kali menjadi starter, dan hanya absen pada laga pembuka Liga Europa klub karena sakit.
Atletico bukan satu-satunya klub besar yang memantau situasi ini. Raksasa Premier League Arsenal dan Manchester City sama-sama menunjukkan minat konkret kepada pemain muda itu pada musim panas lalu. Leverkusen tetap teguh pada periode tersebut, dengan menegaskan sepenuhnya bahwa menjual pemain 20 tahun itu benar-benar tidak mungkin dilakukan.
- Getty Images Sport
Leverkusen siapkan perpanjangan kontrak bernilai besar
Untuk menangkal Atletico dan ancaman Premier League yang kian mendekat, Leverkusen mengambil langkah proaktif. Laporan dari Bild menyebut klub Jerman itu sudah bekerja intensif untuk memperpanjang kontrak yang akan mengikat Maza jauh melampaui masa berakhir kontraknya saat ini pada 2030.
Pembicaraan awal dengan perwakilan sang pemain dimulai pekan lalu, meski kesepakatan resmi masih belum tercapai. Tujuan utama Leverkusen adalah mempertahankan maestro lini tengah mereka dengan menawarkan insentif finansial yang signifikan demi meyakinkannya untuk bertahan.
Kesepakatan yang diusulkan akan mencakup kenaikan gaji yang besar. Ini akan menjadi dorongan finansial besar, dengan peningkatan signifikan dari €3 juta per musim yang saat ini ia terima di Jerman.
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