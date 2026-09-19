Atletico telah secara tegas membidik target yang sudah tidak asing lagi saat Diego Simeone ingin memperkuat opsi di lini tengahnya. Raksasa Spanyol itu kembali menyalakan minat mereka pada playmaker Aljazair berusia 20 tahun milik Bayer Leverkusen, Maza, dan tanpa membuang waktu langsung menunjukkan niat mereka.

Menurut Bulinews, jajaran petinggi olahraga Atletico sudah menghubungi Leverkusen untuk menyatakan ketertarikan mereka. Namun, memboyong gelandang serang berbakat itu dari klub Bundesliga tersebut tidak akan mudah, karena Leverkusen tidak berniat melepas bintang mudanya.