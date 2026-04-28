Julian Alvarez Atletico Madrid 2025-26
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Diego Simeone membenarkan bahwa Arsenal tertarik untuk merekrut Julian Alvarez menjelang semifinal Liga Champions melawan pemuncak klasemen Liga Premier

Pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, menanggapi kabar yang mengaitkan Julian Alvarez dengan kemungkinan kepindahan ke Arsenal pada bursa transfer musim panas, sambil mengakui bahwa The Gunners termasuk di antara klub-klub papan atas yang memantau penyerang asal Argentina tersebut. Berbicara menjelang leg pertama semifinal Liga Champions melawan pemuncak klasemen Liga Premier, Simeone mengakui bahwa hal itu "wajar" jika striker andalannya menjadi incaran klub-klub top Eropa.

  • Simeone menegaskan bahwa Alvarez menjadi incaran banyak pihak

    Menjelang leg pertama di Metropolitano, Simeone ditanya secara langsung mengenai laporan bahwa Arsenal sedang mempertimbangkan untuk merekrut Alvarez pada bursa transfer musim panas. Penyerang yang bergabung dengan Atletico dari Manchester City pada 2024 ini telah menjadi salah satu pemain paling diminati di sepak bola Eropa setelah mencetak 48 gol dalam 104 pertandingan bersama klub Spanyol tersebut. Simeone secara terbuka mengakui bahwa kualitas sang pemain menjadikannya incaran klub-klub terbesar di dunia.

    "Saya kira itu wajar. Dia adalah pemain yang luar biasa," kata Simeone kepada wartawan. "Ada minat dari Arsenal, Paris St Germain, Barcelona, dan tim-tim lain. Tapi itu bukanlah sesuatu yang kami khawatirkan."

  Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg

    Mengelola aset senilai £87 juta

    Arsenal dilaporkan memandang Alvarez sebagai penuntas peluang yang dibutuhkan untuk menjadikan mereka kekuatan dominan di kancah domestik dan Eropa. Namun, Atletico sebelumnya telah menyatakan bahwa mereka tidak berniat menjualnya, dengan sang pemain dilaporkan dihargai sekitar £87 juta oleh klub Spanyol tersebut.

    Selain itu, Alvarez juga dilaporkan lebih memilih untuk tetap di Spanyol, baik di Atletico maupun pindah ke klub La Liga lainnya, daripada kembali ke Inggris - dengan Barcelona dilaporkan sebagai klub Spanyol yang paling tertarik pada jasanya.

  • Berfokus pada kejayaan Eropa

    Meskipun rumor transfer mendominasi berita utama, Simeone berupaya mengarahkan kembali fokus skuadnya pada upaya merebut trofi Liga Champions. Setelah mencapai final pada 2014 dan 2016, pelatih asal Argentina ini sangat ingin akhirnya merebut gelar yang selama ini selalu terlewatkan. Namun, ia mengingatkan bahwa kegagalan di masa lalu tidak menjamin kesuksesan klub di masa depan.

    "Tidak ada yang berhutang apa pun kepada kami; kami harus bekerja keras dan berharap keberuntungan berpihak pada kami," tambahnya. "Tidak ada tekanan, yang ada hanyalah tanggung jawab. Kegembiraan berada di ambang tujuan besar, yang belum pernah diraih klub ini. Kami harus bersiap untuk bertanding; pada akhirnya, para pemainlah yang memutuskan berdasarkan pengalaman, kepribadian, dan etos kerja mereka. Kami ingin memainkan permainan yang kami bayangkan dan membawanya ke titik di mana kami bisa mengalahkan mereka.

    "Sungguh luar biasa bisa bermain di semifinal lagi. Setelah sembilan tahun, ini adalah kali keempat dalam 14 tahun. Luar biasa. Tak terbayangkan. Keyakinan, antusiasme, dan energi yang menular dari para penggemar itu luar biasa. Kami menghadapi lawan yang tangguh, yang ahli dalam situasi bola mati, dan kami pergi ke sana dengan segala harapan kami."

  Julian Alvarez

    Persiapan terakhir di Metropolitano

    Alvarez diperkirakan akan turun dalam laga tersebut meskipun absen dalam dua pertandingan domestik terakhir Atletico akibat cedera ringan. Kehadirannya akan sangat penting bagi strategi serangan Simeone melawan barisan pertahanan Arsenal yang tampil sangat kokoh di Inggris musim ini.

