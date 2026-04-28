Diego Simeone membenarkan bahwa Arsenal tertarik untuk merekrut Julian Alvarez menjelang semifinal Liga Champions melawan pemuncak klasemen Liga Premier

Meskipun rumor transfer mendominasi berita utama, Simeone berupaya mengarahkan kembali fokus skuadnya pada upaya merebut trofi Liga Champions. Setelah mencapai final pada 2014 dan 2016, pelatih asal Argentina ini sangat ingin akhirnya merebut gelar yang selama ini selalu terlewatkan. Namun, ia mengingatkan bahwa kegagalan di masa lalu tidak menjamin kesuksesan klub di masa depan.

"Tidak ada yang berhutang apa pun kepada kami; kami harus bekerja keras dan berharap keberuntungan berpihak pada kami," tambahnya. "Tidak ada tekanan, yang ada hanyalah tanggung jawab. Kegembiraan berada di ambang tujuan besar, yang belum pernah diraih klub ini. Kami harus bersiap untuk bertanding; pada akhirnya, para pemainlah yang memutuskan berdasarkan pengalaman, kepribadian, dan etos kerja mereka. Kami ingin memainkan permainan yang kami bayangkan dan membawanya ke titik di mana kami bisa mengalahkan mereka.

"Sungguh luar biasa bisa bermain di semifinal lagi. Setelah sembilan tahun, ini adalah kali keempat dalam 14 tahun. Luar biasa. Tak terbayangkan. Keyakinan, antusiasme, dan energi yang menular dari para penggemar itu luar biasa. Kami menghadapi lawan yang tangguh, yang ahli dalam situasi bola mati, dan kami pergi ke sana dengan segala harapan kami."