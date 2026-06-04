AFP
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Diego Simeone ingin 'penyerang ideal' Mason Greenwood bergabung dengannya di Atlético Madrid, sementara Marseille berencana mengantongi hingga €100 juta dari penjualan tersebut
Simeone mengincar Greenwood untuk bergabung ke Metropolitano
Greenwood kini menjadi prioritas utama bagi Atlético Madrid, dengan Simeone memandang penyerang serba bisa ini sebagai "penyerang yang sempurna" untuk skema taktisnya, menurut Fichajes. Pelatih Atlético tersebut telah lama mengagumi pemain berusia 24 tahun ini, sejak masa peminjamannya yang produktif di La Liga bersama Getafe, di mana ia membuktikan mampu menghadapi kerasnya kompetisi sepak bola Spanyol.
Penyerang asal Inggris ini tetap mempertahankan performa terbaiknya sejak pindah ke Ligue 1, dan kemampuannya untuk beroperasi di tiga lini depan menjadikannya pilihan yang menarik bagi Los Colchoneros. Perubahan kecepatannya yang eksplosif dan penyelesaian akhir yang klinis dipandang sebagai bahan ideal untuk menyegarkan tim Atleti yang selalu mencari daya gedor lebih di sepertiga akhir lapangan.
- AFP
Marseille mematok harga yang sangat tinggi untuk pemain andalannya
Meskipun minat dari Atletico Madrid semakin menguat, Marseille tidak terburu-buru untuk melepas pemain paling produktif mereka. Menurut laporan tersebut, klub Prancis itu bersikeras meminta biaya transfer yang bisa mencapai €100 juta, yang mencerminkan status Greenwood setelah musim di mana ia mencetak 26 gol dan 11 assist dalam 45 penampilan kompetitif.
Namun, direktur olahraga baru Marseille, Gregory Lorenzi, telah mengisyaratkan bahwa sikap klub saat ini adalah melakukan refleksi internal. Berbicara tentang masa depan sang penyerang, Lorenzi mengakui bahwa "jika ada peluang yang muncul, tentu saja, itu harus dipertimbangkan" karena klub berusaha menyeimbangkan pembukuan untuk musim yang akan datang.
Kepergian Julian Alvarez bisa membiayai kesepakatan tersebut
Setiap kemungkinan transfer Greenwood kemungkinan besar bergantung pada masa depan Julian Alvarez. Berbagai rumor terus mengaitkan pemain asal Argentina itu dengan kepindahan ke Barcelona, meskipun Atletico baru-baru ini mengecam "kebohongan selama berbulan-bulan" terkait kemungkinan hengkangnya striker andalan mereka ke klub raksasa Catalan tersebut.
Terlepas dari kekecewaan klub yang diungkapkan ke publik, jika tawaran besar untuk Alvarez benar-benar datang, hal itu akan memberi klub ibu kota kekuatan finansial yang diperlukan untuk memenuhi penilaian tinggi yang diajukan Marseille. Tanpa penjualan besar, €100 juta yang dibutuhkan untuk Greenwood tetap menjadi hambatan signifikan bagi petinggi Atleti selama jendela transfer ini.
- AFP
Persaingan semakin ketat sementara Man Utd hanya menonton
Atletico bukanlah satu-satunya klub yang memantau situasi ini, karena raksasa Italia, Roma, juga dikabarkan tertarik untuk merekrut sang penyerang. Dikabarkan bahwa Giallorossi siap menguji tekad Marseille dengan mengajukan tawaran awal, seiring upaya mereka memperkuat skuad asuhan Gian Piero Gasperini untuk Liga Champions.
Salah satu klub yang mengamati dengan cermat adalah Manchester United. Klub Liga Premier ini terkenal telah menegosiasikan klausul penjualan kembali sebesar 40 persen saat mereka menjual lulusan akademi tersebut ke Marseille pada tahun 2024. Jika persaingan penawaran antara Atleti dan Roma mendorong harga mendekati angka €100 juta, Setan Merah dipastikan akan mendapatkan rejeki nomplok finansial yang sangat besar yang akan secara signifikan meningkatkan anggaran musim panas mereka sendiri.