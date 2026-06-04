Diego Simeone ingin 'penyerang ideal' Mason Greenwood bergabung dengannya di Atlético Madrid, sementara Marseille berencana mengantongi hingga €100 juta dari penjualan tersebut

Greenwood kini menjadi prioritas utama bagi Atlético Madrid, dengan Simeone memandang penyerang serba bisa ini sebagai "penyerang yang sempurna" untuk skema taktisnya, menurut Fichajes. Pelatih Atlético tersebut telah lama mengagumi pemain berusia 24 tahun ini, sejak masa peminjamannya yang produktif di La Liga bersama Getafe, di mana ia membuktikan mampu menghadapi kerasnya kompetisi sepak bola Spanyol.

Penyerang asal Inggris ini tetap mempertahankan performa terbaiknya sejak pindah ke Ligue 1, dan kemampuannya untuk beroperasi di tiga lini depan menjadikannya pilihan yang menarik bagi Los Colchoneros. Perubahan kecepatannya yang eksplosif dan penyelesaian akhir yang klinis dipandang sebagai bahan ideal untuk menyegarkan tim Atleti yang selalu mencari daya gedor lebih di sepertiga akhir lapangan.