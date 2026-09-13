Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Diego Simeone bungkam kritik soal putranya Giuliano saat Atletico Madrid berusaha menghentikan tren buruk di markas Real Sociedad
Giuliano menghadapi sorotan tajam
Giuliano tampil dalam setiap pertandingan Atletico musim ini, dengan catatan tiga kali menjadi starter di La Liga serta tampil pada laga pembuka Liga Champions melawan Liverpool. Satu-satunya penampilan sebagai pemain pengganti dari winger muda itu terjadi saat kemenangan 2-0 di liga atas Malaga pada pekan pembuka, 19 Agustus. Meski menit bermain rutinnya memicu sorotan tajam dan tuduhan pilih kasih dari para suporter, sang manajer dengan tegas menolak terseret ke dalam perdebatan tersebut.
- Pressinphoto
Simeone membungkam kegaduhan dari luar
Simeone memilih untuk tidak memanaskan perdebatan soal kehadiran rutin putranya di tim, dan menanggapi singkat pertanyaan tentang kritik di dunia maya. Pelatih asal Argentina itu menegaskan bahwa penampilan di lapangan seharusnya menjadi satu-satunya tolok ukur untuk menilai pemain mana pun. Mengesampingkan sorotan dari luar jelang bentrokan hari Minggu di San Sebastian, ia berkata: "Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tindakan dan kerja Giuliano berbicara dengan sendirinya."
Kerapuhan lini belakang memicu alarm
Penampilan individu Giuliano terjadi di tengah persoalan kolektif yang jauh lebih besar di skuad Simeone pada pekan-pekan pembuka musim ini. Tim asal Madrid itu memasuki akhir pekan setelah menelan dua kekalahan beruntun, setelah dihancurkan Athletic 3-0 sebelum takluk di markas Liverpool. Lini belakang yang rapuh langsung menjadi perhatian, dengan tim tersebut kebobolan delapan gol dalam lima pertandingan kompetitif pertama mereka.
- Getty Images Sport
Perjalanan ke Anoeta menguji tekad
Atletico menghadapi ujian karakter yang berat saat bertandang ke markas Sociedad di Reale Arena, dengan tekad mencegah goyahnya performa awal musim berkembang menjadi krisis besar. Opsi pemilihan pemain Simeone kian terbatas akibat cedera otot Pablo Barrios dan absennya Alexander Sorloth yang masih berlanjut di lini serang. Kemenangan tandang di San Sebastian sangat krusial bagi Atletico untuk memulihkan soliditas pertahanan sebelum jarak dengan puncak klasemen makin melebar.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami