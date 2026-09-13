Simeone memilih untuk tidak memanaskan perdebatan soal kehadiran rutin putranya di tim, dan menanggapi singkat pertanyaan tentang kritik di dunia maya. Pelatih asal Argentina itu menegaskan bahwa penampilan di lapangan seharusnya menjadi satu-satunya tolok ukur untuk menilai pemain mana pun. Mengesampingkan sorotan dari luar jelang bentrokan hari Minggu di San Sebastian, ia berkata: "Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tindakan dan kerja Giuliano berbicara dengan sendirinya."