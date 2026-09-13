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Atletico de Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Diego Simeone bungkam kritik soal putranya Giuliano saat Atletico Madrid berusaha menghentikan tren buruk di markas Real Sociedad

D. Simeone
G. Simeone
Real Sociedad vs Atletico Madrid
Real Sociedad
Atletico Madrid
LaLiga

Pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, dengan tegas menepis kritik yang terus bermunculan terkait pemilihan rutin putranya, Giuliano, di susunan pemain inti. Bos Atletico Madrid itu menegaskan bahwa etos kerja tanpa lelah sang winger berbicara dengan sendirinya di lapangan saat timnya bertandang ke Real Sociedad dengan target menghentikan laju mengkhawatirkan berupa dua kekalahan beruntun.

  • Giuliano menghadapi sorotan tajam

    Giuliano tampil dalam setiap pertandingan Atletico musim ini, dengan catatan tiga kali menjadi starter di La Liga serta tampil pada laga pembuka Liga Champions melawan Liverpool. Satu-satunya penampilan sebagai pemain pengganti dari winger muda itu terjadi saat kemenangan 2-0 di liga atas Malaga pada pekan pembuka, 19 Agustus. Meski menit bermain rutinnya memicu sorotan tajam dan tuduhan pilih kasih dari para suporter, sang manajer dengan tegas menolak terseret ke dalam perdebatan tersebut.

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    Simeone membungkam kegaduhan dari luar

    Simeone memilih untuk tidak memanaskan perdebatan soal kehadiran rutin putranya di tim, dan menanggapi singkat pertanyaan tentang kritik di dunia maya. Pelatih asal Argentina itu menegaskan bahwa penampilan di lapangan seharusnya menjadi satu-satunya tolok ukur untuk menilai pemain mana pun. Mengesampingkan sorotan dari luar jelang bentrokan hari Minggu di San Sebastian, ia berkata: "Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tindakan dan kerja Giuliano berbicara dengan sendirinya."

  • Kerapuhan lini belakang memicu alarm

    Penampilan individu Giuliano terjadi di tengah persoalan kolektif yang jauh lebih besar di skuad Simeone pada pekan-pekan pembuka musim ini. Tim asal Madrid itu memasuki akhir pekan setelah menelan dua kekalahan beruntun, setelah dihancurkan Athletic 3-0 sebelum takluk di markas Liverpool. Lini belakang yang rapuh langsung menjadi perhatian, dengan tim tersebut kebobolan delapan gol dalam lima pertandingan kompetitif pertama mereka.

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    Perjalanan ke Anoeta menguji tekad

    Atletico menghadapi ujian karakter yang berat saat bertandang ke markas Sociedad di Reale Arena, dengan tekad mencegah goyahnya performa awal musim berkembang menjadi krisis besar. Opsi pemilihan pemain Simeone kian terbatas akibat cedera otot Pablo Barrios dan absennya Alexander Sorloth yang masih berlanjut di lini serang. Kemenangan tandang di San Sebastian sangat krusial bagi Atletico untuk memulihkan soliditas pertahanan sebelum jarak dengan puncak klasemen makin melebar.

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