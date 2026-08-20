Alvarez menjadi nama yang mencolok karena absen dari skuad Atletico saat tim asuhan Simeone meraih kemenangan nyaman 2-0 atas Malaga. Penyerang asal Argentina itu sama sekali tidak terlihat di Metropolitano, tetapi ia tetap menjadi topik pembicaraan utama di kalangan suporter yang hadir di tribun.

Basis suporter Atletico jelas belum melupakan komentar kontroversial sang striker pada Piala Dunia baru-baru ini, ketika ia secara terbuka meminta transfer keluar dari klub. Akibatnya, sekelompok kecil namun lantang dari pendukung tuan rumah mengarahkan nyanyian bernada permusuhan dan siulan tajam kepada penyerang yang absen itu sepanjang laga liga tersebut.