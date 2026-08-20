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Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Diego Simeone bereaksi atas siulan fans Atletico Madrid kepada Julian Alvarez setelah kontroversi transfer

J. Alvarez
D. Simeone
Atletico Madrid
Atletico Madrid vs Malaga
LaLiga

Diego Simeone menanggapi siulan yang diarahkan kepada Julian Alvarez oleh suporter Atletico Madrid saat kemenangan 2-0 atas Malaga. Penyerang Argentina itu tidak dimasukkan dalam skuad pertandingan di tengah kontroversi transfer yang terus berlanjut setelah komentarnya baru-baru ini di Piala Dunia.

  • Absennya Alvarez memicu reaksi penonton

    Alvarez menjadi nama yang mencolok karena absen dari skuad Atletico saat tim asuhan Simeone meraih kemenangan nyaman 2-0 atas Malaga. Penyerang asal Argentina itu sama sekali tidak terlihat di Metropolitano, tetapi ia tetap menjadi topik pembicaraan utama di kalangan suporter yang hadir di tribun.

    Basis suporter Atletico jelas belum melupakan komentar kontroversial sang striker pada Piala Dunia baru-baru ini, ketika ia secara terbuka meminta transfer keluar dari klub. Akibatnya, sekelompok kecil namun lantang dari pendukung tuan rumah mengarahkan nyanyian bernada permusuhan dan siulan tajam kepada penyerang yang absen itu sepanjang laga liga tersebut.

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  • Julian AlvarezGetty Images

    Simeone merespons para pendukung

    Dalam konferensi pers seusai laga, Simeone tak terelakkan ditanya soal respons negatif yang diarahkan kepada bintang mereka yang ingin hengkang. Bos Atletico itu memberikan jawaban tegas, yang tampaknya menunjukkan dukungannya kepada basis suporter yang frustrasi.

    "Saya sangat menghormati orang-orang kami," kata Simeone. "Kami terbuka, seperti yang selalu kami katakan, untuk kemungkinan-kemungkinan tertentu. Anda tahu ini setelah 15 tahun, saya selalu mengatakan bahwa sampai bursa transfer ditutup, saya terbuka terhadap apa pun yang mungkin terjadi. Itu tidak berarti saya sedang berbicara tentang individu tertentu, jelas?"

  • Membangun skuad sebaik mungkin

    Meski ada ketidakpastian yang jelas soal masa depan Alvarez dalam waktu dekat, Simeone tetap sangat optimistis dengan dukungan finansial yang ia terima dari jajaran petinggi klub. Manajer veteran itu menegaskan bahwa keinginan utamanya adalah merampungkan kelompok pemain yang sangat kuat sebelum tenggat waktu berakhir.

    "Ya, saya selalu mengatakan ini, dan bukan hanya sekarang," tambah sang manajer. "Kami selalu berusaha mendapatkan perangkat terbaik yang memungkinkan, seperti yang selalu kami miliki. Dan, ya, semoga kami bisa menyusun skuad terbaik yang memungkinkan mulai sekarang hingga tenggat waktu."

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  • Julian Alvarez Diego SimeoneGetty Images

    Apa berikutnya untuk Atletico?

    Atletico kini harus menjalani sisa bursa transfer dengan sukses sambil segera menyelesaikan ketegangan mendasar antara Alvarez dan para suporter setia. Beberapa hari ke depan akan menjadi sangat krusial saat klub menentukan apakah penyerang Argentina itu tetap menjadi bagian dari rencana mereka untuk musim baru. Sementara itu, skuad Simeone akan bersiap menjamu Villarreal di liga Spanyol pada hari Minggu.

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