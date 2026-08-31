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Diego Simeone 'benar-benar MURKA' dan 'bahkan tak bisa memandang' Julian Alvarez saat bintang Atletico Madrid itu mendorong transfer ke Barcelona
Simeone mencapai titik puncak frustrasi
Suasana di Metropolitano berubah menjadi toksik, dengan laporan yang menyebut Simeone "sangat murka" kepada Alvarez. Penyerang Argentina itu santer dikaitkan dengan kepindahan sensasional ke Barcelona, sebuah langkah yang membuat manajernya merasa ditinggalkan setelah semusim memberikan pembelaan tegas di depan publik.
Komentator La Liga Phil Kitromilides menyoroti situasi yang kian memburuk itu, sembari mengungkap besarnya kemarahan sang manajer. Berbicara kepada CBS Sports, Kitromilides menjelaskan: "Yang saya dengar, ruang ganti sangat, sangat kecewa kepadanya. Dan yang diberitahukan kepada saya oleh seseorang yang mengetahui situasinya adalah Diego Simeone bahkan tidak bisa melihatnya. Diego Simeone murka, benar-benar murka kepada Julian Alvarez. Dan memang seharusnya begitu."
- AFP
Sebuah pengkhianatan terhadap kepercayaan
Rasa marah di kubu Atletico berakar dari dukungan tanpa goyah yang diberikan Simeone kepada Alvarez selama masa-masa sulitnya. Meski sang penyerang mengalami paceklik gol selama empat bulan musim lalu, Simeone tetap menjadi pembela paling vokal baginya. Sang pelatih memandang mantan pemain Manchester City itu sebagai fondasi proyek jangka panjangnya di Madrid, sehingga gejolak transfer baru-baru ini menjadi sesuatu yang sangat sulit diterima oleh staf pelatih.
Kitromilides menjelaskan lebih lanjut mengapa Simeone merasa begitu dirugikan, dengan menyoroti perlindungan yang diterima sang pemain saat mengalami kesulitan. Ia menambahkan: "Ini adalah pemainnya, ini seseorang yang dia bela secara terbuka, secara konsisten, musim lalu, ketika Alvarez hampir empat bulan tanpa mencetak gol. Dia tidak pernah dipertanyakan oleh Simeone, tidak pernah ada kata buruk dari Simeone, terus-menerus dibela dan didukung 100 persen. Ini adalah pemain terpenting mereka, pemain franchise mereka. Seluruh proyek dibangun di sekitar Julian Alvarez."
Ketertarikan Barcelona dan alternatifnya
Meski Alvarez absen dalam sesi latihan pekan lalu, yang memicu spekulasi lanjutan soal kepergiannya, ia memang kembali berlatih bersama rekan-rekan setimnya pada Minggu. Namun, terlepas dari keinginan sang pemain untuk pindah ke Camp Nou, Atletico Madrid tetap mempertahankan sikap tegas.
Barcelona tetap menjadi peminat serius penyerang timnas Argentina itu, tetapi staf hierarki klub dikabarkan menyadari betapa sulitnya menuntaskan kesepakatan pada jendela transfer saat ini. Karena itu, raksasa Catalan tersebut mengalihkan perhatian ke opsi lain untuk memperkuat pilihan di lini serang. Laporan menyebutkan Barcelona kini semakin dekat untuk mencapai kesepakatan mendatangkan Gabriel Jesus dari Arsenal sebagai alternatif yang lebih realistis dibanding penyerang Atleti yang tidak puas itu.
- Getty Images Sport
Masa depan yang tidak pasti di Madrid
Terlepas dari gesekan internal tersebut, Alvarez diperkirakan akan dimasukkan dalam skuad untuk laga Atletico berikutnya. Klub sangat ingin mengintegrasikan kembali sang penyerang, meski bayang-bayang Barcelona masih begitu besar.
Para petinggi klub berupaya sebaik mungkin untuk menampilkan kesan normal di tengah ketegangan yang mendasari situasi ini. Terkait absennya sang pemain baru-baru ini dan potensi kembalinya, sikap klub tetap optimistis bahwa ia akan fokus pada tugas profesionalnya. Mateu Alemany baru-baru ini mengomentari situasi tersebut dengan mengatakan: "Rencananya sangat jelas. Kami berharap dia akan segera kembali ke tim dan tersedia untuk pertandingan LaLiga berikutnya."
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