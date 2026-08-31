Diego Simeone 'benar-benar MURKA' dan 'bahkan tak bisa memandang' Julian Alvarez saat bintang Atletico Madrid itu mendorong transfer ke Barcelona

Rasa marah di kubu Atletico berakar dari dukungan tanpa goyah yang diberikan Simeone kepada Alvarez selama masa-masa sulitnya. Meski sang penyerang mengalami paceklik gol selama empat bulan musim lalu, Simeone tetap menjadi pembela paling vokal baginya. Sang pelatih memandang mantan pemain Manchester City itu sebagai fondasi proyek jangka panjangnya di Madrid, sehingga gejolak transfer baru-baru ini menjadi sesuatu yang sangat sulit diterima oleh staf pelatih.

Kitromilides menjelaskan lebih lanjut mengapa Simeone merasa begitu dirugikan, dengan menyoroti perlindungan yang diterima sang pemain saat mengalami kesulitan. Ia menambahkan: "Ini adalah pemainnya, ini seseorang yang dia bela secara terbuka, secara konsisten, musim lalu, ketika Alvarez hampir empat bulan tanpa mencetak gol. Dia tidak pernah dipertanyakan oleh Simeone, tidak pernah ada kata buruk dari Simeone, terus-menerus dibela dan didukung 100 persen. Ini adalah pemain terpenting mereka, pemain franchise mereka. Seluruh proyek dibangun di sekitar Julian Alvarez."