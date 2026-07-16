"Diego pasti sangat menikmati ini dari atas sana" - Lionel Messi menyebut kemenangan Argentina sebagai "hadiah" bagi Maradona dalam ucapan penghormatan yang menyentuh hati setelah timnya memastikan tempat di final Piala Dunia

Argentina memastikan tempatnya di final Piala Dunia 2026 setelah bangkit dan mengalahkan Inggris 2-1 dalam pertandingan semifinal yang dramatis di Atlanta. Usai pertandingan, Messi mengalihkan sorotan dari dirinya sendiri dan memberikan penghormatan kepada Maradona, yang warisannya terus menjadi ciri khas salah satu rivalitas terpanas dalam dunia sepak bola.

Penyerang Inter Miami itu diberikan replika jersey yang dikenakan Maradona saat Argentina meraih kemenangan legendaris di perempat final Piala Dunia 1986 melawan Inggris. Tindakan tersebut dilakukan sesaat setelah kemenangan berkesan lainnya atas lawan yang sama memastikan tempat Argentina di final hari Minggu.