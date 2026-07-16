AFP
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"Diego pasti sangat menikmati ini dari atas sana" - Lionel Messi menyebut kemenangan Argentina sebagai "hadiah" bagi Maradona dalam ucapan penghormatan yang menyentuh hati setelah timnya memastikan tempat di final Piala Dunia
Messi menghormati Maradona setelah kemenangan dramatis
Argentina memastikan tempatnya di final Piala Dunia 2026 setelah bangkit dan mengalahkan Inggris 2-1 dalam pertandingan semifinal yang dramatis di Atlanta. Usai pertandingan, Messi mengalihkan sorotan dari dirinya sendiri dan memberikan penghormatan kepada Maradona, yang warisannya terus menjadi ciri khas salah satu rivalitas terpanas dalam dunia sepak bola.
Penyerang Inter Miami itu diberikan replika jersey yang dikenakan Maradona saat Argentina meraih kemenangan legendaris di perempat final Piala Dunia 1986 melawan Inggris. Tindakan tersebut dilakukan sesaat setelah kemenangan berkesan lainnya atas lawan yang sama memastikan tempat Argentina di final hari Minggu.
- (C)Getty Images
Messi mengenang warisan Maradona
Beban sejarah pertandingan ini tidak luput dari perhatian skuad Argentina, terutama mengingat kesamaannya dengan Piala Dunia 1986 di mana 'Tangan Tuhan' dan 'Gol Abad Ini' Maradona berhasil menyingkirkan Inggris. Saat berbicara kepada TyC Sports setelah pertandingan, Messi mengatakan bahwa momen ini memiliki makna khusus karena keterkaitan Maradona dengan pertandingan tersebut.
“Tanpa ragu, Diego pasti sangat menikmati ini dari atas sana karena hari ini adalah hari yang sangat istimewa baginya; bisa memberinya kebahagiaan ini dan membiarkannya merasakannya sesuka hatinya dari atas sana. Biarkan dia menikmatinya karena ini juga merupakan hadiah untuknya,” jelas Messi.
Mengendalikan emosi dalam persaingan
Messi mencatat bahwa ketegangan mulai terasa begitu nada-nada pembuka lagu kebangsaan bergema di seluruh stadion, menandai dimulainya babak bersejarah lainnya dalam rivalitas ini. Bintang Inter Miami itu mengakui bahwa momen tersebut membuatnya sulit memisahkan sepak bola dari emosi.
"Saat lagu kebangsaan dikumandangkan, sesuatu yang istimewa terjadi karena kami mulai mendengar gumaman para penggemar mereka," aku Messi. "Mereka menyanyikannya dengan cara yang istimewa, dan kami saling merasakannya. Meskipun kami tahu ini hanyalah pertandingan sepak bola, terkadang sulit untuk mengendalikan emosi. Kami merasakannya seperti itu, dan kami pun bermain dengan cara yang sama."
- Getty Images Sport
Satu langkah terakhir menuju pemahaman sejarah yang lebih mendalam
Argentina kini akan berhadapan dengan Spanyol di final Piala Dunia, dengan Messi yang bertekad meraih gelar juara dunia keduanya. Kemenangan tersebut akan menambah satu lagi pencapaian bersejarah dalam karier internasionalnya yang sudah luar biasa, sekaligus menjadi penutup yang pantas bagi perjalanan Argentina kali ini di panggung terbesar sepak bola.
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