Diego Lopez, mantan direktur olahraga Genoa, menjadi Chief Football Officer Burnley di Championship

Diego Lopez, setelah meninggalkan Genoa pada pertengahan Oktober (posisinya di departemen teknis diisi oleh Modesto dan Melissano), menjadi Chief Football Officer baru Burnley.





Berikut pernyataan resmi klub Inggris yang berlaga di Championship tersebut: "Burnley Football Club dengan senang hati mengumumkan penunjukan Diego López sebagai Chief Football Officer, yang menandai babak pertama era baru bagi klub. López akan mengawasi operasional departemen teknis, aktivitas transfer, dan struktur olahraga klub. Pria Spanyol berusia 37 tahun itu datang dari klub Serie A, Genoa, tempat ia menjabat sebagai Chief of Football. Ia membawa kepemimpinan yang kuat dan pengalaman panjang dalam mengidentifikasi serta mengembangkan bakat di lingkungan berkinerja tinggi."