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Cagliari Calcio v Genoa CFC - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Diego Lopez, mantan direktur olahraga Genoa, menjadi Chief Football Officer Burnley di Championship

Burnley
Genoa
Transfers

Jabatan baru untuk sang petinggi klub

Diego Lopez, setelah meninggalkan Genoa pada pertengahan Oktober (posisinya di departemen teknis diisi oleh Modesto dan Melissano), menjadi Chief Football Officer baru Burnley.


Berikut pernyataan resmi klub Inggris yang berlaga di Championship tersebut: "Burnley Football Club dengan senang hati mengumumkan penunjukan Diego López sebagai Chief Football Officer, yang menandai babak pertama era baru bagi klub. López akan mengawasi operasional departemen teknis, aktivitas transfer, dan struktur olahraga klub. Pria Spanyol berusia 37 tahun itu datang dari klub Serie A, Genoa, tempat ia menjabat sebagai Chief of Football. Ia membawa kepemimpinan yang kuat dan pengalaman panjang dalam mengidentifikasi serta mengembangkan bakat di lingkungan berkinerja tinggi."

  • Diego López memperkenalkan diri sebagai berikut: "Saya tak sabar untuk mulai menggali potensi besar klub ini. Saya memahami betul misi kami dan percaya pada apa yang bisa dicapai Burnley dalam beberapa tahun ke depan, asalkan kita semua bekerja ke arah yang sama dengan tekad penuh. Sejak pembicaraan pertama dengan Alan, terlihat ambisi nyata yang disertai rencana konkret untuk mewujudkannya. Klub ini berarti segalanya bagi kota ini dan masyarakatnya. Saya ingin para suporter melihat diri mereka tercermin dalam cara kami bermain, pemain yang kami rekrut, dan cara kami mewakili klub. Pekerjaan dimulai sekarang".

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