Diego Godin mengungkap bagaimana Diego Costa dan para legenda Atletico Madrid dulu membuat Giuliano Simeone menangis di ruang ganti

Mantan bek tengah itu mengenang kembali momen-momen kacau di ruang ganti tersebut dalam wawancara dengan acara radio Spanyol 'Radioestadio Noche'. Berbicara tentang perkembangan penyerang berusia 23 tahun itu, ia berkata: "Dulu kami membuat Giuliano Simeone menangis di ruang ganti dan sekarang dia sudah menjadi pria."

Mengenang perlakuan keras yang dialami putra ketiga pelatih Simeone, yang dijuluki 'El Cholo', ia menambahkan: "Giuliano akan masuk ke ruang ganti dan Diego Costa akan melemparkannya ke jacuzzi, mencemplungkannya ke bak es. Benar-benar kacau...."

Godin menambahkan: "Dia pergi sambil menangis. 'Ayah, ayah, mereka memukul saya.' Dan 'El Cholo' akan berkata kepadanya: 'Tapi kamu menyukainya.' Lalu dia langsung kembali lagi; dia seorang kamikaze."