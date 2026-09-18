AFP
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Diego Godin mengungkap bagaimana Diego Costa dan para legenda Atletico Madrid dulu membuat Giuliano Simeone menangis di ruang ganti
Keusilan masa kecil membentuk karakter
Keusilan kasar di ruang ganti dari para pemain senior menjadi bagian rutin dari masa kecil Giuliano setiap kali ia mengunjungi tim ayahnya. Mantan kapten Uruguay Godin mengenang bagaimana skuad itu kerap menjadikan bocah tersebut sebagai sasaran lelucon jahil yang liar. Ejekan tanpa henti itu membantu membentuk semangat juang sengit yang ia tunjukkan sekarang sebagai winger reguler untuk Atletico Madrid dan pemain internasional senior Argentina.
- Getty Images Sport
Air mata di ruang ganti teringat kembali
Mantan bek tengah itu mengenang kembali momen-momen kacau di ruang ganti tersebut dalam wawancara dengan acara radio Spanyol 'Radioestadio Noche'. Berbicara tentang perkembangan penyerang berusia 23 tahun itu, ia berkata: "Dulu kami membuat Giuliano Simeone menangis di ruang ganti dan sekarang dia sudah menjadi pria."
Mengenang perlakuan keras yang dialami putra ketiga pelatih Simeone, yang dijuluki 'El Cholo', ia menambahkan: "Giuliano akan masuk ke ruang ganti dan Diego Costa akan melemparkannya ke jacuzzi, mencemplungkannya ke bak es. Benar-benar kacau...."
Godin menambahkan: "Dia pergi sambil menangis. 'Ayah, ayah, mereka memukul saya.' Dan 'El Cholo' akan berkata kepadanya: 'Tapi kamu menyukainya.' Lalu dia langsung kembali lagi; dia seorang kamikaze."
Ketangguhan memicu terobosan ke tim senior
Sikap tangguh itu membantunya naik menembus berbagai jenjang setelah meninggalkan akademi River Plate pada 2019, mencetak 24 gol untuk tim cadangan, dan mengatasi patah kaki saat dipinjamkan ke Deportivo Alaves. Kerja kerasnya memberinya tempat di starting XI, kontrak baru hingga 2030 dengan klausul rilis €500 juta, serta tiket ke Piala Dunia 2026. Kegigihan yang sama juga pernah membantu Godin memenangi delapan trofi bersama klub tersebut, termasuk satu gelar La Liga dan dua trofi Liga Europa.
- Getty Images Sport
Derbi Madrid menguji tekad
Atletico berada di peringkat keempat La Liga dengan 13 poin dari enam pertandingan pertama mereka musim ini. Giuliano dan rekan-rekan setimnya kini menghadapi tantangan besar saat mereka menjamu rival sekota Real Madrid pada hari Minggu. Laga derby ini akan menjadi pertandingan terakhir mereka sebelum sepak bola domestik berhenti untuk jeda internasional.
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