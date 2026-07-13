Diego Forlan, pahlawan legendaris Manchester United, diprediksi akan menggantikan Marcelo Bielsa sebagai pelatih kepala baru Uruguay

Pelatih asal Argentina itu telah mengundurkan diri setelah gagal memenuhi ekspektasi, sehingga Asosiasi Sepak Bola Uruguay (AUF) kini tengah mencari sosok pemimpin yang mampu mengembalikan kebanggaan sepak bola negara tersebut. Presiden AUF, Ignacio Alonso, telah menetapkan langkah yang jelas ke depan yang melibatkan salah satu legenda paling berprestasi di negara itu.

Forlán, pria yang mengantarkan Uruguay ke semifinal Piala Dunia 2010 dan gelar Copa América 2011, adalah sosok yang dipilih untuk menstabilkan situasi. Sebuah pertemuan telah dijadwalkan antara Forlan dan Dewan Eksekutif AUF untuk menyelesaikan kesepakatan mengenai peran ganda tersebut. Rencananya, Forlan akan memimpin tim U-20 selama Piala Dunia yang akan datang di Azerbaijan dan Uzbekistan, sekaligus menjabat sebagai pelatih kepala sementara untuk tim nasional senior hingga Maret 2027.