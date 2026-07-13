Getty Images Sport
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Diego Forlan, pahlawan legendaris Manchester United, diprediksi akan menggantikan Marcelo Bielsa sebagai pelatih kepala baru Uruguay
Sebuah era baru dimulai bagi Celeste
Pelatih asal Argentina itu telah mengundurkan diri setelah gagal memenuhi ekspektasi, sehingga Asosiasi Sepak Bola Uruguay (AUF) kini tengah mencari sosok pemimpin yang mampu mengembalikan kebanggaan sepak bola negara tersebut. Presiden AUF, Ignacio Alonso, telah menetapkan langkah yang jelas ke depan yang melibatkan salah satu legenda paling berprestasi di negara itu.
Forlán, pria yang mengantarkan Uruguay ke semifinal Piala Dunia 2010 dan gelar Copa América 2011, adalah sosok yang dipilih untuk menstabilkan situasi. Sebuah pertemuan telah dijadwalkan antara Forlan dan Dewan Eksekutif AUF untuk menyelesaikan kesepakatan mengenai peran ganda tersebut. Rencananya, Forlan akan memimpin tim U-20 selama Piala Dunia yang akan datang di Azerbaijan dan Uzbekistan, sekaligus menjabat sebagai pelatih kepala sementara untuk tim nasional senior hingga Maret 2027.
- Getty Images Sport
Alonso menjelaskan visi Forlan
Alonso mengonfirmasi negosiasi yang sedang berlangsung, sekaligus mengungkapkan antusiasmenya untuk membawa pengalaman yang sangat kaya dari Forlan kembali ke kompleks tim nasional. Dalam wawancara dengan program Polideportivo di Teledoce, Alonso menekankan bahwa karier Forlan di kancah internasional menjadikannya aset yang unik bagi perkembangan sepak bola Uruguay di masa transisi ini.
"Kami memiliki kesempatan untuk melibatkan dia, dalam hal ini, ke dalam Tim Nasional U-20. Kehadiran Diego di dalam kompleks, dengan pengalaman yang dimilikinya—telah bermain untuk tim-tim terbaik di dunia, terpapar pada berbagai macam metodologi, memiliki metodologi sendiri, pernah menjadi pemain tim nasional, dan memiliki pengalaman sebagai pelatih Divisi Utama... Saya pikir ini adalah kesempatan yang luar biasa. Dia sangat antusias," jelas Alonso.
Status sementara dengan masa depan yang permanen
Meskipun kontrak awal berfokus pada siklus tim U-20 dan masa transisi bersama tim senior, AUF telah membuka peluang lebar-lebar bagi Forlan untuk menjabat posisi tersebut secara permanen, tergantung pada kinerjanya. Transisi ini dipandang sebagai cara untuk mengevaluasi apakah pahlawan legendaris United ini siap menghadapi tekanan panggung besar secara penuh waktu. Presiden menyatakan dengan jelas bahwa peran ganda ini merupakan ajang uji coba bagi apa yang menanti striker legendaris tersebut di masa depan.
Meskipun kandidat lain seperti Marcelo Broli — yang membawa tim U-20 meraih gelar juara Piala Dunia pada 2023 — masih masuk dalam pertimbangan, momentum saat ini berada di pihak Forlan. “Kami merekrut seorang pelatih U-20 yang akan menangani pertandingan tim senior. Selanjutnya, situasi yang akan menentukan bagaimana evaluasi tersebut berjalan,” aku Alonso.
- AFP
Rencana Scaloni menuju kesuksesan
Banyak orang di Montevideo yang menarik paralel antara penunjukan Forlan dan kemunculan Lionel Scaloni di Argentina. Scaloni, seperti Forlan, awalnya ditunjuk sebagai solusi sementara setelah penampilan buruk di Piala Dunia 2018. Ia memulai kariernya dengan melatih tim-tim muda di turnamen seperti L’Alcudia sebelum berhasil memenangkan kepercayaan para pemain dan federasi, hingga akhirnya membawa negaranya meraih satu gelar Piala Dunia dan dua gelar Copa América. Forlan berharap dapat meniru jejak tersebut, mengingat pengalaman sebelumnya sebagai pelatih kepala yang dimiliki mantan striker Atlético Madrid ini diperoleh saat menangani klub-klub Uruguay, Penarol dan Atenas.
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