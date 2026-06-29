AFP
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Diego Forlán menjelaskan bagaimana Cristiano Ronaldo 'menghambat' upaya Portugal di Piala Dunia dalam penilaian jujurnya terhadap mantan rekan setimnya di Manchester United
Ketidakkonsistenan pada babak penyisihan grup
Penampilan Ronaldo di babak penyisihan grup Piala Dunia 2026 merupakan kisah dua kutub yang bertolak belakang. Setelah penampilan yang kurang memuaskan dalam hasil imbang pada laga pembuka melawan Republik Demokratik Kongo, bintang Al-Nassr ini bangkit kembali dengan mencetak dua gol dalam kemenangan meyakinkan 5-0 atas Uzbekistan, sambil dengan percaya diri menyatakan bahwa ia telah "kembali" ke performa terbaiknya. Namun, penampilan di bawah standar lainnya dalam hasil imbang berikutnya melawan Kolombia kembali membuat banyak pihak mempertanyakan apakah kehadirannya di starting XI benar-benar bermanfaat bagi tim.
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Forlan: Ronaldo adalah titik lemah dalam serangan Portugal
Dalam wawancara di program La Casa del Kun milik ESPN, mantan rekan setimnya di Manchester United sekaligus peraih Bola Emas Piala Dunia 2010, Forlan, menyampaikan sudut pandang seorang penyerang mengenai hal ini, dengan menyatakan bahwa sifat statis Ronaldo membuat tugas para bek lawan menjadi terlalu mudah. Meskipun penyerang veteran ini tetap menjadi ancaman mematikan di kotak penalti, kurangnya mobilitasnya menghalangi Portugal untuk memperluas lapangan dan menciptakan ruang bagi para pemain kreatif lainnya.
"Saya berbicara sebagai seorang penyerang, masalahnya adalah Cristiano berada di tengah, dia memang seperti itu, dia berada di sana sebagai nomor 9, dan dia tetap di sana untuk memanfaatkan peluang mencetak gol karena dia tidak lagi keluar untuk mencari bola, tetapi hal itu justru membatasi pergerakan Portugal," jelas Forlan. "Ini situasi klasik di mana kita dulu sering bilang, 'Saya tetap di sini karena dekat dengan gawang untuk mencetak gol,' tapi kamu tidak menyadari bahwa hal itu justru merugikan timmu karena kedua bek tengah tetap di sana, tidak bergerak. Bek tengah tetap di posisinya, satu menjadi titik acuan dan yang lain terisolasi. Tidak ada yang bisa mendekatimu karena kamu mulai menutup ruang tersebut."
Saran untuk seorang ikon Manchester United
Dengan skuad yang diisi pemain-pemain seperti Bruno Fernandes, Bernardo Silva, dan Rafael Leao, pelatih asal Uruguay itu menegaskan bahwa sedikit penyesuaian dalam mentalitas Ronaldo dapat membuka potensi daya serang tim secara keseluruhan.
Forlan memberikan saran yang jelas bagi mantan rekan setimnya di Old Trafford itu jika ia ingin membawa Portugal meraih kejayaan. Ia berkata: "Jika ia sedikit bergerak ke sayap, pemain lain bisa masuk dan ia pun bisa terlibat. Di situlah Portugal tersendat karena mereka tidak bisa meledak, karena semuanya akhirnya terpusat di satu sisi, yang sebenarnya seperti corong. Saya tidak akan menyebutnya sebagai masalah, ini soal membuatnya mengerti. Katakan padanya: 'Bergeraklah, keluar dari sana agar kamu bisa berbuat sesuatu'."
- Getty Images Sport
Titik Penentuan Ronaldo di Piala Dunia
Saat Portugal bersiap menghadapi babak gugur, tekanan terhadap Roberto Martinez untuk mengatur peran kaptennya semakin meningkat. Ronaldo memang telah membuktikan bahwa ia masih mampu mencetak gol, namun situasi kebuntuan yang dijelaskan oleh Forlan tetap menjadi kekhawatiran besar saat menghadapi lawan-lawan kelas atas yang dapat dengan mudah menghentikan serangan yang mudah ditebak. Masih harus dilihat apakah pemenang Ballon d'Or lima kali ini bersedia menyesuaikan gaya permainannya di tahap akhir kariernya ini. Portugal telah berhasil melaju ke babak 32 besar, di mana mereka akan menghadapi Kroasia, namun jika mereka ingin melaju hingga akhir, mereka mungkin membutuhkan pemain terbaik sepanjang sejarah mereka untuk berhenti menjadi titik acuan yang statis dan mulai menciptakan ruang yang sangat dibutuhkan rekan-rekan setimnya.