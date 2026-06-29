Diego Forlán menjelaskan bagaimana Cristiano Ronaldo 'menghambat' upaya Portugal di Piala Dunia dalam penilaian jujurnya terhadap mantan rekan setimnya di Manchester United

Dalam wawancara di program La Casa del Kun milik ESPN, mantan rekan setimnya di Manchester United sekaligus peraih Bola Emas Piala Dunia 2010, Forlan, menyampaikan sudut pandang seorang penyerang mengenai hal ini, dengan menyatakan bahwa sifat statis Ronaldo membuat tugas para bek lawan menjadi terlalu mudah. Meskipun penyerang veteran ini tetap menjadi ancaman mematikan di kotak penalti, kurangnya mobilitasnya menghalangi Portugal untuk memperluas lapangan dan menciptakan ruang bagi para pemain kreatif lainnya.

"Saya berbicara sebagai seorang penyerang, masalahnya adalah Cristiano berada di tengah, dia memang seperti itu, dia berada di sana sebagai nomor 9, dan dia tetap di sana untuk memanfaatkan peluang mencetak gol karena dia tidak lagi keluar untuk mencari bola, tetapi hal itu justru membatasi pergerakan Portugal," jelas Forlan. "Ini situasi klasik di mana kita dulu sering bilang, 'Saya tetap di sini karena dekat dengan gawang untuk mencetak gol,' tapi kamu tidak menyadari bahwa hal itu justru merugikan timmu karena kedua bek tengah tetap di sana, tidak bergerak. Bek tengah tetap di posisinya, satu menjadi titik acuan dan yang lain terisolasi. Tidak ada yang bisa mendekatimu karena kamu mulai menutup ruang tersebut."