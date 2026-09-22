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Diego Forlan memulai masa tugas interimnya bersama Uruguay saat Federico Valverde yang cedera absen dari tur Asia
Forlan maju saat Uruguay memulai era baru tanpa Valverde
Diego Forlan resmi memulai masa tugasnya sebagai pelatih kepala interim Uruguay, dengan memimpin Uruguay dalam tur persahabatan Asia mendatang yang mencakup tiga pertandingan. Namun, sang legenda mantan penyerang menghadapi ujian pertamanya tanpa gelandang bintang Federico Valverde.
Gelandang Real Madrid itu dicoret dari rombongan setelah mengalami cedera pergelangan kaki parah saat derby melawan Atletico Madrid.
Forlan mengonfirmasi bahwa perjalanan jarak jauh berisiko memperparah pembengkakan tersebut, sehingga Valverde harus absen dan tetap berada di Spanyol untuk menjalani rehabilitasi.
- Getty Images Sport
Forlan menjelaskan keputusan medis dan memanggil Martinez
Berbicara mengenai situasi tersebut, Forlan mengungkapkan bahwa staf medis memantau kondisi Valverde hingga saat-saat terakhir sebelum memutuskan untuk tidak mengambil risiko fisik apa pun. Manajer berusia 47 tahun itu menekankan pentingnya melindungi kesehatan jangka panjang sang pemain di atas ketersediaan jangka pendek.
Untuk mengisi kekosongan di lini tengah, Forlan memanggil gelandang Palmeiras Emiliano Martinez sebagai pengganti langsung.
"Dokter berbicara dengan Fede dan jelas dia merasakan sedikit ketidaknyamanan," jelas Forlan. "Kami memahami situasinya dan harus memahami bahwa cederanya bisa membengkak, terutama dengan adanya perjalanan."
Perombakan skuad menghadirkan wajah-wajah baru dan kembalinya pemain-pemain kunci
Dengan Martinez terbang langsung untuk bergabung dengan skuad, Forlan memadukan talenta-talenta baru dan sosok-sosok berpengalaman untuk membangun kembali momentum setelah kampanye Piala Dunia 2026 yang mengecewakan. Pemain yang belum pernah tampil, Thiago Cardozo, Juan Rodriguez, dan Facundo Bernal, mendapat panggilan pertama.
Skuad ini juga menandai kembalinya para pemain senior, termasuk Nahitan Nandez, Lucas Torreira, dan bek Barcelona Ronald Araujo.
Forlan ingin mengevaluasi performa kolektif dan menanamkan disiplin taktik yang lebih besar dalam laga-laga mendatang.
- AFP
Tur tiga pertandingan menguji kredensial jangka panjang Forlan sebagai manajer
Uruguay memulai tur mereka pada Kamis, 24 September melawan Jepang di Stadion Q&A Miyagi di Rifu. Tim asuhan Forlan kemudian bertandang untuk menghadapi Korea Selatan di Seoul empat hari kemudian sebelum menutup jeda internasional melawan India di Kolkata pada 6 Oktober.
Hasil positif bisa memperkokoh posisi Forlan saat Uruguay bersiap untuk Copa America 2028 dan Piala Dunia 2030.
Pelatih interim itu ingin membangun fondasi kemenangan mulai dari Jepang.
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