Diego Forlan memulai masa tugas interimnya bersama Uruguay saat Federico Valverde yang cedera absen dari tur Asia

Diego Forlan resmi memulai masa tugasnya sebagai pelatih kepala interim Uruguay, dengan memimpin Uruguay dalam tur persahabatan Asia mendatang yang mencakup tiga pertandingan. Namun, sang legenda mantan penyerang menghadapi ujian pertamanya tanpa gelandang bintang Federico Valverde.

Gelandang Real Madrid itu dicoret dari rombongan setelah mengalami cedera pergelangan kaki parah saat derby melawan Atletico Madrid.

Forlan mengonfirmasi bahwa perjalanan jarak jauh berisiko memperparah pembengkakan tersebut, sehingga Valverde harus absen dan tetap berada di Spanyol untuk menjalani rehabilitasi.