Keputusan federasi untuk menunjuk Forlan diambil setelah Uruguay mengalami tersingkir memalukan di fase grup Piala Dunia, dengan hanya meraih dua poin saat melawan Cape Verde dan Arab Saudi. Hasil itu menandai kali kedua Bielsa gagal mencapai fase gugur dalam tiga penampilannya di Piala Dunia sebagai pelatih. Meski Uruguay mencatat rata-rata penguasaan bola 55 persen selama turnamen, statistik itu tidak cukup untuk menyelamatkan posisi Bielsa di kursi pelatih.