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Diego Forlan ditunjuk sebagai pelatih interim Uruguay saat Uruguay beralih dari Marcelo Bielsa setelah bencana Piala Dunia
Striker legendaris menerima peran itu
Forlan turun tangan sebagai pelatih kepala interim Uruguay setelah kepergian Bielsa menyusul kampanye Piala Dunia yang buruk. Mantan striker berusia 47 tahun itu akan merangkap peran tersebut dengan tugasnya saat ini memimpin tim U-20 negara itu menjelang kualifikasi mendatang. Ia dijadwalkan memimpin Uruguay dalam serangkaian laga persahabatan musim gugur selagi federasi mencari pengganti permanen, yang diperkirakan akan mulai bertugas pada akhir 2026 atau awal 2027.
- AFP
Kampanye buruk memicu perubahan
Keputusan federasi untuk menunjuk Forlan diambil setelah Uruguay mengalami tersingkir memalukan di fase grup Piala Dunia, dengan hanya meraih dua poin saat melawan Cape Verde dan Arab Saudi. Hasil itu menandai kali kedua Bielsa gagal mencapai fase gugur dalam tiga penampilannya di Piala Dunia sebagai pelatih. Meski Uruguay mencatat rata-rata penguasaan bola 55 persen selama turnamen, statistik itu tidak cukup untuk menyelamatkan posisi Bielsa di kursi pelatih.
Pengalaman terbatas menguji kredensial
Forlan mengambil alih jabatan pelatih dengan pengalaman kepelatihan yang terbatas, setelah hanya menangani Penarol dan Atenas sejak pensiun dari sepakbola. Namun, ia tetap sangat dihormati di Uruguay setelah karier bermain yang gemilang, yang menghasilkan 36 gol dalam 112 penampilan internasional serta penghargaan Bola Emas di Piala Dunia 2010. Ikon nasional itu kini berharap bisa menginspirasi para bintang Eropa di skuad senior dari pinggir lapangan.
- ZUMA Press Wire
Ajang uji coba musim gugur menanti
Ujian pertama Forlan bersama tim senior akan datang saat Uruguay menghadapi Jepang dalam laga persahabatan pada 24 September. Selain membangun kembali tim senior, pelatih itu juga harus fokus memimpin skuad U-20 ke Piala Dunia U-20 tahun depan melalui kualifikasi Amerika Selatan pada awal 2027. Kepemimpinannya akan diuji saat ia berupaya mengembalikan kebanggaan tim nasional di panggung global.
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