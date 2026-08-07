Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
imago-sport-1053884303.jpgPA Images
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Diego Forlan ditunjuk sebagai pelatih interim Uruguay saat Uruguay beralih dari Marcelo Bielsa setelah bencana Piala Dunia

D. Forlan
M. Bielsa
Uruguay
World Cup

Diego Forlan telah setuju untuk menangani Uruguay untuk sementara setelah Marcelo Bielsa pergi usai kampanye Piala Dunia yang buruk. Mantan striker berusia 47 tahun itu, yang akan merangkap peran tersebut dengan tugasnya sebagai pelatih kepala tim U-20, akan memimpin laga-laga persahabatan pada musim gugur mendatang sementara federasi mencari pelatih permanen.

  • Striker legendaris menerima peran itu

    Forlan turun tangan sebagai pelatih kepala interim Uruguay setelah kepergian Bielsa menyusul kampanye Piala Dunia yang buruk. Mantan striker berusia 47 tahun itu akan merangkap peran tersebut dengan tugasnya saat ini memimpin tim U-20 negara itu menjelang kualifikasi mendatang. Ia dijadwalkan memimpin Uruguay dalam serangkaian laga persahabatan musim gugur selagi federasi mencari pengganti permanen, yang diperkirakan akan mulai bertugas pada akhir 2026 atau awal 2027.


    • Iklan
  • FBL-WC-2026-MATCH66-URU-ESPAFP

    Kampanye buruk memicu perubahan

    Keputusan federasi untuk menunjuk Forlan diambil setelah Uruguay mengalami tersingkir memalukan di fase grup Piala Dunia, dengan hanya meraih dua poin saat melawan Cape Verde dan Arab Saudi. Hasil itu menandai kali kedua Bielsa gagal mencapai fase gugur dalam tiga penampilannya di Piala Dunia sebagai pelatih. Meski Uruguay mencatat rata-rata penguasaan bola 55 persen selama turnamen, statistik itu tidak cukup untuk menyelamatkan posisi Bielsa di kursi pelatih.

  • Pengalaman terbatas menguji kredensial

    Forlan mengambil alih jabatan pelatih dengan pengalaman kepelatihan yang terbatas, setelah hanya menangani Penarol dan Atenas sejak pensiun dari sepakbola. Namun, ia tetap sangat dihormati di Uruguay setelah karier bermain yang gemilang, yang menghasilkan 36 gol dalam 112 penampilan internasional serta penghargaan Bola Emas di Piala Dunia 2010. Ikon nasional itu kini berharap bisa menginspirasi para bintang Eropa di skuad senior dari pinggir lapangan.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • imago-sport-46923041.jpgZUMA Press Wire

    Ajang uji coba musim gugur menanti

    Ujian pertama Forlan bersama tim senior akan datang saat Uruguay menghadapi Jepang dalam laga persahabatan pada 24 September. Selain membangun kembali tim senior, pelatih itu juga harus fokus memimpin skuad U-20 ke Piala Dunia U-20 tahun depan melalui kualifikasi Amerika Selatan pada awal 2027. Kepemimpinannya akan diuji saat ia berupaya mengembalikan kebanggaan tim nasional di panggung global.