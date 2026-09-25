Tiga paspor, Italia, Brasil, berkat asal-usul sang ayah Luciano, yang lahir di Brasil dan diadopsi oleh sebuah keluarga dari Bergamo, serta Polandia, berkat asal-usul sang ibu, ia bisa memilih di antara tiga tim nasional: dari posisi gelandang serang ke depan Vavassori bisa bermain di mana saja. berkat tekniknya yang luar biasa dan pemilihan timing untuk melakukan tusukan, selain fakta bahwa ketika ia menghadapi lawan satu lawan satu, sembilan dari sepuluh kali ia berhasil melewatinya. Atalanta menikmati talenta jeniusnya, mengingat ia juga beberapa kali dimainkan oleh Gasperini di Serie A, serta menunjukkan diri dengan seragam Under 23 di Serie C, bersama tim itu ia mencetak dua digit gol dan lolos ke playoff promosi.







