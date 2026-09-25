Dikirim oleh Gian Piero Gasperini, tetapi kematangan sedang diraihnya bersama Pippo Inzaghi: Dominic Vavassori, talenta Italia-Brasil kelahiran 2005, memulai musim pertamanya di Serie B dengan sangat baik, bersama Palermo yang memuncaki klasemen. Meski persaingannya sangat ketat, dengan penyerang sekelas Pohjanpalo dan Gabrielloni, pemain 20 tahun itu sedang menunjukkan diri di Palermo: sudah mencetak tiga gol pada awal musim ini, ia merebut tempat sebagai starter, nomor 9, dan sangat pantas mengenakannya.
Didikan Atalanta, kedewasaan bersama Inzaghi, dan dilema Brasil: Vavassori masa depan Italia?
Paspor rangkap tiga dan akademi Atalanta
Tiga paspor, Italia, Brasil, berkat asal-usul sang ayah Luciano, yang lahir di Brasil dan diadopsi oleh sebuah keluarga dari Bergamo, serta Polandia, berkat asal-usul sang ibu, ia bisa memilih di antara tiga tim nasional: dari posisi gelandang serang ke depan Vavassori bisa bermain di mana saja. berkat tekniknya yang luar biasa dan pemilihan timing untuk melakukan tusukan, selain fakta bahwa ketika ia menghadapi lawan satu lawan satu, sembilan dari sepuluh kali ia berhasil melewatinya. Atalanta menikmati talenta jeniusnya, mengingat ia juga beberapa kali dimainkan oleh Gasperini di Serie A, serta menunjukkan diri dengan seragam Under 23 di Serie C, bersama tim itu ia mencetak dua digit gol dan lolos ke playoff promosi.
Tritium dan angkatan 2005-nya
Empat belas gol dua tahun lalu, delapan musim lalu, untuk penyerang muda itu, second striker kreatif, yang juga di timnas Italia sempat merasakan kepuasan mencetak gol pertamanya, bersama Italia U-20, sebelum menjalani debut dengan U-21: ditempa di Tritium, tim asal Trezzo d'Adda, ia adalah sosok yang sudah ditakdirkan bersinar dan segera akan menjejakkan kaki di Serie A, mungkin уже musim depan dengan seragam klub Sisilia itu. Lahir di Bergamo, berdarah carioca, ia sangat berutang kepada sang ayah, pelatih Buraghese, klub tempat ia tumbuh, sebelum pindah ke Trezzo dan kemudian ke Inter, dengan angkatan 2005 yang luar biasa. Krusial adalah brace yang ia cetak tepat dalam sebuah laga persahabatan yang dimenangi di Zingonia, melawan rekan-rekan sebayanya dari Atalanta.
ASAL-USUL
Sejak dulu, di Bergamo teknik selalu lebih diutamakan, dibandingkan fisik yang dalam kasus Vavassori jelas tidak terlalu menonjol, tetapi itu tidak merugikannya: dari anak yang dianggap terlalu ringkih menjadi pria yang membuat Palermo bermimpi. Namun, Dominic tidak kehilangan kerendahan hatinya: ia kerap bisa ditemui di Ornago, kampung halamannya, di mana saat perayaan tahunan ia membantu warga sekampungnya, seperti semua anak kelahiran 2005 di Buraghese yang sangat terikat dengan daerah asal, atau mendukung saudara perempuannya, Isabel, yang setelah memulai sebagai penari kini juga bermain sepak bola, dan menjadi kapten Atalanta Women Under 14.
Apakah dia masa depan Italia?
Kini Roberto Mancini juga mengamatinya secara khusus dan dalam kesempatan-kesempatan berikutnya ia bisa kembali masuk skuad tim nasional senior, seperti para pemain muda lain dari Italia U-21 yang dipantau pelatih tim nasional, tetapi untuk saat ini dipanggil oleh Italia U-21 asuhan Silvio Baldini: Francesco Camarda, Alphadjo Cissè, Luca Koleosho dan Antonio Raimondo. Tunas-tunas yang harus dibina untuk menghadirkan masa depan yang sepadan bagi tim nasional yang dalam beberapa tahun terakhir hampir tidak pernah memilikinya.
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