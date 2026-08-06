Arteta tampaknya mampu memenuhi tuntutan tersebut, setelah belajar dari beberapa sosok terbaik di bidang ini. Saat ditanya apakah ia bisa melihat kemiripan antara cara Arteta membangun tim dan proses yang dulu dijalani Wenger serta Guardiola, Stack, berbicara berkat trygge norske casino, mengatakan kepada GOAL: “Ya, sesekali saya melihatnya. Saya akan bilang, setelah bekerja dengan Arsene, tentu saja, dan saya juga pernah melatih melawan Mikel Arteta.

“Saya adalah pelatih tim utama Watford di Premier League bersama Hayden Mullins dan kami harus pergi ke Emirates saat COVID dan menang untuk memberi diri kami peluang bertahan. Kami kalah 3-2 pada hari itu. Jadi kami semacam mendapat sedikit gambaran di balik layar tentang dirinya, semacam mempelajari cara dia menyiapkan timnya dan hal-hal seperti itu.

“Dia manajer yang luar biasa. Tentu saja. Dia brilian. Saya pikir satu hal yang menonjol bagi saya adalah cara dia membangun hubungan dengan para pemain, cara dia meningkatkan para pemain. Tapi juga, saya tidak melihatnya sebagai seseorang yang akan membiarkan begitu saja. Saya pikir jika orang-orang mulai mengganggu dinamika kelompok dan perjalanan serta semacam keselarasan di dalam kelompok, saya pikir dia akan sangat tegas soal itu. Saya pikir dia akan disingkirkan dan saya pikir dia akan membuat perubahan. Saya tidak melihatnya sebagai seseorang yang takut membuat keputusan besar. Dan saya suka itu darinya, saya benar-benar suka. Mirip dengan Arsene, kalau boleh jujur. Arsene juga agak seperti itu.

“Tetapi, saya pikir Anda melihat berapa banyak pertandingan yang dimainkan sekarang. Kami sedikit merotasi skuad saat saya berada di sana tetapi secara umum, di setiap laga besar, setiap laga yang wajib dimenangkan, Anda berpikir tentang 13 pemain untuk memulai pertandingan Premier League. Sekarang, itu cukup banyak berubah dengan bek sayap, pemain sayap, gelandang. Lini depan berubah, Thierry Henry dan Dennis Bergkamp, itu saja. Mereka akan bermain dari pekan ke pekan, titik. Saya pikir itu sedikit berubah sekarang dengan pemain diistirahatkan dan hal-hal seperti itu.

“Kami sebenarnya hanya mengubah tim, entah itu untuk fase awal Piala FA atau Piala Liga, misalnya. Jika kami sudah lolos ke Liga Champions dan itu adalah laga grup terakhir, maka kami akan membuat perubahan. Tetapi secara umum, saya pikir klub-klub memiliki skuad yang lebih besar. Mereka mampu mengubah skuad mereka lebih banyak dibandingkan kami saat saya masih bermain.”