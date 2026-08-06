Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Didikan Arsene Wenger & Pep Guardiola! Kemiripan Mikel Arteta dengan para maestro manajer, dengan mantan bintang Arsenal menjelaskan kesamaan kualitas kepelatihan
Arteta bekerja di bawah Wenger dan berdampingan dengan Guardiola
Sebagai pemain, Arteta memulai karier di sistem akademi legendaris Barcelona. Ia sempat membela Paris Saint-Germain, Rangers, Real Sociedad, dan Everton sebelum hijrah ke London utara pada 2011. Lima tahun dihabiskannya untuk bekerja di bawah asuhan Wenger di Arsenal.
Setelah gantung sepatu untuk terakhir kalinya, pria asal Basque itu bergabung kembali dengan Guardiola di Manchester City dan menjadi bagian dari staf kepelatihan di Stadion Etihad. Ia kembali menemukan mentor superstar lain di wilayah barat laut Inggris.
- Getty/GOAL
Arteta telah memenangkan Piala FA dan gelar Premier League
Arteta merasa siap melangkah sendiri ketika Arsenal kembali datang memanggil pada akhir 2019. Keberhasilan menjuarai Piala FA dan Community Shield sempat membantu menjaga basis suporter yang penuh tuntutan tetap puas untuk sementara waktu, tetapi tiga kali finis sebagai runner-up secara beruntun di Premier League memunculkan pertanyaan apakah trofi paling bergengsi itu akan pernah bisa diraih.
Para peragunya dibungkam dengan cara yang meyakinkan musim lalu ketika Arsenal meraih gelar domestik pertama mereka sejak era legendaris ‘Invincibles’ pada 2003-04. Kini mulai muncul anggapan bahwa Arteta bisa membangun dinasti lain ala Wenger, menikmati masa kerja yang serupa dengan mantan bosnya sambil menghadirkan kemenangan bersejarah pertama di Liga Champions.
Apa kesamaan Arteta dengan Wenger dan Guardiola?
Arteta tampaknya mampu memenuhi tuntutan tersebut, setelah belajar dari beberapa sosok terbaik di bidang ini. Saat ditanya apakah ia bisa melihat kemiripan antara cara Arteta membangun tim dan proses yang dulu dijalani Wenger serta Guardiola, Stack, berbicara berkat trygge norske casino, mengatakan kepada GOAL: “Ya, sesekali saya melihatnya. Saya akan bilang, setelah bekerja dengan Arsene, tentu saja, dan saya juga pernah melatih melawan Mikel Arteta.
“Saya adalah pelatih tim utama Watford di Premier League bersama Hayden Mullins dan kami harus pergi ke Emirates saat COVID dan menang untuk memberi diri kami peluang bertahan. Kami kalah 3-2 pada hari itu. Jadi kami semacam mendapat sedikit gambaran di balik layar tentang dirinya, semacam mempelajari cara dia menyiapkan timnya dan hal-hal seperti itu.
“Dia manajer yang luar biasa. Tentu saja. Dia brilian. Saya pikir satu hal yang menonjol bagi saya adalah cara dia membangun hubungan dengan para pemain, cara dia meningkatkan para pemain. Tapi juga, saya tidak melihatnya sebagai seseorang yang akan membiarkan begitu saja. Saya pikir jika orang-orang mulai mengganggu dinamika kelompok dan perjalanan serta semacam keselarasan di dalam kelompok, saya pikir dia akan sangat tegas soal itu. Saya pikir dia akan disingkirkan dan saya pikir dia akan membuat perubahan. Saya tidak melihatnya sebagai seseorang yang takut membuat keputusan besar. Dan saya suka itu darinya, saya benar-benar suka. Mirip dengan Arsene, kalau boleh jujur. Arsene juga agak seperti itu.
“Tetapi, saya pikir Anda melihat berapa banyak pertandingan yang dimainkan sekarang. Kami sedikit merotasi skuad saat saya berada di sana tetapi secara umum, di setiap laga besar, setiap laga yang wajib dimenangkan, Anda berpikir tentang 13 pemain untuk memulai pertandingan Premier League. Sekarang, itu cukup banyak berubah dengan bek sayap, pemain sayap, gelandang. Lini depan berubah, Thierry Henry dan Dennis Bergkamp, itu saja. Mereka akan bermain dari pekan ke pekan, titik. Saya pikir itu sedikit berubah sekarang dengan pemain diistirahatkan dan hal-hal seperti itu.
“Kami sebenarnya hanya mengubah tim, entah itu untuk fase awal Piala FA atau Piala Liga, misalnya. Jika kami sudah lolos ke Liga Champions dan itu adalah laga grup terakhir, maka kami akan membuat perubahan. Tetapi secara umum, saya pikir klub-klub memiliki skuad yang lebih besar. Mereka mampu mengubah skuad mereka lebih banyak dibandingkan kami saat saya masih bermain.”
- Getty
Arsenal mematangkan skuad pada bursa transfer
Arteta sedang dalam proses menyempurnakan skuad Arsenal menjelang musim 2026-27. Sudah ada pemain yang hengkang dari Emirates, dengan janji akan ada lebih banyak lagi yang menyusul. Kedatangan pemain baru akan membantu menutup kekosongan yang ada, dengan Arsenal kian dekat untuk mendapatkan gelandang Newcastle Bruno Guimaraes.
Mereka juga sedang dikaitkan dengan penyerang Real Madrid Vinicius Junior. Kesepakatan di sana mungkin sedikit ambisius, tetapi spekulasi itu semakin menegaskan pasar tempat Arsenal kini berbelanja. Arteta telah membantu membawa mereka ke titik itu, dengan kesabaran di London utara kini membuahkan hasil ketika mantan murid bintang mengambil peran sebagai kepala sekolah pemburu trofi.
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