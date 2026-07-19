Didier Deschamps vs Rayan Cherki! Pelatih Prancis menanggapi pertemuan lain di Piala Dunia - sementara pelatih yang akan mundur itu menolak untuk ‘membalas dendam’ kepada bintang Man City yang sedang frustrasi

Saat menanggapi insiden tersebut dalam konferensi pers pasca-pertandingan terakhirnya, Deschamps memilih bersikap diplomatis meskipun ada sikap tidak hormat yang jelas ditunjukkan di lapangan.

"Saya tidak akan membalas dendam hari ini," kata pria berusia 57 tahun itu saat ditanya mengenai sikap gelandang tersebut. "Para pemain sudah sangat paham. Saya tidak akan menyalahkan siapa pun.

"Namun, saya selalu mengatakan kepada mereka... mereka membutuhkan waktu untuk memprosesnya, tetapi itu adalah kesalahan saya; saya seharusnya membuat pilihan yang berbeda sejak awal pertandingan—Anda bisa mengatakan itu—dan mungkin segalanya akan berjalan lebih baik.

"Setiap orang dinilai berdasarkan penampilannya. Jelas, beberapa pemain bisa saja tampil lebih baik. Saya mendoakan yang terbaik untuk mereka semua."