AFP
Diterjemahkan oleh
Didier Deschamps vs Rayan Cherki! Pelatih Prancis menanggapi pertemuan lain di Piala Dunia - sementara pelatih yang akan mundur itu menolak untuk ‘membalas dendam’ kepada bintang Man City yang sedang frustrasi
Kekalahan menyakitkan dengan skor tinggi di Miami
Dalam pertandingan penutup yang ternyata berlangsung kacau pada akhir masa jabatannya selama 14 tahun sebagai pelatih kepala Prancis, Deschamps menyaksikan timnya takluk dari Inggris yang tampil dominan dalam laga seru yang menghasilkan sepuluh gol. The Three Lions melesat unggul empat gol pada babak pertama, memanfaatkan performa Prancis yang lamban dan tidak terkoordinasi. Meskipun Les Bleus melakukan perlawanan yang gigih di babak kedua melalui gol-gol dari Kylian Mbappe dan Bradley Barcola, hat-trick Bukayo Saka serta gol solo Jude Bellingham di menit-menit akhir memastikan kemenangan telak 6-4 bagi Inggris.
Pertandingan ini ternoda oleh kurangnya disiplin yang terlihat jelas di barisan Prancis, terutama selama jeda minum di babak pertama. Deschamps, yang tampak kesal dengan penampilan buruk timnya, berusaha menyampaikan instruksi taktis kepada Cherki di pinggir lapangan. Namun, gelandang berusia 22 tahun itu, yang baru pertama kali menjadi starter di turnamen ini, justru bereaksi dengan sikap menentang secara terbuka.
- Getty/GOAL
Deschamps menolak untuk menyalahkan pihak lain
Saat menanggapi insiden tersebut dalam konferensi pers pasca-pertandingan terakhirnya, Deschamps memilih bersikap diplomatis meskipun ada sikap tidak hormat yang jelas ditunjukkan di lapangan.
"Saya tidak akan membalas dendam hari ini," kata pria berusia 57 tahun itu saat ditanya mengenai sikap gelandang tersebut. "Para pemain sudah sangat paham. Saya tidak akan menyalahkan siapa pun.
"Namun, saya selalu mengatakan kepada mereka... mereka membutuhkan waktu untuk memprosesnya, tetapi itu adalah kesalahan saya; saya seharusnya membuat pilihan yang berbeda sejak awal pertandingan—Anda bisa mengatakan itu—dan mungkin segalanya akan berjalan lebih baik.
"Setiap orang dinilai berdasarkan penampilannya. Jelas, beberapa pemain bisa saja tampil lebih baik. Saya mendoakan yang terbaik untuk mereka semua."
Sejarah pertemuan yang tegang
Insiden pertengkaran terbaru ini jauh dari sekadar kejadian tunggal selama turnamen di Amerika Utara. Ketegangan di antara keduanya telah meningkat jauh lebih awal dalam kompetisi ini. Saat Prancis mengalahkan Swedia di babak 32 besar, pemain Manchester City itu tampak mengabaikan manajernya saat diperkenalkan sebagai pemain pengganti di menit-menit akhir.
Rasa frustrasi Cherki kemungkinan besar berasal dari kurangnya waktu bermain yang konsisten sepanjang Piala Dunia. Meskipun ia merupakan salah satu playmaker paling berbakat di Liga Premier, ia menghabiskan sebagian besar turnamen sebagai pemain cadangan, sementara Michael Olise dan Bradley Barcola lebih sering dipilih untuk mengisi peran-peran di lini serang.
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Rabiot mengecam perilaku yang tidak dapat diterima
Ketegangan di dalam tim tidak hanya terjadi antara manajer dan Cherki, karena gelandang veteran Adrien Rabiot melontarkan kritik pedas terhadap penampilan tim pada babak pertama. Rabiot tidak segan-segan mengomentari sikap rekan-rekan setimnya selama 45 menit pertama pertandingan perebutan medali perunggu tersebut. "Kami memulai babak pertama dengan cara yang memalukan," kata Rabiot. "Saya melihat perilaku dari beberapa pemain yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Ini mengecewakan, padahal ini adalah pertandingan terakhir untuk menampilkan performa yang bagus.
"Ada banyak kekecewaan [setelah kekalahan dari Spanyol], tetapi masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan; kami tidak bisa hanya puas dengan permainan yang ceroboh. Di babak pertama, perilaku itu benar-benar tidak dapat diterima."
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