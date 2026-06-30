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Didier Deschamps tidak khawatir soal nyeri punggung yang dialami William Saliba, meskipun bintang Prancis itu absen dari sesi latihan
Deschamps menepis kekhawatiran soal cedera
Deschamps memberikan keterangan kepada media di New York untuk mengklarifikasi situasi seputar Saliba, yang absen dalam laga penutup babak penyisihan grup melawan Norwegia. Saliba sebelumnya mengakui bahwa masalah punggung yang berkepanjangan membuatnya tidak bisa bermain dalam kondisi prima.
Namun, Deschamps memberikan kabar yang menenangkan mengenai pemain Arsenal tersebut menjelang pertandingan sistem gugur yang krusial pada Selasa nanti. "William dalam kondisi baik," jelas Deschamps. "Memang dia belum 100 persen, tapi jika dia sudah 99 persen, itu sudah cukup. Ini bukanlah sesuatu yang mengganggu performanya atau menghalanginya untuk bermain dengan leluasa seperti yang telah ia tunjukkan dalam dua pertandingan pertama."
- AFP
Program pemulihan yang disesuaikan telah diterapkan
Meskipun Deschamps memberikan pandangan yang positif, staf medis dan teknis Prancis telah menerapkan protokol khusus untuk mengatur beban kerja Saliba.
Rencana tersebut dirancang untuk mengurangi beban fisik tertentu, itulah sebabnya ia selalu dijadwalkan untuk beristirahat pada pertandingan grup ketiga setelah Prancis memastikan dua kemenangan awal.
Adrien Rabiot menyoroti pentingnya manajemen yang cermat ini, sambil mencatat betapa vitalnya peran Saliba bagi skuad. "Dia sangat penting bagi tim kami," kata Rabiot. "Dia terpaksa mengatur ritme, bahkan melewatkan sesi latihan agar bisa pulih. Saya harap dia bisa mengikuti ritme yang telah mereka tetapkan karena saya tahu itu tidak mudah."
Batu karang pertahanan yang tak tergantikan
Saliba tak diragukan lagi telah membuktikan dirinya sebagai sosok kunci di bawah asuhan Deschamps, mengukuhkan posisinya sebagai pemain inti bersama Dayot Upamecano sejak Euro 2024. Kemitraan pertahanan yang kokoh itu tetap tak tergoyahkan saat Prancis mencatatkan kemenangan meyakinkan atas Senegal (3-1) dan Irak (3-0) pada awal turnamen ini.
Deschamps memuji sang bek tanpa henti, sekaligus menegaskan bahwa masalah punggung ini sudah dideritanya sejak lama. "Dia memiliki masalah ini yang bukan baru terjadi hari ini," tambah Deschamps. "Dia adalah bek sejati. Dia bagus dalam duel, dan cukup cepat. Selain itu, ada kecerdasan dan penguasaan permainan yang dimilikinya. Kehadirannya memberikan rasa aman bagi rekan-rekan setimnya." Saliba tampil secara reguler untuk Arsenal musim ini, dengan mencatatkan 50 penampilan untuk membantu klub tersebut meraih gelar juara Liga Premier.
- AFP
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Staf timnas Prancis sangat berharap Saliba dapat melewati sisa kompetisi ini dengan selamat tanpa memperparah cedera punggung yang sedang dideritanya. Setelah menjalani turnamen yang melelahkan, menjaga kebugarannya pada ambang batas 99 persen yang dibutuhkan menjadi hal yang sangat penting. Saliba diperkirakan akan kembali masuk ke susunan pemain inti saat menghadapi Swedia di babak 32 besar. Jika Prancis lolos, mereka akan berhadapan dengan Paraguay di babak 16 besar, setelah tim asal Amerika Selatan itu secara mengejutkan menyingkirkan Jerman.