Deschamps memberikan keterangan kepada media di New York untuk mengklarifikasi situasi seputar Saliba, yang absen dalam laga penutup babak penyisihan grup melawan Norwegia. Saliba sebelumnya mengakui bahwa masalah punggung yang berkepanjangan membuatnya tidak bisa bermain dalam kondisi prima.

Namun, Deschamps memberikan kabar yang menenangkan mengenai pemain Arsenal tersebut menjelang pertandingan sistem gugur yang krusial pada Selasa nanti. "William dalam kondisi baik," jelas Deschamps. "Memang dia belum 100 persen, tapi jika dia sudah 99 persen, itu sudah cukup. Ini bukanlah sesuatu yang mengganggu performanya atau menghalanginya untuk bermain dengan leluasa seperti yang telah ia tunjukkan dalam dua pertandingan pertama."