Didier Deschamps 'sangat terpukul' atas meninggalnya ibunya saat pelatih timnas Prancis itu kembali dari libur singkat

Berbicara menjelang laga babak 32 besar Prancis melawan Swedia, Deschamps mengungkapkan betapa dalamnya kesedihannya menyusul meninggalnya ibunya. Pemenang Piala Dunia ini terpaksa meninggalkan sementara kamp pelatihan di Amerika Serikat untuk kembali ke Prancis, sehingga absen dalam pertandingan terakhir fase grup guna menangani urusan keluarga selama masa yang sangat sulit tersebut.

"Bagaimana keadaanku? Aku baik-baik saja. Jelas aku mengalami hari-hari yang rumit di mana aku sangat terpukul," aku Deschamps saat berbicara kepada M6. "Namun demi kesejahteraan pribadiku dan demi kebaikan tim Prancis, aku harus pergi. Setelah itu, mereka melakukan apa yang diperlukan."