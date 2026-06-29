Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Didier Deschamps 'sangat terpukul' atas meninggalnya ibunya saat pelatih timnas Prancis itu kembali dari libur singkat
Deschamps berbagi kisah tentang tragedi pribadi yang dialaminya
Berbicara menjelang laga babak 32 besar Prancis melawan Swedia, Deschamps mengungkapkan betapa dalamnya kesedihannya menyusul meninggalnya ibunya. Pemenang Piala Dunia ini terpaksa meninggalkan sementara kamp pelatihan di Amerika Serikat untuk kembali ke Prancis, sehingga absen dalam pertandingan terakhir fase grup guna menangani urusan keluarga selama masa yang sangat sulit tersebut.
"Bagaimana keadaanku? Aku baik-baik saja. Jelas aku mengalami hari-hari yang rumit di mana aku sangat terpukul," aku Deschamps saat berbicara kepada M6. "Namun demi kesejahteraan pribadiku dan demi kebaikan tim Prancis, aku harus pergi. Setelah itu, mereka melakukan apa yang diperlukan."
- AFP
Menemukan ketenangan di ruang istirahat
Meskipun mengalami kehilangan pribadi yang sangat besar, Deschamps memilih untuk kembali memusatkan perhatiannya pada tugas-tugas profesionalnya. Ia meyakini bahwa ketatnya perjalanan Piala Dunia dan persiapan intensif yang diperlukan untuk babak gugur telah menjadi pengalih perhatian yang diperlukan saat ia menjalani proses berduka.
"Sejak saya kembali, saya sudah kembali fokus pada persiapan untuk pertandingan melawan Swedia ini," lanjut pria berusia 57 tahun itu. "Sangat baik bisa mengalihkan pikiran." Kembalinya ia disambut dengan hangat oleh para pemain, yang memberikan dukungan penuh kepada manajer yang telah lama memimpin tim ini.
Rekor sempurna di babak penyisihan grup tanpa sang pelatih
Selama Deschamps absen, staf kepelatihannya dan para pemain memastikan bahwa standar permainan tidak menurun. Les Bleus berhasil meraih kemenangan 4-1 atas Norwegia untuk mempertahankan rekor sempurna di Grup I, sebuah prestasi yang memuaskan sang manajer saat ia bersiap menghadapi tekanan tinggi di babak-babak akhir turnamen.
"Tujuan kami adalah menduduki posisi pertama ini. Meraih kemenangan ini dengan sembilan poin, meskipun tidak memberikan bonus, adalah sesuatu yang belum pernah kami lakukan sebelumnya," jelas Deschamps. "Menang dalam pertandingan selalu merupakan hal yang baik. Tujuan pertama telah tercapai."
Kemenangan atas Norwegia memungkinkan Prancis melaju ke babak 32 besar dengan momentum yang maksimal.
- AFP
Penampilan terakhir Deschamps bersama timnas Prancis
Deschamps membanggakan karier kepelatihan yang sangat cemerlang bersama tim nasional Prancis sejak mengambil alih kendali Les Bleus pada tahun 2012. Sepanjang masa jabatannya yang panjang, pelatih berusia 57 tahun ini telah memimpin 182 pertandingan internasional, meraih 119 kemenangan dan 32 hasil imbang, serta hanya menelan 31 kekalahan."
Setelah berhasil membawa Prancis meraih gelar juara Piala Dunia pada tahun 2018 dan mencapai final turnamen 2022 sebelum akhirnya kalah secara dramatis dalam adu penalti melawan Argentina, Deschamps sangat bertekad untuk mengakhiri era kepelatihannya di level internasional dengan gelar Piala Dunia lainnya, mengingat kontraknya saat ini secara resmi akan berakhir bulan depan.