Didier Deschamps menjelaskan mengapa menangani Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, dan Michael Olise bukanlah hal yang sulit, karena para pahlawan Prancis itu 'tidak membohongi diri sendiri'

Meskipun banyak pengamat berpendapat bahwa menyeimbangkan karakter para ikon global seperti Mbappé, Dembélé, dan Michael Olise akan menjadi masalah yang rumit, Deschamps memiliki pandangan yang berbeda. Pelatih Les Bleus ini yakin bahwa kualitas luar biasa para pemain tersebut membuat tugasnya jauh lebih mudah dibandingkan dengan mereka yang bekerja di level bawah sepak bola Prancis.

Berbicara beberapa hari setelah Mbappe dan Dembele bekerja sama untuk membuka skor melawan Brasil dalam pertandingan persahabatan internasional pekan lalu sebelum Olise memberikan umpan kepada Hugo Ekitike saat Prancis memastikan kemenangan 2-1, Deschamps menanggapi kesalahpahaman umum tentang perannya.

"Saya sering ditanya: 'Wah, pasti tidak mudah mengelola Kylian Mbappe, Michael Olise, Ousmane Dembele…' Saya pikir jauh lebih sulit bagi Anda untuk mengelola pemain muda atau bahkan pelatih di Ligue 1, Ligue 2, atau Championnat National karena masalahnya tidak sama," jelasnya.



