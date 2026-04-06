Getty Images
Diterjemahkan oleh
Didier Deschamps menjelaskan mengapa menangani Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, dan Michael Olise bukanlah hal yang sulit, karena para pahlawan Prancis itu 'tidak membohongi diri sendiri'
Bintang-bintang terkenal lebih mudah ditangani daripada para amatir
Meskipun banyak pengamat berpendapat bahwa menyeimbangkan karakter para ikon global seperti Mbappé, Dembélé, dan Michael Olise akan menjadi masalah yang rumit, Deschamps memiliki pandangan yang berbeda. Pelatih Les Bleus ini yakin bahwa kualitas luar biasa para pemain tersebut membuat tugasnya jauh lebih mudah dibandingkan dengan mereka yang bekerja di level bawah sepak bola Prancis.
Berbicara beberapa hari setelah Mbappe dan Dembele bekerja sama untuk membuka skor melawan Brasil dalam pertandingan persahabatan internasional pekan lalu sebelum Olise memberikan umpan kepada Hugo Ekitike saat Prancis memastikan kemenangan 2-1, Deschamps menanggapi kesalahpahaman umum tentang perannya.
"Saya sering ditanya: 'Wah, pasti tidak mudah mengelola Kylian Mbappe, Michael Olise, Ousmane Dembele…' Saya pikir jauh lebih sulit bagi Anda untuk mengelola pemain muda atau bahkan pelatih di Ligue 1, Ligue 2, atau Championnat National karena masalahnya tidak sama," jelasnya.
- AFP
Keunggulan talenta kelas dunia yang sesungguhnya
Deschamps berpendapat bahwa kesulitan utama dalam manajemen berasal dari cara menangani para pemain yang terlalu memaksakan kemampuan mereka sendiri. Menurut pelatih berusia 57 tahun itu, tingkat kesadaran diri yang tinggi di antara trio penyerang Prancis memastikan mereka tetap fokus pada tujuan mereka, bukan malah menimbulkan gesekan internal.
Dalam sebuah video yang disiarkan oleh L'Equipe, Deschamps menyoroti perbedaan yang jelas antara pemain elit dan mereka yang masih berjuang untuk menemukan performa terbaiknya. "Saya memiliki keunggulan, yaitu mereka memang bagus... masalahnya adalah mengelola pemain yang menganggap diri mereka bagus tetapi sebenarnya tidak sebagus itu," kata mantan gelandang Chelsea dan Juventus itu dengan blak-blakan.
Membantah mitos tentang ego Mbappé
Tema yang sering muncul di media Prancis adalah persepsi tentang sikap individualis bintang Real Madrid, Mbappe. Namun, Deschamps langsung membela kaptennya, dengan menegaskan bahwa mereka yang menyebutnya egois tidak memahami gambaran besar tentang bagaimana tim nasional beroperasi sebagai satu kesatuan yang kompak.
"Saya dapat meyakinkan Anda bahwa mereka semua, dan Kylian Mbappe di atas segalanya — meskipun kita mungkin berpikir dia hanya memikirkan dirinya sendiri atau apa pun — menyadari bahwa mereka berada dalam sebuah kolektif. Meskipun dia, seperti pemain lain, bisa membuat perbedaan, ada mereka yang membuat perbedaan namun membutuhkan kolektif," lanjut Deschamps
Realistis daripada mementingkan penampilan di ruang ganti
Rahasia keharmonisan di dalam skuad Prancis, menurut Deschamps, adalah tidak adanya ilusi di kalangan para bintang utamanya. Dengan menyadari betul seberapa hebat mereka, mereka terhindar dari jebakan kesombongan yang bisa menggagalkan tim-tim dengan bakat lebih sedikit dan rasa tidak aman yang lebih besar.
Deschamps menyimpulkan dengan memuji kejernihan mental para penyerangnya. "Mereka tidak membohongi diri sendiri dan mereka tahu bahwa mereka hebat, mereka termasuk yang terbaik. Masalahnya adalah mengelola pemain yang menganggap diri mereka hebat atau sangat hebat, padahal mungkin mereka tidak sehebat itu," tambah Deschamps.
Menjelang Piala Dunia, Deschamps berharap trio ini dapat mempertahankan keharmonisan mereka di lapangan saat sang pelatih berupaya mengakhiri kariernya dengan gelar juara lainnya.