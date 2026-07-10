AFP
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Didier Deschamps mengonfirmasi kekhawatiran terkait cedera Kylian Mbappé saat pelatih timnas Prancis itu menjelaskan alasan pergantian pemain penyerang andalan tersebut dalam laga melawan Maroko
- AFP
Les Bleus memastikan lolos ke babak berikutnya
Prancis berhasil memastikan tiketnya ke semifinal Piala Dunia setelah mengalahkan Maroko 2-0 di Boston. Tim asuhan Deschamps sempat merasa frustrasi pada babak pertama ketika tendangan penalti Mbappé berhasil digagalkan dengan gemilang oleh Yassine Bounou. Meskipun sang penyerang akhirnya menebus kesalahannya dengan mencetak gol pembuka pada menit ke-60 sebelum Ousmane Dembélé menggandakan keunggulan, sang kapten memicu kekhawatiran besar ketika ia ditarik keluar pada menit ke-77 dengan es yang dibalut di pergelangan kaki kanannya.
- AFP
Deschamps menjelaskan pergantian pemain di menit-menit akhir
Saat berbicara kepada media setelah pertandingan, Deschamps memberikan penjelasan terperinci mengenai kondisi fisik kaptennya—yang kini telah membawa Prancis ke tiga semifinal Piala Dunia berturut-turut—serta alasan di balik pergantian pemain yang dilakukannya di menit-menit akhir. Pelatih tersebut mengonfirmasi adanya masalah ringan pada pergelangan kaki penyerang andalannya, sekaligus memuji kesiapan para pemain cadangannya yang mampu langsung memberikan dampak di lapangan.
Manajer pemenang Piala Dunia 2018 itu mengatakan kepada M6: "Kylian mengalami masalah ringan pada pergelangan kakinya; dia merasakan sedikit rasa sakit. Manu [Kone] mengalami benturan di lutut dan kram. Namun, Warren [Zaire-Emery] memberikan kontribusi yang sangat, sangat baik saat masuk ke lapangan, jadi itu luar biasa. Semua orang harus merasa siap. Dan mereka yang tidak bermain tetap mendukung sepenuhnya seluruh tim."
Saat ditanya pendapatnya mengenai kemenangan tersebut, ia menambahkan: "Menurut saya, lolos ke semifinal tiga kali berturut-turut sudah bagus, tapi hal itu terasa logis dan wajar. Saya memiliki pemain-pemain hebat. Itu bagus. Pertandingan hari ini cukup rumit. Gagal mengeksekusi penalti dan peluang-peluang yang tidak kami konversi membuat segalanya menjadi sulit. Kylian bereaksi dengan baik dan mencetak gol. Kami berada tepat di posisi yang kami inginkan. Kami akan memulihkan diri dengan baik dan memantau lawan kami berikutnya [pada hari Jumat, baik Spanyol maupun Belgia]."
Pelatih asal Prancis memuji reaksi emosional para pemain
Berhasil mencapai babak empat besar untuk ketiga kalinya berturut-turut diakui oleh Deschamps sebagai momen yang luar biasa dan penuh emosi bagi masyarakat Prancis. Pelatih tersebut menekankan betapa pentingnya menjaga fokus kolektif di dalam skuad guna menuntaskan misi utama mereka di turnamen besar ini.
Mantan gelandang bertahan itu menambahkan: "Itulah keindahan olahraga dan sepak bola: kita menciptakan emosi dan kita berbagi emosi tersebut. Saya membayangkan ada banyak antusiasme di Prancis, meskipun kami berada di dalam 'gelembung' kami sendiri di sini. Para pemain memiliki kewajiban untuk melakukan segala yang mereka bisa agar bisa melaju sejauh mungkin. Ini adalah langkah penting, dan kami kembali masuk ke babak empat besar."
- Getty Images
Tim-tim unggulan bersiap menghadapi babak semifinal
Prancis kini mengalihkan seluruh perhatiannya ke laga semifinal krusial pada Selasa di Dallas, di mana mereka akan menghadapi pemenang dari pertarungan sengit antara Spanyol dan Belgia. Kekhawatiran terkait kondisi fisik Mbappé tampaknya tidak terlalu serius, karena sang bintang kemudian terlihat melompat-lompat merayakan kemenangan keenam berturut-turut Les Bleus di turnamen ini. Sebagai tim dengan jumlah gol terbanyak di turnamen ini, yakni 16 gol, raksasa Eropa ini tetap menjadi favorit utama untuk mengangkat trofi.
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