Didier Deschamps mengonfirmasi kekhawatiran terkait cedera Kylian Mbappé saat pelatih timnas Prancis itu menjelaskan alasan pergantian pemain penyerang andalan tersebut dalam laga melawan Maroko

Saat berbicara kepada media setelah pertandingan, Deschamps memberikan penjelasan terperinci mengenai kondisi fisik kaptennya—yang kini telah membawa Prancis ke tiga semifinal Piala Dunia berturut-turut—serta alasan di balik pergantian pemain yang dilakukannya di menit-menit akhir. Pelatih tersebut mengonfirmasi adanya masalah ringan pada pergelangan kaki penyerang andalannya, sekaligus memuji kesiapan para pemain cadangannya yang mampu langsung memberikan dampak di lapangan.

Manajer pemenang Piala Dunia 2018 itu mengatakan kepada M6: "Kylian mengalami masalah ringan pada pergelangan kakinya; dia merasakan sedikit rasa sakit. Manu [Kone] mengalami benturan di lutut dan kram. Namun, Warren [Zaire-Emery] memberikan kontribusi yang sangat, sangat baik saat masuk ke lapangan, jadi itu luar biasa. Semua orang harus merasa siap. Dan mereka yang tidak bermain tetap mendukung sepenuhnya seluruh tim."

Saat ditanya pendapatnya mengenai kemenangan tersebut, ia menambahkan: "Menurut saya, lolos ke semifinal tiga kali berturut-turut sudah bagus, tapi hal itu terasa logis dan wajar. Saya memiliki pemain-pemain hebat. Itu bagus. Pertandingan hari ini cukup rumit. Gagal mengeksekusi penalti dan peluang-peluang yang tidak kami konversi membuat segalanya menjadi sulit. Kylian bereaksi dengan baik dan mencetak gol. Kami berada tepat di posisi yang kami inginkan. Kami akan memulihkan diri dengan baik dan memantau lawan kami berikutnya [pada hari Jumat, baik Spanyol maupun Belgia]."