Pelatih berpengalaman itu tampil sangat jujur selama konferensi pers prapertandingan terakhirnya, menjelaskan bahwa beban emosional akibat gagal lolos ke final ketiga berturut-turut telah membuat skuadnya merasa lesu. Meskipun pertandingan melawan "Three Lions" asuhan Thomas Tuchel secara teknis merupakan pertemuan bergengsi antara dua raksasa Eropa — dengan Prancis sebelumnya finis di posisi ketiga dua kali pada 1958 dan 1986, serta keempat pada 1982, sementara Inggris finis di posisi keempat dua kali pada 1990 dan 2018 tanpa pernah meraih posisi ketiga —pelatih berusia 57 tahun itu menyiratkan bahwa kedua tim sedang kesulitan menemukan motivasi yang diperlukan untuk pertandingan yang oleh banyak pihak dianggap sebagai pertandingan paling tidak penting dalam sepak bola internasional.

Saat berbicara kepada media di Miami, Deschamps menegaskan bahwa meskipun prestise ajang ini telah memudar, kewajiban profesional tetap ada. “Saya memiliki kewajiban untuk pertandingan ini. Ini bukan pertandingan persahabatan. Ini adalah pertandingan perebutan tempat ketiga. Para pemain, staf, dan saya memiliki kewajiban untuk mencapai tujuan terakhir ini. Pertandingan ini memang kurang penting dibandingkan final. Inggris tidak ingin memainkan pertandingan ini, dan kami pun demikian. Namun, inilah kami," kata Deschamps.