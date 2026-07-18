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Didier Deschamps mengakui bahwa Prancis tidak ingin bertanding dalam pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Inggris
Deschamps mengakui kurangnya motivasi
Pelatih berpengalaman itu tampil sangat jujur selama konferensi pers prapertandingan terakhirnya, menjelaskan bahwa beban emosional akibat gagal lolos ke final ketiga berturut-turut telah membuat skuadnya merasa lesu. Meskipun pertandingan melawan "Three Lions" asuhan Thomas Tuchel secara teknis merupakan pertemuan bergengsi antara dua raksasa Eropa — dengan Prancis sebelumnya finis di posisi ketiga dua kali pada 1958 dan 1986, serta keempat pada 1982, sementara Inggris finis di posisi keempat dua kali pada 1990 dan 2018 tanpa pernah meraih posisi ketiga —pelatih berusia 57 tahun itu menyiratkan bahwa kedua tim sedang kesulitan menemukan motivasi yang diperlukan untuk pertandingan yang oleh banyak pihak dianggap sebagai pertandingan paling tidak penting dalam sepak bola internasional.
Saat berbicara kepada media di Miami, Deschamps menegaskan bahwa meskipun prestise ajang ini telah memudar, kewajiban profesional tetap ada. “Saya memiliki kewajiban untuk pertandingan ini. Ini bukan pertandingan persahabatan. Ini adalah pertandingan perebutan tempat ketiga. Para pemain, staf, dan saya memiliki kewajiban untuk mencapai tujuan terakhir ini. Pertandingan ini memang kurang penting dibandingkan final. Inggris tidak ingin memainkan pertandingan ini, dan kami pun demikian. Namun, inilah kami," kata Deschamps.
- AFP
Kewajiban terhadap seragam tim nasional Prancis
Meskipun tidak ada antusiasme yang berarti seputar pertandingan perebutan medali perunggu setelah kekalahan 2-0 dari Spanyol, Deschamps telah meminta para pemainnya untuk tetap menjaga profesionalisme dan menghormati warisan nasional. Tujuannya tetap untuk finis di peringkat ketiga dunia, dalam pertandingan yang menandai pertemuan keempat kedua negara di Piala Dunia; Inggris sebelumnya memenangkan dua pertandingan fase grup pada 1966 dan 1982, sementara Prancis menang di perempat final 2022.
Deschamps menjelaskan lebih lanjut mengenai tantangan psikologis dalam mempersiapkan pertandingan ini, dengan menekankan bahwa tanggung jawab mengenakan seragam tim nasional adalah yang terpenting. “Kami harus memusatkan perhatian pada tujuan untuk menjadi juara ketiga dan mewujudkan tujuan akhir ini. Kami memiliki kewajiban ini saat mengenakan seragam ini. Dalam benak saya, saya tahu bahwa ini adalah pertandingan terakhir saya. Saya tidak ingin ada yang menangis. Akhir sudah dekat, tetapi hidup terus berjalan,” ujarnya.
Konate mengutamakan perpisahan yang gemilang
Menyuarakan perasaan staf pelatih, pemain baru Real Madrid yang didatangkan musim panas ini, bek Ibrahima Konate, mengakui bahwa skuad sedang lesu setelah tersingkir di babak semifinal. Namun, motivasi mereka kini bergeser ke rasa terima kasih pribadi, dengan para pemain memandang laga melawan Inggris sebagai kesempatan terakhir untuk memberikan penghormatan atas masa jabatan Deschamps yang sukses. Hal ini terjadi meskipun Konate sendiri hanya bermain selama 14 menit di turnamen ini, tampil sebagai pemain pengganti saat kemenangan 4-1 atas Norwegia di pertandingan terakhir fase grup setelah Prancis sudah memastikan lolos ke babak berikutnya.
Konate jujur mengenai kondisi tim saat ini, namun menegaskan bahwa mereka akan berjuang untuk meraih hasil terbaik demi menghormati manajer yang akan mengakhiri masa jabatannya. “Tak seorang pun dari kami ingin bermain untuk memperebutkan tempat ketiga ini, tapi kami tak punya pilihan. Kami ingin membalas budi kepada pelatih kami," katanya. "Dia telah berbuat begitu banyak untuk tim Prancis. Kami harus berterima kasih kepadanya atas hal itu, dan kami harus melakukan segala yang kami bisa untuk memenangkan pertandingan ini... untuk meraih medali cokelat ini, medali perunggu ini," kata Konate.
- AFP
Warisan seorang manajer legendaris
Saat Prancis bersiap untuk penampilan terakhir mereka di Piala Dunia 2026, perhatian tak terelakkan pun tertuju pada pengaruh besar Deschamps terhadap sepak bola Prancis sejak ia mengambil alih kepelatihan pada musim panas 2012. Ia telah memimpin tim melalui periode konsistensi yang belum pernah terjadi sebelumnya — membawa Les Bleus meraih gelar Piala Dunia kedua mereka pada 2018, mencapai final Piala Dunia 2022, final Euro 2016, serta merebut gelar Nations League pada musim 2020-2021. Pertandingan di Miami ini menandai bab terakhir dari sebuah kisah yang telah menjadikan Prancis sebagai kekuatan dominan dalam sepak bola dunia, meskipun babak terakhir ini bukanlah yang semula dibayangkan oleh sang manajer atau para pemainnya sebagai perpisahan mereka.
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