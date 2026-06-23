AFP
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Didier Deschamps meminta para pengkritik Ousmane Dembélé untuk 'berhenti mengganggunya' setelah melihat pemain sayap Prancis itu mencetak gol pertamanya di Piala Dunia
Deschamps membalas kritik terhadap Dembele
Setelah meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Irak pada hari Selasa, pelatih kepala Deschamps langsung membela pemain sayap andalannya. Deschamps bercanda dengan para wartawan setelah pertandingan mengenai perlakuan keras yang diterima Dembele pasca kemenangan 3-1 sebelumnya atas Senegal pada 16 Juni.
Dalam pertandingan tersebut, pemain sayap itu bermain selama 80 menit sebelum digantikan oleh Bradley Barcola, tanpa berhasil melakukan satu dribel pun atau melepaskan tembakan ke gawang. Manajer tersebut menyatakan: “Mungkin sekarang kalian [wartawan] akan berhenti mengkritiknya dan mencari sasaran lain. Tidak ada masalah apa pun dengannya, dia hanya sedang beradaptasi dengan sistem yang tidak biasa dia mainkan sepanjang tahun ini. Begitu dia dalam kondisi fisik yang prima, tinggal menyesuaikan diri saja.”
- AFP
Pelatih timnas Prancis menjelaskan kepercayaan penuh yang dimilikinya
Deschamps melanjutkan konferensi persnya dengan menekankan alasan mengapa Dembele tetap menjadi bagian penting dari tim. Pemenang Piala Dunia 2018 ini telah mencatatkan 61 penampilan untuk Prancis, sekaligus mencetak delapan gol. Pelatih tersebut memuji mentalitas sang penyerang, memastikan bahwa kepercayaan penuh tetap terjalin di antara mereka terlepas dari segala desas-desus dari luar.
Deschamps menjelaskan: “Dia mendapat kepercayaan saya dan dia menyadarinya. Dia bukan tipe pemain yang meragukan dirinya sendiri, tetapi penting baginya untuk melakukan apa yang dilakukannya hari ini karena dia adalah pemain yang menentukan. Dia memiliki kemampuan itu, dan jika dia belum menunjukkannya hingga saat ini, itu karena dia sempat absen beberapa kali. Dia telah bergabung dengan tim nasional sejak 2018, tetapi sering kali masuk sebagai pemain pengganti. [Penampilannya hari ini] baik baginya dan, yang terpenting, bagi tim nasional.”
Sebuah tonggak sejarah bagi bintang Paris Saint-Germain
Dembele mencatatkan pencapaian bersejarahnya selama 68 menit yang sangat produktif melawan Irak sebelum digantikan oleh Desire Doue. Penyerang ini memberikan tiga umpan kunci, termasuk assist krusial untuk Kylian Mbappe, dengan cerdik memotong bola hasil sentuhan pertama yang gagal dari Ahmed Basil. Sekitar 10 menit kemudian, Dembele akhirnya mencetak gol. Setelah menerima umpan terobosan dari Michael Olise, ia berhasil memanfaatkan peluang satu lawan satu tersebut. Gol brilian ini, yang tercipta dari empat tembakan yang dilakukannya, menandai gol pertamanya di turnamen besar. Paris Saint-Germain baru-baru ini merayakan dua gelar Liga Champions pada tahun 2025 dan 2026 di bawah kepemimpinannya, dan ia memberikan respons yang sempurna terhadap sorotan di panggung global.
- AFP
Bagaimana kelanjutan nasib Prancis dan Dembele?
Prancis kini akan bersiap menghadapi laga krusial di babak penyisihan grup melawan Norwegia. Kedua tim saat ini sama-sama memiliki rekor sempurna, setelah mengumpulkan enam poin dari dua pertandingan pembuka mereka. Pertandingan yang akan datang ini pada akhirnya akan menentukan siapa yang akan merebut posisi teratas di grup. Dembele, yang kini terbebas dari tekanan untuk mencetak gol, diperkirakan akan memainkan peran penting saat Prancis berupaya menyelesaikan babak penyisihan grup dengan sempurna.