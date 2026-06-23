Didier Deschamps meminta para pengkritik Ousmane Dembélé untuk 'berhenti mengganggunya' setelah melihat pemain sayap Prancis itu mencetak gol pertamanya di Piala Dunia

Setelah meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Irak pada hari Selasa, pelatih kepala Deschamps langsung membela pemain sayap andalannya. Deschamps bercanda dengan para wartawan setelah pertandingan mengenai perlakuan keras yang diterima Dembele pasca kemenangan 3-1 sebelumnya atas Senegal pada 16 Juni.

Dalam pertandingan tersebut, pemain sayap itu bermain selama 80 menit sebelum digantikan oleh Bradley Barcola, tanpa berhasil melakukan satu dribel pun atau melepaskan tembakan ke gawang. Manajer tersebut menyatakan: “Mungkin sekarang kalian [wartawan] akan berhenti mengkritiknya dan mencari sasaran lain. Tidak ada masalah apa pun dengannya, dia hanya sedang beradaptasi dengan sistem yang tidak biasa dia mainkan sepanjang tahun ini. Begitu dia dalam kondisi fisik yang prima, tinggal menyesuaikan diri saja.”