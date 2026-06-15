Didier Deschamps disebut sebagai 'favorit utama' untuk menjuarai Piala Dunia, sementara pelatih Prancis itu membantah bahwa Les Bleus adalah tim terkuat

Meskipun memimpin tim yang menjadi runner-up Piala Dunia 2022 dan memiliki salah satu skuad paling diunggulkan di dunia sepak bola internasional, Deschamps secara resmi menyerahkan label "favorit" kepada Spanyol. Pelatih Prancis itu berupaya mengelola ekspektasi seputar timnya saat mereka memulai perjuangan untuk meraih kejayaan global berikutnya, dengan menyatakan bahwa negara adidaya Eropa lainnya saat ini menjadi tolok ukur bagi seluruh dunia.

Berbicara kepada wartawan selama konferensi pers prapertandingan, Deschamps menyatakan: "Jika ada tim favorit, itu adalah Spanyol, meskipun Prancis secara sah bercita-cita untuk memenangkan gelar tersebut. Namun, jalan ke depan masih panjang. Prancis memiliki potensi tingkat atas, bahkan dengan perombakan skuad. Saya tidak akan menganggap tim Prancis lebih kuat daripada yang lain, tetapi favorit yang jelas adalah Spanyol, saya tidak ragu akan hal itu."