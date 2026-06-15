AFP
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Didier Deschamps disebut sebagai 'favorit utama' untuk menjuarai Piala Dunia, sementara pelatih Prancis itu membantah bahwa Les Bleus adalah tim terkuat
Spanyol dipandang sebagai tim yang harus dikalahkan
Meskipun memimpin tim yang menjadi runner-up Piala Dunia 2022 dan memiliki salah satu skuad paling diunggulkan di dunia sepak bola internasional, Deschamps secara resmi menyerahkan label "favorit" kepada Spanyol. Pelatih Prancis itu berupaya mengelola ekspektasi seputar timnya saat mereka memulai perjuangan untuk meraih kejayaan global berikutnya, dengan menyatakan bahwa negara adidaya Eropa lainnya saat ini menjadi tolok ukur bagi seluruh dunia.
Berbicara kepada wartawan selama konferensi pers prapertandingan, Deschamps menyatakan: "Jika ada tim favorit, itu adalah Spanyol, meskipun Prancis secara sah bercita-cita untuk memenangkan gelar tersebut. Namun, jalan ke depan masih panjang. Prancis memiliki potensi tingkat atas, bahkan dengan perombakan skuad. Saya tidak akan menganggap tim Prancis lebih kuat daripada yang lain, tetapi favorit yang jelas adalah Spanyol, saya tidak ragu akan hal itu."
- AFP
Kabar terbaru mengenai kondisi kebugaran Dembele pasca keberhasilan di Liga Champions
Salah satu pilar utama dalam rencana taktis Deschamps tetaplah Ousmane Dembélé. Pemegang gelar Ballon d'Or ini baru saja menyelesaikan musim yang gemilang, di mana Paris Saint-Germain berhasil mempertahankan gelar Liga Champions mereka. Namun, riwayat cedera yang dialaminya tetap menjadi perhatian bagi staf tim nasional saat mereka menghadapi jadwal turnamen yang padat.
"Memang benar bahwa Ousmane memulai kariernya di tim nasional sejak dini, tetapi ia mengalami banyak cedera," jelas Deschamps. "Bersama PSG, Ballon d'Or yang dimilikinya membuatnya menjadi sorotan. Dia sangat fokus, dengan keinginan untuk tampil sangat baik dan menentukan, seperti yang sering dia tunjukkan bersama klubnya, meskipun masalah fisiknya telah membuatnya absen dalam beberapa pertandingan. Kami membiarkannya merayakan kemenangan di Liga Champions. Jelas, dengan performa Ousmane yang prima, itu akan menjadi nilai tambah."
Mengatasi hantu tahun 2002 saat melawan Senegal
Prancis akan memulai kampanye mereka melawan Senegal, sebuah pertandingan yang langsung membangkitkan kenangan akan Piala Dunia 2002, di mana negara Afrika tersebut mengejutkan juara dunia saat itu dalam laga pembuka, dengan menang 1-0 atas sang juara bertahan. Namun, Deschamps dengan cepat menepis segala pembicaraan mengenai misi "balas dendam", dengan mencatat bahwa sebagian besar skuadnya saat ini bahkan belum lahir ketika kejutan bersejarah itu terjadi di Seoul.
"Senegal adalah salah satu tim terbaik; mereka memiliki segalanya dalam hal kualitas, pemain yang bermain di klub-klub terbaik, lini tengah yang solid, serta dimensi atletis dan teknis," kata Deschamps. "Kami tahu apa yang harus diantisipasi, dan mereka pun demikian. Ini akan menjadi pertarungan level tinggi. Sebagian besar pemain saya belum lahir pada tahun 2002. Tidak ada balas dendam; itu terjadi 24 tahun yang lalu. Ada halaman baru yang harus ditulis. Kami akan melakukan segalanya agar hasilnya menguntungkan kami kali ini."
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Ujian berat menjelang laga pembuka Piala Dunia
Pelatih Prancis itu tidak menipu diri sendiri mengenai betapa sulitnya tugas yang harus dihadapi. Meskipun Spanyol mungkin menjadi pilihannya sebagai juara, rintangan terdekat adalah tim Senegal yang menurut Deschamps patut dihormati sepenuhnya. Fokus di kubu Prancis adalah memulai babak penyisihan grup dengan intensitas maksimal, bukan terlalu memikirkan jauh ke depan mengenai kemungkinan lawan di babak gugur.
Memperkuat pujiannya untuk Teranga Lions, Deschamps menambahkan: "Senegal adalah negara sepak bola yang hebat, tim yang solid dan dihormati. Kami tahu bahwa mereka tidak kalah dengan tim-tim hebat lainnya. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit, ujian sesungguhnya sejak awal kompetisi. Kami harus segera bersiap."