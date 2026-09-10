Alisson dijatuhi denda £8.000 atas pelanggaran setelah meluapkan amarah seusai hasil imbang 2-2 Liverpool melawan Nottingham Forest bulan lalu. Kiper internasional Brasil itu tidak mampu menyembunyikan kemarahannya saat meninggalkan lapangan, yang berujung pada insiden dengan peralatan stadion dan tidak luput dari perhatian ofisial pertandingan maupun badan pengatur.

FA merilis pernyataan terperinci pada Kamis yang mengonfirmasi hukuman untuk kiper utama Liverpool tersebut. Pernyataan dari FA berbunyi: "Alisson Becker dari Liverpool didenda £8.000 atas pelanggaran dalam pertandingan Premier League melawan Nottingham Forest pada 29 Agustus. Disebutkan bahwa sang penjaga gawang bertindak tidak semestinya di area sekitar terowongan setelah peluit akhir. Alisson kemudian menerima dakwaan terhadap dirinya dan mendapat hukuman standar."