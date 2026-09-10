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Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Mohamed Saeed

Diterjemahkan oleh

Didenda karena INI?! Bintang Liverpool Alisson Becker dijatuhi denda £8.000 setelah meluapkan amarah terkait penalti meski putusan KMI menyatakan hadiah penalti itu SALAH

A. Becker
Liverpool
Nottingham Forest
Premier League

Kiper Liverpool Alisson Becker dijatuhi denda finansial yang signifikan setelah terlibat konfrontasi panas saat Liverpool bermain imbang dengan Nottingham Forest baru-baru ini. Penjaga gawang asal Brasil itu dibuat geram oleh keputusan wasit kontroversial di Anfield yang sejak itu telah ditelaah oleh para pakar independen.

  • FA jatuhkan denda untuk pelanggaran di terowongan pemain

    Alisson dijatuhi denda £8.000 atas pelanggaran setelah meluapkan amarah seusai hasil imbang 2-2 Liverpool melawan Nottingham Forest bulan lalu. Kiper internasional Brasil itu tidak mampu menyembunyikan kemarahannya saat meninggalkan lapangan, yang berujung pada insiden dengan peralatan stadion dan tidak luput dari perhatian ofisial pertandingan maupun badan pengatur.

    FA merilis pernyataan terperinci pada Kamis yang mengonfirmasi hukuman untuk kiper utama Liverpool tersebut. Pernyataan dari FA berbunyi: "Alisson Becker dari Liverpool didenda £8.000 atas pelanggaran dalam pertandingan Premier League melawan Nottingham Forest pada 29 Agustus. Disebutkan bahwa sang penjaga gawang bertindak tidak semestinya di area sekitar terowongan setelah peluit akhir. Alisson kemudian menerima dakwaan terhadap dirinya dan mendapat hukuman standar."

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  • Liverpool v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Kontroversi penalti di Anfield

    Akar kemarahan Alisson bisa ditelusuri ke momen krusial di babak kedua ketika ia dinilai melakukan pelanggaran terhadap mantan pemain Liverpool, Neco Williams, di kotak penalti. Kiper asal Brasil itu tampak murka setelah ia menghadiahkan penalti kepada tim asuhan Oliver Glasner di Anfield, dengan Williams dijatuhkan di area terlarang saat Alisson bergegas keluar untuk mempersempit sudut.

    Frustrasi Alisson tidak mereda saat pertandingan mendekati akhir. Becker, yang masih sangat kesal dengan keputusan penalti tersebut saat laga usai, terlihat menendang papan ofisial keempat ketika berjalan menuju lorong stadion, dan pada Kamis dijatuhi denda empat digit atas luapan emosinya itu.

  • Panel KMI mengakui kesalahan kepemimpinan wasit

    Dalam perkembangan yang memberi konteks pada kemarahan Alisson, Panel Insiden Kunci Pertandingan (KMI) Premier League kemudian meninjau rekaman tersebut dan menyimpulkan bahwa keputusan awal untuk memberikan penalti sebenarnya keliru.

    Sanksi tersebut menyusul putusan dari Panel Insiden Kunci Pertandingan Premier League yang menyatakan bahwa penalti seharusnya tidak diberikan sejak awal. Pengakuan dari panel independen ini menegaskan bahwa insting sang kiper di lapangan memang benar, meski reaksi lanjutannya kemudian dianggap tidak dapat diterima menurut standar disiplin Asosiasi Sepak Bola.


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  • Liverpool v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Penalti itu salah, tetapi VAR benar

    Panel KMI memberikan uraian terperinci tentang alasan ofisial di lapangan keliru dalam mengambil keputusan. "Kontak dari Alisson tak terhindarkan sebagai konsekuensi dari momentumnya saat berupaya menyelamatkan bola," kata Panel KMI. "Kontak yang terjadi tidak gegabah dan berada di bawah ambang batas untuk penalti."

    Namun, tidak adanya intervensi dari VAR didukung secara bulat dengan dasar bahwa itu bukan kesalahan yang jelas dan nyata." Panel KMI memberikan suara 3:2 bahwa Barrott seharusnya tidak memberikan penalti, dan mendukung keputusan VAR dengan skor 5:0, menyoroti margin yang sangat tipis yang saat ini menentukan pengadilan di kasta tertinggi.

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