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Dicoret! Ofisial VAR disingkirkan untuk rangkaian laga Premier League berikutnya setelah Pro Ref mengakui kesalahan penilaian atas gol kontroversial Erling Haaland dalam derbi Manchester
Ofisial dicoret dari daftar petugas pertandingan
Matt Donohue, asisten wasit video utama yang mengawasi proses yang secara keliru mengesahkan gol penentu kemenangan Haaland dalam derby Manchester, tidak ditunjuk untuk memimpin pertandingan di Premier League akhir pekan ini, dan juga tidak akan terlibat dalam rangkaian laga Carabao Cup tengah pekan ini. Asisten VAR Blake Antrobus juga tidak akan dilibatkan, yang menandai langkah disipliner signifikan oleh badan wasit setelah akhir pekan yang didominasi perdebatan soal kepemimpinan wasit.
Setelah pertandingan, Pro Ref mengonfirmasi bahwa telah terjadi 'kesalahan penilaian' dalam tinjauan VAR untuk gol penentu laga dalam kemenangan Manchester City atas Manchester United. Donohue yang berusia 37 tahun telah menjadi sosok yang terus hadir di pusat VAR musim ini, setelah sebelumnya memimpin tinjauan video untuk kemenangan Brighton pada laga pembuka melawan Aston Villa dan hasil imbang Newcastle kontra Bournemouth.
- Getty Images Sport
Wasit profesional mengakui kesalahan atas gol kontroversial Haaland
Keputusan untuk menonaktifkan kedua ofisial itu diambil langsung oleh kepala ofisial perwasitan Pro Ref, Howard Webb, bersama tim eksekutifnya, memastikan tidak satu pun dari mereka akan bertugas di kasta teratas hingga setelah jeda internasional mendatang. Kemarahan ini berpusat pada momen krusial di Old Trafford ketika gol Haaland pada awalnya dianulir di lapangan karena offside, dengan pemain Norwegia itu berada di depan Patrick Dorgu saat Enzo Fernandez menyambar ke arah umpan silang dari posisi offside.
Namun, tim VAR memilih untuk membatalkan keputusan asisten wasit dan mengesahkan gol tersebut. Kesalahan itu kemudian diakui oleh seorang juru bicara Pro Ref pada Minggu malam, yang mengakui bahwa wasit video "tidak menyadari kemungkinan dampak dari posisinya (Fernandez) dan seharusnya merekomendasikan tinjauan di lapangan."
Komunikasi langsung dengan Manchester United
Dalam upaya menjaga transparansi, badan perwasitan itu langsung menghubungi Manchester United untuk menanggapi kesalahan yang merugikan tersebut. Pro Ref mengonfirmasi: "Kontak telah dilakukan dengan Manchester United untuk mengakui apa yang kami nilai sebagai sebuah kesalahan penilaian. Tinjauan atas insiden itu akan dilakukan."
Menurut aturan Premier League, "seorang pemain akan dihukum jika ia jelas berupaya memainkan bola yang dekat ketika tindakan ini berdampak pada lawan." Dalam insiden ini, Fernandez dijaga oleh Lisandro Martinez, yang turun untuk menutup ancaman tersebut, dan pada akhirnya membuat Haaland sepenuhnya tidak terjaga di tiang jauh.
- Getty Images Sport
Perbedaan dalam komunikasi Match Centre
Kebingungan itu diperparah oleh penjelasan secara real-time yang diberikan liga selama pertandingan. Dalam laga tersebut, pusat pertandingan Premier League mengatakan: 'VAR memeriksa keputusan wasit yang tidak mengesahkan gol karena offside, dan memutuskan bahwa Haaland berada dalam posisi onside serta merekomendasikan agar gol disahkan. VAR juga menilai bahwa meski berada dalam posisi offside, Fernandez tidak memainkan bola.'
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