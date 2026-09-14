Matt Donohue, asisten wasit video utama yang mengawasi proses yang secara keliru mengesahkan gol penentu kemenangan Haaland dalam derby Manchester, tidak ditunjuk untuk memimpin pertandingan di Premier League akhir pekan ini, dan juga tidak akan terlibat dalam rangkaian laga Carabao Cup tengah pekan ini. Asisten VAR Blake Antrobus juga tidak akan dilibatkan, yang menandai langkah disipliner signifikan oleh badan wasit setelah akhir pekan yang didominasi perdebatan soal kepemimpinan wasit.

Setelah pertandingan, Pro Ref mengonfirmasi bahwa telah terjadi 'kesalahan penilaian' dalam tinjauan VAR untuk gol penentu laga dalam kemenangan Manchester City atas Manchester United. Donohue yang berusia 37 tahun telah menjadi sosok yang terus hadir di pusat VAR musim ini, setelah sebelumnya memimpin tinjauan video untuk kemenangan Brighton pada laga pembuka melawan Aston Villa dan hasil imbang Newcastle kontra Bournemouth.