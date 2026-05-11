Dick Advocaat akan kembali secara mengejutkan sebagai pelatih Curacao tiga bulan setelah mengundurkan diri, sementara mantan pemain timnas Belanda itu berpeluang memecahkan rekor Piala Dunia

Dalam perkembangan yang mengejutkan, Advocaat dipastikan akan kembali ke bangku cadangan sebagai pelatih kepala Curacao secara langsung. Pria berusia 78 tahun itu awalnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih kepala pada bulan Februari karena alasan keluarga, namun kabar membaik mengenai kondisi kesehatan putrinya telah membuka jalan bagi kembalinya yang sensasional.

Dia menggantikan Fred Rutten, yang telah mengundurkan diri untuk memberi kesempatan kepada mantan pelatih Belanda tersebut melanjutkan proyeknya.

Keputusan ini diambil setelah adanya tekanan yang signifikan dari para pemain dan sponsor berpengaruh yang sangat ingin melihat pria yang berhasil mengantarkan tim ini lolos ke putaran final memimpin mereka di turnamen tersebut. Advocaat akan duduk di bangku cadangan pada 14 Juni di Houston saat Curacao melakukan debut bersejarahnya di panggung dunia melawan Jerman, memastikan ia mengawasi puncak dari pekerjaan yang ia mulai selama kampanye kualifikasi.



