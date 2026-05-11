AFP
Dick Advocaat akan kembali secara mengejutkan sebagai pelatih Curacao tiga bulan setelah mengundurkan diri, sementara mantan pemain timnas Belanda itu berpeluang memecahkan rekor Piala Dunia
Kembalinya sang Jenderal Kecil yang dramatis
Dalam perkembangan yang mengejutkan, Advocaat dipastikan akan kembali ke bangku cadangan sebagai pelatih kepala Curacao secara langsung. Pria berusia 78 tahun itu awalnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih kepala pada bulan Februari karena alasan keluarga, namun kabar membaik mengenai kondisi kesehatan putrinya telah membuka jalan bagi kembalinya yang sensasional.
Dia menggantikan Fred Rutten, yang telah mengundurkan diri untuk memberi kesempatan kepada mantan pelatih Belanda tersebut melanjutkan proyeknya.
Keputusan ini diambil setelah adanya tekanan yang signifikan dari para pemain dan sponsor berpengaruh yang sangat ingin melihat pria yang berhasil mengantarkan tim ini lolos ke putaran final memimpin mereka di turnamen tersebut. Advocaat akan duduk di bangku cadangan pada 14 Juni di Houston saat Curacao melakukan debut bersejarahnya di panggung dunia melawan Jerman, memastikan ia mengawasi puncak dari pekerjaan yang ia mulai selama kampanye kualifikasi.
Kekuatan pemain dan pengaruh sponsor
Kembalinya 'Little General' sangat dipengaruhi oleh para pemain timnas Curacao. Setelah mengalami dua kekalahan dalam laga persahabatan pada bulan Maret melawan Tiongkok dan Australia, dewan pemain tim tersebut mengadakan pembicaraan yang penuh emosi dengan presiden federasi Gilbert Martina, dan menegaskan bahwa mereka lebih memilih metode Advocaat daripada Rutten.
Para pemain dilaporkan merasa kesulitan beradaptasi dengan staf teknis Rutten yang diperluas, yang mencakup beberapa asisten dan tenaga medis baru.
Tekanan finansial juga berperan dalam proses pengambilan keputusan federasi. Atilay Uslu, pemilik sponsor utama Corendon, mendukung tuntutan para pemain dan mengancam akan menarik dana tahunan sebesar hampir €1 juta jika pergantian pelatih tidak dilakukan.
Meskipun FFK awalnya bersikeras bahwa Rutten akan tetap memimpin, kombinasi antara ketidakpuasan para pemain dan potensi hilangnya dukungan komersial yang vital akhirnya membuat posisi Rutten tidak dapat dipertahankan.
Fred Rutten mengundurkan diri
Dihadapkan pada situasi yang tidak kondusif hanya beberapa minggu sebelum turnamen dimulai, Rutten mengonfirmasi keputusannya untuk mundur pada akhir pekan lalu. Mantan pelatih PSV dan Schalke itu mengakui bahwa suasana saat ini tidak lagi mendukung pencapaian prestasi profesional.
Rutten semula dijadwalkan untuk mengumumkan skuad final Piala Dunia di Willemstad minggu ini, namun ia tidak naik pesawat dari Amsterdam setelah keputusan tersebut final.
Dalam pernyataan perpisahannya, Rutten mengungkapkan penyesalannya atas situasi tersebut, namun menegaskan bahwa mundur adalah langkah logis satu-satunya demi kebaikan tim. "Tidak boleh ada iklim yang merusak hubungan profesional yang sehat di dalam tim atau staf," jelasnya. "Oleh karena itu, mengundurkan diri adalah keputusan yang tepat. Waktu sangatlah penting dan Curacao harus terus maju. Saya menyesal atas bagaimana hal-hal ini berakhir, namun saya mendoakan yang terbaik bagi semua orang."
Piala Dunia yang memecahkan rekor menanti
Dengan kembali memimpin tim, Advocaat kini berada di jalur yang tepat untuk mengukir sejarah unik dalam dunia sepak bola. Di usia 78 tahun, ia akan menjadi manajer tertua yang pernah memimpin tim di putaran final Piala Dunia, menggeser rekor yang saat ini dipegang oleh Otto Rehhagel.
Advocaat menegaskan bahwa ia selalu siap jika negara membutuhkannya, sambil menekankan bahwa inisiatif kembalinya ia sepenuhnya berasal dari para pemain yang sebelumnya ia pimpin hingga lolos ke putaran final.