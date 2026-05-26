Dibutuhkan biaya transfer rekor! Elliot Anderson diprediksi akan memecahkan rekor £105 juta milik Declan Rice sebagai pemain Inggris termahal, seiring terungkapnya para tokoh utama dalam persaingan transfer antara Man City dan Man Utd
City memimpin perburuan bintang Forest
Manchester City memimpin perburuan untuk merekrut Anderson, dengan gelandang Nottingham Forest tersebut lebih condong untuk pindah ke Etihad Stadium daripada ke rival mereka, Manchester United. Menurut BBC, semakin kuat dugaan bahwa pemain berusia 23 tahun itu akan meninggalkan City Ground pada musim panas ini. United tidak bersedia membayar lebih atau terlibat dalam negosiasi yang berlarut-larut. Belum ada kesepakatan yang tercapai antara kedua klub, dan mereka masih jauh berbeda dalam hal penilaian harga. Anderson, yang terikat kontrak hingga 2029, tampil luar biasa dengan bermain dalam 50 pertandingan musim ini, mengumpulkan 4.168 menit bermain, dan mencetak empat gol. Setelah hasil imbang 1-1 melawan Bournemouth pada Minggu lalu, ia mendapat tepuk tangan meriah dari penonton.
Memecahkan rekor transfer Inggris
Biaya transfer yang diminta berpotensi menjadi rekor untuk seorang pemain Inggris dan melampaui £105 juta yang dibayarkan Arsenal kepada West Ham untuk Rice. Di Forest, ada keyakinan bahwa jika ada penjualan besar musim panas ini, itu akan melibatkan gelandang muda tersebut. Penampilan gemilang bersama Inggris di Piala Dunia akan menempatkan mereka pada posisi tawar yang lebih kuat. Membandingkan kedua bintang tersebut, Rice telah membuktikan nilai besarnya dengan berkontribusi pada gelar juara Liga Premier Arsenal musim ini, dengan mencatatkan 54 penampilan dan lima gol. Ia juga sedang mempersiapkan diri untuk final Liga Champions yang sangat dinantikan melawan Paris pada 30 Mei, membuktikan bahwa biaya transfer yang fantastis untuk talenta lokal dapat menghasilkan kesuksesan puncak.
Pandangan manajer mengenai obral musim panas
Manajer Forest, Vitor Pereira, mengakui bahwa Anderson dan Morgan Gibbs-White pantas mendapatkan "yang terbaik di dunia". Ia lebih memilih untuk mempertahankan keduanya, namun gelandang tersebut kemungkinan besar akan hengkang, terutama karena tim ini tidak akan berlaga di kompetisi Eropa setelah finis di peringkat ke-16 Liga Premier. Pereira mengatakan: "Saya yakin jika kita ingin bersaing untuk mencapai tujuan yang berbeda, kita perlu mempertahankan pemain-pemain terbaik. Jika tidak, jika Anda mengganti pemain setiap musim, akan sulit untuk konsisten dan sulit untuk membangun tim yang lebih kuat. Tentu saja, kita tidak bisa mengendalikan pasar, tetapi saya pikir kita sejalan; apa yang saya pikirkan dan apa yang dipikirkan klub adalah mencoba mempertahankan sebagian besar dari mereka dan mencoba mengendalikan pasar."
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Anderson?
Seiring berjalannya negosiasi, Manchester City akan berusaha untuk memperjelas minat mereka dan menjembatani selisih penilaian harga. Anderson harus tetap fokus mempertahankan performa terbaiknya menjelang Piala Dunia mendatang, yang berpotensi semakin menaikkan nilai transfernya. Masih harus dilihat apakah Manchester United akan kembali mengejarnya, namun tampaknya kepergiannya dari Nottingham Forest dengan nilai transfer rekor tak terelakkan dalam beberapa bulan ke depan.