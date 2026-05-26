Dibutuhkan biaya transfer rekor! Elliot Anderson diprediksi akan memecahkan rekor £105 juta milik Declan Rice sebagai pemain Inggris termahal, seiring terungkapnya para tokoh utama dalam persaingan transfer antara Man City dan Man Utd

Manajer Forest, Vitor Pereira, mengakui bahwa Anderson dan Morgan Gibbs-White pantas mendapatkan "yang terbaik di dunia". Ia lebih memilih untuk mempertahankan keduanya, namun gelandang tersebut kemungkinan besar akan hengkang, terutama karena tim ini tidak akan berlaga di kompetisi Eropa setelah finis di peringkat ke-16 Liga Premier. Pereira mengatakan: "Saya yakin jika kita ingin bersaing untuk mencapai tujuan yang berbeda, kita perlu mempertahankan pemain-pemain terbaik. Jika tidak, jika Anda mengganti pemain setiap musim, akan sulit untuk konsisten dan sulit untuk membangun tim yang lebih kuat. Tentu saja, kita tidak bisa mengendalikan pasar, tetapi saya pikir kita sejalan; apa yang saya pikirkan dan apa yang dipikirkan klub adalah mencoba mempertahankan sebagian besar dari mereka dan mencoba mengendalikan pasar."