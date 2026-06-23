Dibutuhkan 140 juta euro: Real Madrid dikabarkan sedang mengupayakan transfer besar berikutnya

Sebagaimana dilaporkan surat kabar Spanyol AS, pemain asal Argentina berusia 25 tahun itu telah memberi sinyal kepada Real Madrid bahwa ia sangat ingin pindah ke Madrid. Menurut laporan tersebut, ia siap melakukan apa pun agar transfer tersebut terwujud pada musim panas ini. Real Madrid, menurut laporan tersebut, berencana untuk memulai pembicaraan konkret dalam beberapa hari mendatang.

Keinginan sang juara dunia asal Argentina untuk pindah sama sekali tidak mengejutkan dan juga bukan hal baru. Setelah gejolak yang terjadi pada musim lalu, kepergiannya dari London dianggap sangat mungkin terjadi. Pada awal April, Fernandez diskors oleh Chelsea setelah ia secara terbuka membicarakan masa depannya segera setelah tersingkir dari Liga Champions oleh Paris Saint-Germain (2:5, 0:3).

Beberapa hari kemudian, ia kembali menjadi sorotan dengan pernyataan lainnya: Jika ia meninggalkan ibu kota Inggris, ia paling ingin pindah ke Madrid, karena kota metropolitan Spanyol itu mengingatkannya pada kampung halamannya, Buenos Aires. Jadi, hubungan dengan Real Madrid sudah terjalin sejak lama.