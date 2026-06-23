Sementara Piala Dunia sedang berlangsung di Amerika Utara, para petinggi Real Madrid terus menggenjot perencanaan skuad untuk musim mendatang. Enzo Fernandez dari Chelsea FC mungkin akan segera menjadi bintang baru di Bernabeu.
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Dibutuhkan 140 juta euro: Real Madrid dikabarkan sedang mengupayakan transfer besar berikutnya
Sebagaimana dilaporkan surat kabar Spanyol AS, pemain asal Argentina berusia 25 tahun itu telah memberi sinyal kepada Real Madrid bahwa ia sangat ingin pindah ke Madrid. Menurut laporan tersebut, ia siap melakukan apa pun agar transfer tersebut terwujud pada musim panas ini. Real Madrid, menurut laporan tersebut, berencana untuk memulai pembicaraan konkret dalam beberapa hari mendatang.
Keinginan sang juara dunia asal Argentina untuk pindah sama sekali tidak mengejutkan dan juga bukan hal baru. Setelah gejolak yang terjadi pada musim lalu, kepergiannya dari London dianggap sangat mungkin terjadi. Pada awal April, Fernandez diskors oleh Chelsea setelah ia secara terbuka membicarakan masa depannya segera setelah tersingkir dari Liga Champions oleh Paris Saint-Germain (2:5, 0:3).
Beberapa hari kemudian, ia kembali menjadi sorotan dengan pernyataan lainnya: Jika ia meninggalkan ibu kota Inggris, ia paling ingin pindah ke Madrid, karena kota metropolitan Spanyol itu mengingatkannya pada kampung halamannya, Buenos Aires. Jadi, hubungan dengan Real Madrid sudah terjalin sejak lama.
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Tim raksasa dalam demam belanja: Real Madrid terus memperkuat skuadnya
Namun, transfer ini tampaknya tidak akan murah. Kabarnya, Chelsea baru bersedia bernegosiasi jika tawaran transfernya mencapai sekitar 140 juta euro. The Blues baru saja mendatangkan Fernandez dari Benfica pada awal 2023 dengan biaya 121 juta euro. Kontraknya di London masih berlaku hingga 2032.
Bagaimanapun, Real Madrid memang sudah sangat aktif di bursa transfer. Setelah menunjuk Jose Mourinho sebagai pelatih kepala baru, klub ini telah memperkenalkan beberapa pemain baru ternama, seperti Marc Cucurella (55 juta euro), Bernardo Silva, dan Ibrahima Konate (keduanya tanpa biaya transfer).
Selain itu, klub juara terbanyak Spanyol ini masih dikaitkan dengan bintang penyerang Bayern München, Michael Olise. Upaya untuk merekrut Julian Alvarez dari rival sekota mereka, Atlético Madrid, sejauh ini kurang berhasil: tawaran sebesar 150 juta euro telah ditolak. Namun, Alvarez sendiri baru-baru ini secara jelas menyatakan keinginannya untuk pindah. Setelah kemenangan 2-0 Albiceleste atas Austria, pemain berusia 26 tahun itu untuk pertama kalinya berbicara secara terbuka tentang masa depannya: “Yang terbaik bagi semua pihak adalah transfer,” katanya dalam wawancara dengan ESPN. “Saya ingin mewujudkan impian saya.”
Enzo Fernandez: Statistiknya pada musim 2025/26
Permainan
54
Gol
15
Umpan
7
Menit bermain
4.379