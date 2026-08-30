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Dibu resmi jadi milik Chelsea! Chelsea tuntaskan perekrutan pemenang Piala Dunia Emiliano Martinez dari Aston Villa saat Xabi Alonso merombak susunan penjaganya
Martinez menuntaskan kepindahan ke Stamford Bridge
Chelsea secara resmi telah mengamankan jasa kiper berusia 33 tahun itu dengan biaya transfer yang dilaporkan sebesar £7,5 juta, menurut The Athletic. Martinez telah meneken kontrak awal berdurasi dua tahun di Stamford Bridge, yang mencakup opsi klub untuk memperpanjang masa baktinya untuk musim ketiga.
Transfer ini terwujud dengan cepat setelah rencana kepindahan ke Juventus gagal teralisasi pada awal Agustus. Setelah kegagalan itu, perwakilan sang kiper secara proaktif mendekati klub asal London barat tersebut untuk menjembatani kesepakatan.
Kedatangannya langsung menghadirkan persaingan level elite di bawah mistar setelah kemenangan 3-2 Chelsea atas Fulham pada Senin. Kiper utama saat ini Robert Sanchez melakukan dua kesalahan besar dalam laga di Craven Cottage tersebut, yang mendorong petinggi Chelsea dan Xabi Alonso bergerak cepat di bursa transfer.
- AFP
Martinez haus akan lebih banyak trofi
Berbicara kepada kanal media resmi Chelsea, Martinez mengungkapkan kebanggaan besarnya setelah menuntaskan transfer tersebut. Kiper veteran itu menjelaskan bahwa pindah ke London barat terasa seperti langkah yang alami dan mudah bagi karier maupun keluarganya.
"Saya senang berada di klub ini," ujar pemain internasional Argentina itu pada Minggu pagi. "Datang ke Chelsea, bagi saya dan keluarga saya, adalah keputusan yang mudah diambil dan saya sangat gembira. Saya tidak sabar untuk memulai."
Martinez juga menyoroti hasrat besarnya untuk terus meraih trofi utama bersama klub barunya. "Saya ingin sukses di sini," tambahnya. "Saya adalah seseorang yang ingin menang dalam segala hal yang saya lakukan dan saya ingin membawa itu ke klub ini karena ini adalah klub yang memenangkan gelar, jadi saya pikir ini adalah kecocokan yang bagus."
Ia menutup pernyataannya dengan menjanjikan upaya maksimal kepada para pendukung Chelsea. "Saya penuh gairah dan saya bermain dengan hati," kata Martinez. "Saya akan memberikan 100 persen di setiap pertandingan, setiap sesi latihan untuk membuat klub, rekan-rekan setim saya, dan para suporter bangga."
- Imagn
Akhir dari era Villa yang mengesankan
Martinez meninggalkan Villa Park sebagai ikon klub, setelah mencatatkan 256 penampilan dalam enam musim luar biasa di Midlands. Di bawah manajer Unai Emery, ia berperan penting dalam mengamankan dua finis di empat besar dan secara terkenal mengangkat trofi Liga Europa UEFA pada bulan Mei.
Namun, masanya di klub itu pada dasarnya berakhir ketika Villa merekrut Zion Suzuki yang berusia 24 tahun dari Parma untuk menjadi nomor satu baru mereka yang tak terbantahkan. Setelah kedatangan Suzuki, Martinez dipaksa berlatih terpisah dari skuad tim utama.
Sebelum membela Villa, kiper itu menghabiskan satu dekade dalam naungan Arsenal, menembus tim utama untuk memenangkan Piala FA pada 2020. Di level internasional, pemenang Trofi Yashin dua kali itu tetap berada di puncak performanya, menjadi fondasi era keemasan terbaru Argentina yang menghasilkan dua gelar Copa America dan Piala Dunia 2022.
- Getty Images Sport
Tekanan instan pada Sanchez
Kedatangan Martinez langsung menimbulkan keraguan atas masa depan Sanchez sebagai kiper utama Chelsea. Kiper asal Spanyol berusia 28 tahun itu kini memasuki musim keempatnya di Stamford Bridge dan sudah mencatatkan 112 penampilan, tetapi penampilannya yang belakangan tidak meyakinkan saat melawan Fulham membuat posisinya sebagai starter sangat rentan.
Dengan Mike Penders yang berusia 21 tahun dan juga berlabel prospek menjanjikan turut menunggu kesempatan setelah masa peminjamannya yang sukses di Strasbourg musim lalu, persaingan memperebutkan sarung tangan kini lebih sengit dari sebelumnya. Martinez sekarang akan berusaha segera menggeser Sanchez dan memantapkan diri sebagai nomor satu yang tak terbantahkan, menghadirkan stabilitas elite yang dibutuhkan untuk membantu Chelsea bangkit dari finis buruk di peringkat ke-10 musim lalu dan membawa klub kembali ke kompetisi Eropa.
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