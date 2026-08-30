Dibu resmi jadi milik Chelsea! Chelsea menuntaskan perekrutan pemenang Piala Dunia Emiliano Martinez dari Aston Villa saat Xabi Alonso merombak komposisi penjaga gawangnya

Berbicara kepada kanal media resmi Chelsea, Martinez mengungkapkan kebanggaan besarnya setelah menuntaskan transfer tersebut. Kiper veteran itu menjelaskan bahwa pindah ke London barat terasa seperti langkah yang alami dan mudah bagi karier maupun keluarganya.

"Saya sangat senang berada di klub sepakbola ini," kata pemain internasional Argentina itu pada Minggu pagi. "Datang ke Chelsea, bagi saya dan keluarga saya, adalah keputusan yang mudah diambil dan saya benar-benar sangat gembira. Saya tak sabar untuk segera memulainya."

Martinez juga menyoroti hasrat besarnya untuk terus meraih trofi-trofi utama bersama klub barunya. "Saya ingin sukses di sini," tambahnya. "Saya adalah seseorang yang ingin menang dalam segala hal yang saya lakukan dan saya ingin membawa itu ke klub sepakbola ini karena ini adalah klub sepakbola yang memenangkan gelar, jadi saya pikir ini adalah kecocokan yang baik."

Ia menutup pernyataannya dengan menjanjikan usaha maksimal kepada para pendukung Chelsea. "Saya penuh gairah dan saya bermain dengan hati," tegas Martinez. "Saya akan memberikan 100 persen di setiap pertandingan, setiap sesi latihan, untuk membuat klub, rekan-rekan setim saya, dan para suporter bangga."



