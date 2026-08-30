Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Dibu resmi jadi milik Chelsea! Chelsea menuntaskan perekrutan pemenang Piala Dunia Emiliano Martinez dari Aston Villa saat Xabi Alonso merombak komposisi penjaga gawangnya
Martinez merampungkan kepindahan ke Stamford Bridge
Chelsea secara resmi telah mengamankan jasa penjaga gawang berusia 33 tahun itu dengan biaya transfer yang dilaporkan sebesar £7,5 juta, menurut The Athletic. Martinez telah menandatangani kontrak awal berdurasi dua tahun di Stamford Bridge, yang mencakup opsi bagi klub untuk memperpanjang masa tinggalnya selama satu musim lagi.
Transfer ini terwujud dengan cepat setelah rencana kepindahan ke Juventus gagal pada awal Agustus. Setelah kegagalan itu, perwakilan sang kiper secara proaktif mendekati klub London barat tersebut untuk merampungkan kesepakatan.
Kedatangannya langsung menghadirkan persaingan level elite di bawah mistar setelah kemenangan 3-2 Chelsea atas Fulham pada Senin. Kiper utama saat ini Robert Sanchez melakukan dua kesalahan besar dalam laga di Craven Cottage tersebut, yang mendorong petinggi Chelsea dan Xabi Alonso bergerak cepat di bursa transfer.
- AFP
Martinez lapar meraih lebih banyak trofi
Berbicara kepada kanal media resmi Chelsea, Martinez mengungkapkan kebanggaan besarnya setelah menuntaskan transfer tersebut. Kiper veteran itu menjelaskan bahwa pindah ke London barat terasa seperti langkah yang alami dan mudah bagi karier maupun keluarganya.
"Saya sangat senang berada di klub sepakbola ini," kata pemain internasional Argentina itu pada Minggu pagi. "Datang ke Chelsea, bagi saya dan keluarga saya, adalah keputusan yang mudah diambil dan saya benar-benar sangat gembira. Saya tak sabar untuk segera memulainya."
Martinez juga menyoroti hasrat besarnya untuk terus meraih trofi-trofi utama bersama klub barunya. "Saya ingin sukses di sini," tambahnya. "Saya adalah seseorang yang ingin menang dalam segala hal yang saya lakukan dan saya ingin membawa itu ke klub sepakbola ini karena ini adalah klub sepakbola yang memenangkan gelar, jadi saya pikir ini adalah kecocokan yang baik."
Ia menutup pernyataannya dengan menjanjikan usaha maksimal kepada para pendukung Chelsea. "Saya penuh gairah dan saya bermain dengan hati," tegas Martinez. "Saya akan memberikan 100 persen di setiap pertandingan, setiap sesi latihan, untuk membuat klub, rekan-rekan setim saya, dan para suporter bangga."
Akhir dari era impresif Villa
Martinez meninggalkan Villa Park sebagai ikon klub, setelah mencatatkan 256 penampilan dalam enam musim luar biasa di Midlands. Di bawah manajer Unai Emery, ia berperan penting dalam mengamankan dua finis empat besar dan secara terkenal mengangkat trofi Liga Europa UEFA pada bulan Mei.
Namun, waktunya di klub itu pada dasarnya berakhir ketika Villa merekrut Zion Suzuki yang berusia 24 tahun dari Parma untuk menjadi nomor satu baru mereka yang tak terbantahkan. Setelah kedatangan Suzuki, Martinez terpaksa berlatih terpisah dari skuad tim utama.
Sebelum masa baktinya di Villa, kiper itu menghabiskan satu dekade dalam daftar pemain Arsenal, sebelum menembus tim utama dan menjuarai Piala FA pada 2020. Di panggung internasional, pemenang Trofi Yashin dua kali itu tetap berada di puncak performanya, menjadi fondasi era keemasan Argentina belakangan ini yang menghasilkan dua gelar Copa America dan Piala Dunia 2022.
- Getty Images Sport
Tekanan instan untuk Sanchez
Kedatangan Martinez langsung memunculkan keraguan besar atas masa depan Sanchez sebagai kiper utama Chelsea. Kiper Spanyol berusia 28 tahun itu kini memasuki musim keempatnya di Stamford Bridge dan telah mencatatkan 112 penampilan, tetapi penampilannya yang belakangan kurang meyakinkan saat melawan Fulham membuat posisinya sebagai starter sangat rentan.
Dengan Mike Penders yang juga mendapat penilaian tinggi, berusia 21 tahun, menunggu kesempatan setelah menjalani masa peminjaman yang sukses di Strasbourg musim lalu, persaingan memperebutkan sarung tangan kini lebih ketat dari sebelumnya. Martinez kini akan berupaya segera menyingkirkan Sanchez dan memantapkan dirinya sebagai nomor satu yang tak terbantahkan, dengan menghadirkan stabilitas elite yang dibutuhkan untuk membantu Chelsea bangkit dari finis buruk di peringkat ke-10 musim lalu dan membawa klub kembali ke kompetisi Eropa.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami