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Grafica CM Dibu Martinez 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Gabriele Stragapede

Diterjemahkan oleh

Dibu Martinez memilih Juventus: apa yang masih kurang untuk menuntaskan kesepakatan, muncul penilaian dari Aston Villa

Transfers
E. Martinez
Juventus
Aston Villa

Bagaimana perkembangan terkini dari negosiasi yang berpotensi menghadirkan manajer baru bagi Luciano Spalletti?

Juventus telah memilih Emiliano Dibu Martinez sebagai penjaga gawang utama masa depan tim Bianconeri. Si Nyonya Tua telah memutuskan untuk mempercepat proses perekrutan kiper asal Argentina tersebut: permintaan pelatih Luciano Spalletti adalah untuk meningkatkan kualitas teknis di bawah mistar gawang, dengan mengandalkan kiper yang berpengalaman dan memiliki kepemimpinan, semua karakteristik yang dimiliki oleh kiper nomor satu timnas Argentina asuhan Scaloni dan siap untuk ditunjukkan juga di panggung Serie A.

Setelah berbagai kontak antara kedua belah pihak yang tercatat dalam beberapa hari terakhir dan kesepakatan yang hampir total mengenai ketentuan kontrak, kini Juventus hanya perlu mencapai kesepakatan dengan Aston Villa, klub yang memegang hak kepemilikan pemain tersebut.

Lalu, apa yang masih kurang untuk mencapai kesepakatan yang sangat dinantikan ini? Pembahasan mengenai nilai transfer sang pemain kini menjadi kunci untuk menuntaskan negosiasi.

  • DIBU MARTINEZ TELAH MEMILIH JUVE

    Sebagaimana dilaporkan oleh Matteo Moretto dalam video terbaru di saluran YouTubeFabrizio Romano dalam bahasa Italia, kesepakatan antara Dibu Martinez dan Juventus hampir rampung: tinggal beberapa bonus kecil terkait kontrak yang sedang dirundingkan oleh Si Nyonya Tua dengan pihak pemain asal Argentina tersebut, yang akan bertanding di Piala Dunia mendatang bersama timnas negaranya.

    Martinez sudah setuju bergabung dengan Juventus dan telah menyatakan keinginannya untuk pindah ke Bianconeri: ada kesepakatan dasar untuk kontrak berdurasi tiga tahun.

    Sekarang, negosiasi dengan Aston Villa harus dilakukan, dimulai dari penilaian yang telah dibuat terhadap kiper utama mereka.

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  • APA YANG MASIH DIBUTUHKAN UNTUK MENYELESAIKANNYA

    Aston Villa, kata Moretto, siap melepas Martinez: kabarnya, klub tersebut berencana melepas sang pemain setelah bertahun-tahun bermain bersama.

    Saat ini negosiasi sedang berlangsung karena perlu dicapai kesepakatan antara kedua klub yang terlibat. The Villans menilai Martinez sekitar 15 juta euro untuk mencoba menyelesaikan negosiasi dan mencapai kesepakatan, tetapi Juventus - berkat kerja agen pemain Argentina tersebut - berusaha menekan agar permintaan finansial klub Inggris itu diturunkan, dengan mencoba mencapai angka di bawah atau setidaknya kurang dari 10 juta euro.

    Masih ada perbedaan dalam penilaian, tetapi tidak terlalu jauh: Juventus ingin segera mengamankan DibuMartinez dan mencapai kesepakatan total secepat mungkin.