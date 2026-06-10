Dibu Martinez memilih Juventus: apa yang masih kurang untuk menuntaskan kesepakatan, muncul penilaian dari Aston Villa

Juventus telah memilih Emiliano Dibu Martinez sebagai penjaga gawang utama masa depan tim Bianconeri. Si Nyonya Tua telah memutuskan untuk mempercepat proses perekrutan kiper asal Argentina tersebut: permintaan pelatih Luciano Spalletti adalah untuk meningkatkan kualitas teknis di bawah mistar gawang, dengan mengandalkan kiper yang berpengalaman dan memiliki kepemimpinan, semua karakteristik yang dimiliki oleh kiper nomor satu timnas Argentina asuhan Scaloni dan siap untuk ditunjukkan juga di panggung Serie A.

Setelah berbagai kontak antara kedua belah pihak yang tercatat dalam beberapa hari terakhir dan kesepakatan yang hampir total mengenai ketentuan kontrak, kini Juventus hanya perlu mencapai kesepakatan dengan Aston Villa, klub yang memegang hak kepemilikan pemain tersebut.

Lalu, apa yang masih kurang untuk mencapai kesepakatan yang sangat dinantikan ini? Pembahasan mengenai nilai transfer sang pemain kini menjadi kunci untuk menuntaskan negosiasi.