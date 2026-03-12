Goal.com
"Dibongkar sebagai pemula taktis": Media Inggris mengkritik Manchester City yang "dihancurkan" oleh Real Madrid dan menyoroti Pep Guardiola

Manchester City kalah telak di kandang Real Madrid dan terancam tersingkir dini dari Liga Champions. Media Inggris tidak segan-segan mengkritik Pep Guardiola dan timnya.

Pep Guardiola masuk ke ruang ganti dengan kepala tertunduk, kekalahan telak dari Real Madrid jelas membuat manajer tim bintang Manchester City itu terpukul. Dan seolah-olah skor 0:3 (0:3) setelah hat-trick Federico Valverde belum cukup menjadi hukuman, pers di Inggris pun tidak segan-segan mengkritik penampilan lemah Cityzens.

  • Guardiola dan timnya telah "dihancurkan" oleh Real, tulis The Telegraph. Dan The Guardian mengatakan bahwa klub Premier League itu telah "dihancurkan" oleh Real dengan benar, dan Guardiola "dibuat malu sebagai pemula taktis" karena orientasi ofensifnya. 

    Menurut The Sun, City menghadapi "jurang kehancuran" menjelang leg kedua di Manchester minggu depan (Selasa, pukul 21.00/DAZN). Tim peringkat kedua Premier League ini terancam gagal di Liga Champions untuk ketiga kalinya berturut-turut melawan Real.

    Manchester City terancam tersingkir setelah kekalahan telak di kandang Real Madrid: "Situasinya benar-benar suram"

    "Sekarang situasinya benar-benar suram," kata Bernardo Silva kepada TNT Sports, padahal kiper Gianluigi Donnarumma telah mencegah hal yang lebih buruk dengan menahan tendangan penalti Vinicius Junior (58'). 

    Guardiola belum sepenuhnya menyerah untuk berharap comeback. "Itulah kenyataannya. Saya merasa kami lebih baik daripada hasilnya. Sekarang saatnya untuk pulih," kata pelatih asal Spanyol itu: "Dalam sepak bola, Anda tidak pernah tahu. Kami akan mencobanya."

  • Pertandingan Manchester City berikutnya

    TanggalKompetisiPertandingan
    Sabtu, 14 MaretLiga PremierWest Ham United vs. Manchester City
    Selasa, 17 MaretLiga ChampionsManchester City vs. Real Madrid
    Minggu, 22 MaretPiala EFLFC Arsenal vs. Manchester City
    Minggu, 12 AprilLiga PremierFC Chelsea vs. Manchester City
0