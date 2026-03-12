"Dibongkar sebagai pemula taktis": Media Inggris mengkritik Manchester City yang "dihancurkan" oleh Real Madrid dan menyoroti Pep Guardiola

Guardiola dan timnya telah "dihancurkan" oleh Real, tulis The Telegraph. Dan The Guardian mengatakan bahwa klub Premier League itu telah "dihancurkan" oleh Real dengan benar, dan Guardiola "dibuat malu sebagai pemula taktis" karena orientasi ofensifnya.

Menurut The Sun, City menghadapi "jurang kehancuran" menjelang leg kedua di Manchester minggu depan (Selasa, pukul 21.00/DAZN). Tim peringkat kedua Premier League ini terancam gagal di Liga Champions untuk ketiga kalinya berturut-turut melawan Real.