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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Dibo sedang kesulitan... Empat pemain Afrika mengungkap kelemahan pertahanan Argentina

Argentina vs Egypt
Argentina
Egypt
World Cup
E. Martinez
Argentina
Mesir

Emiliano Martínez, kiper tim nasional Argentina, belum berhasil menunjukkan performa terbaiknya seperti biasanya di Piala Dunia kali ini, dan ia berharap dapat kembali memainkan peran krusial seperti yang dilakukannya di Piala Dunia Qatar.

Juara bertahan ini meninggalkan kesan yang mengkhawatirkan terkait penampilannya, dan nyaris tersingkir dari turnamen ini oleh timnas Mesir, seandainya bukan karena comeback dramatis yang memberi Argentina tiket ke perempat final dengan kemenangan 3-2.

Surat kabarAS” dalam laporannya menyebutkan bahwa Emiliano Martínez tidak sedang menjalani masa-masa terbaiknya di bidang olahraga, karena ia kebobolan 4 gol hanya dalam dua pertandingan di babak gugur, dan hal ini tidak sejalan dengan ambisi “Dibo” untuk menjadi kiper terbaik di turnamen ini.

Saat menghadapi Mesir, Martínez tidak menampilkan performa yang diharapkan, karena “Al-Fara’una” hanya selangkah lagi dari menyingkirkan sang juara bertahan. 

Setelah kembali dan meraih kemenangan, Emiliano Martínez tak segan mengkritik dirinya sendiri saat berbicara dengan media; ia memang tak pernah menghindar dari evaluasi penampilannya ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginannya.

Kiper asal Argentina itu berkata, “Setelah gol kedua, saya merasa segalanya menjadi suram. Sejujurnya, saya merasa seolah-olah tidak bisa membantu siapa pun. Saya belum pernah merasakan hal ini bersama tim nasional, pulang ke rumah tanpa bisa membantu tim.”

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Dibo yakin bahwa saatnya akan tiba di Piala Dunia

    Memperkuat ketangguhan pertahanan tetap menjadi tugas terpenting bagi sang juara bertahan, dan tim nasional Spanyol yang dipimpin oleh Luis de la Fuente dianggap sebagai contoh paling jelas dari keberhasilan pertahanan, karena mereka belum kebobolan satu gol pun hingga saat ini di turnamen ini.

    Selalu dikatakan bahwa cara terbaik untuk bertahan adalah dengan menyerang, tetapi ketika level kedua tim hampir seimbang, kemenangan lebih bergantung pada kemampuan menghindari kesalahan dan memberikan stabilitas pertahanan bagi tim.

    “Giliran saya akan tiba,” kata Emiliano Martínez dengan penuh keyakinan.

    "Dibo" tahu cara menghadapi tekanan lebih baik daripada siapa pun, dan ia yakin saatnya akan tiba.

    Penyelamatannya yang legendaris atas tendangan Randall Kolo Muani di final Piala Dunia 2022 tetap menjadi salah satu momen terhebat dalam sejarah sepak bola, sementara ketenangannya dalam adu penalti melawan Prancis dan Belanda diajarkan sebagai contoh teladan di sekolah-sekolah pelatihan kiper.

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