Dibo sedang kesulitan... Empat pemain Afrika mengungkap kelemahan pertahanan Argentina

Emiliano Martínez, kiper tim nasional Argentina, belum berhasil menunjukkan performa terbaiknya seperti biasanya di Piala Dunia kali ini, dan ia berharap dapat kembali memainkan peran krusial seperti yang dilakukannya di Piala Dunia Qatar.

Juara bertahan ini meninggalkan kesan yang mengkhawatirkan terkait penampilannya, dan nyaris tersingkir dari turnamen ini oleh timnas Mesir, seandainya bukan karena comeback dramatis yang memberi Argentina tiket ke perempat final dengan kemenangan 3-2.

Surat kabar “AS” dalam laporannya menyebutkan bahwa Emiliano Martínez tidak sedang menjalani masa-masa terbaiknya di bidang olahraga, karena ia kebobolan 4 gol hanya dalam dua pertandingan di babak gugur, dan hal ini tidak sejalan dengan ambisi “Dibo” untuk menjadi kiper terbaik di turnamen ini.

Saat menghadapi Mesir, Martínez tidak menampilkan performa yang diharapkan, karena “Al-Fara’una” hanya selangkah lagi dari menyingkirkan sang juara bertahan.

Setelah kembali dan meraih kemenangan, Emiliano Martínez tak segan mengkritik dirinya sendiri saat berbicara dengan media; ia memang tak pernah menghindar dari evaluasi penampilannya ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginannya.

Kiper asal Argentina itu berkata, “Setelah gol kedua, saya merasa segalanya menjadi suram. Sejujurnya, saya merasa seolah-olah tidak bisa membantu siapa pun. Saya belum pernah merasakan hal ini bersama tim nasional, pulang ke rumah tanpa bisa membantu tim.”