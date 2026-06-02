Diberi lampu hijau untuk menggantikan Jose Mourinho! Marco Silva meninggalkan Fulham di tengah spekulasi bahwa ia akan menggantikan ‘The Special One’ yang akan bergabung dengan Real Madrid di Benfica

Terlepas dari godaan untuk menggantikan Mourinho, manajer yang akan hengkang ini tetap merasa sangat emosional atas kepergiannya dari London, dan menyampaikan rasa terima kasihnya secara langsung melalui situs webresmi Fulham. Dalam surat terbuka kepada para pendukung yang diterbitkan oleh klub, Silva mengatakan: “Kepada para penggemar kami – sejak hari pertama, saya meminta kalian untuk selalu bersama kami. Dan itulah yang kalian lakukan selama lima tahun terakhir ini. Kita telah mencapai banyak hal bersama. Staf saya dan saya selalu merasakan dukungan kalian. Itu tidak akan pernah terlupakan. Fulham akan selalu ada di hati saya, dan cepat atau lambat saya akan kembali ke Craven Cottage.” Ketua Shahid Khan menambahkan: “Marco Silva meninggalkan Klub kami dengan rasa terima kasih dan harapan terbaik saya. Fulham dan Marco sangat cocok selama lima musim, tetapi perubahan tidak terhindarkan dalam permainan ini, dan kami telah mempersiapkan diri untuk momen ini.”