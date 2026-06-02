Diberi lampu hijau untuk menggantikan Jose Mourinho! Marco Silva meninggalkan Fulham di tengah spekulasi bahwa ia akan menggantikan ‘The Special One’ yang akan bergabung dengan Real Madrid di Benfica
Fulham mengonfirmasi kepergiannya di tengah efek domino Mourinho
Menurut pernyataanresmi yang dirilis oleh Fulham, klub telah mengonfirmasi bahwa Marco Silva akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih kepala pada musim panas ini. Manajer berusia 48 tahun ini hengkang setelah masa jabatan lima tahun yang sangat sukses, yang menjadikannya manajer dengan masa jabatan terpanjang ketiga di Liga Premier. Namun, kepergiannya dibayangi oleh sosok Mourinho yang semakin mendekat. Manajer ikonik ini meninggalkan Benfica untuk memulai masa tugas keduanya di Real Madrid, bergabung dengan tim yang saat ini dilanda krisis parah setelah gagal meraih trofi besar apa pun selama dua musim terakhir.
Krisis Real Madrid memicu kembalinya The Special One
Klub raksasa Spanyol itu telah melewati masa yang penuh gejolak dan kekacauan, yang pada akhirnya membuka jalan bagi kembalinya Mourinho. Real Madrid telah mengganti tiga pelatih dalam waktu dekat; Carlo Ancelotti hengkang pada akhir musim 2024-25, dan Xabi Alonso dipecat setelah hanya setengah musim memimpin tim. Pelatih sementara Alvaro Arbeloa kini telah mengundurkan diri, sehingga memungkinkan 'The Special One' untuk secara resmi memulai era keduanya yang sangat dinantikan di Bernabeu. Untuk mengisi kekosongan besar yang ditinggalkan di Lisbon, Benfica telah mencapai kesepakatan lisan dengan Silva. Raksasa Portugal itu menawarkan mantan bos Everton itu kontrak senilai £4 juta per tahun ($5 juta), dan berhasil membujuknya untuk pindah meskipun Fulham menawarkan dua kali lipat dari jumlah itu.
Perpisahan yang mengharukan dari Craven Cottage
Terlepas dari godaan untuk menggantikan Mourinho, manajer yang akan hengkang ini tetap merasa sangat emosional atas kepergiannya dari London, dan menyampaikan rasa terima kasihnya secara langsung melalui situs webresmi Fulham. Dalam surat terbuka kepada para pendukung yang diterbitkan oleh klub, Silva mengatakan: “Kepada para penggemar kami – sejak hari pertama, saya meminta kalian untuk selalu bersama kami. Dan itulah yang kalian lakukan selama lima tahun terakhir ini. Kita telah mencapai banyak hal bersama. Staf saya dan saya selalu merasakan dukungan kalian. Itu tidak akan pernah terlupakan. Fulham akan selalu ada di hati saya, dan cepat atau lambat saya akan kembali ke Craven Cottage.” Ketua Shahid Khan menambahkan: “Marco Silva meninggalkan Klub kami dengan rasa terima kasih dan harapan terbaik saya. Fulham dan Marco sangat cocok selama lima musim, tetapi perubahan tidak terhindarkan dalam permainan ini, dan kami telah mempersiapkan diri untuk momen ini.”
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Mourinho dan Silva?
Kembalinya Silva ke Portugal berarti ia akan kembali melatih di Primeira Liga untuk pertama kalinya dalam 11 tahun. Tugas utamanya saat ini adalah memimpin Benfica melewati babak kualifikasi kedua Liga Europa. Sementara itu, Mourinho harus segera menstabilkan ruang ganti Real Madrid yang sedang terpecah belah, dengan target mengembalikan dominasi mereka di kompetisi domestik dan Eropa pada musim depan.