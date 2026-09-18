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Dibangun seperti pemenang Ballon d'Or! Tiga kualitas yang dimiliki bintang Liverpool Dominik Szoboszlai bersama legenda Juventus Pavel Nedved diungkapkan oleh pahlawan Liverpool Vladimir Smicer
Smicer memenangkan Liga Champions bersama Liverpool
Mantan pemain internasional Ceko Smicer akan selalu dikenang dengan penuh kasih di Merseyside berkat enam tahun kebersamaannya dengan Liverpool, yang menghasilkan 183 penampilan, 19 gol, dan kemenangan Liga Champions 'Keajaiban Istanbul' pada 2005.
Pria yang kini berusia 53 tahun itu terus mencermati secara dekat performa Liverpool. Ia telah melihat Szoboszlai muncul sebagai pemimpin di lapangan, dengan pemain serbabisa berusia 25 tahun itu mampu mengisi berbagai peran berbeda di lini pertahanan maupun serangan.
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Ikon Republik Ceko Nedved memenangkan Ballon d'Or pada 2003
Ia dikenal karena gol-gol spektakulernya, kebanyakan saat berdiri di depan tendangan bebas, dan menambah satu lagi gol menakjubkan ke dalam koleksinya pada laga terakhir ketika memaku peti mati Tottenham di Carabao Cup dengan tendangan geledek dari jarak 30 yard yang menukik dan melengkung ke sudut atas gawang.
Nedved mampu menghasilkan momen-momen magis serupa pada masa jayanya, yang membuat Bola Emas paling bergengsi mengarah kepadanya pada 2003. Untuk sementara waktu, ia dianggap sebagai pemain terbaik di planet ini.
Pemain Ceko yang berkelas itu mampu memadukan berbagai kualitas berbeda, menjadikannya ancaman gol serius dari lini tengah sekaligus pencipta peluang bagi rekan-rekannya. Saat ini, Szoboszlai berusaha mencentang kotak-kotak itu untuk salah satu raksasa Premier League.
Kualitas apa yang dimiliki bersama oleh Szoboszlai dan Nedved?
Smicer sebelumnya pernah mengatakan bahwa Szoboszlai mirip dengan rekan senegaranya yang termasyhur, Nedved. Ketika diminta oleh GOAL untuk menyebutkan kualitas terbesar yang sama-sama mereka miliki, mantan gelandang Liverpool itu, yang berbicara dalam kerja sama dengan Grosvenor Sport, mengatakan: “Dominik Szoboszlai dan Pavel Nedved mirip dalam aspek fisik permainan. Keduanya sama-sama punya kapasitas untuk berlari, bertarung, dan melepaskan tembakan.
“Etos kerja Pavel sangat tinggi dan Szobo juga sama. Dia bisa berlari, melakukan tekel, dan kedua pemain juga bisa mencetak gol dengan kaki kiri maupun kaki kanan mereka. Menurut saya, kesamaan lain yang mereka miliki adalah kualitas kepemimpinan mereka.
“Virgil van Dijk masih merupakan pemain Liverpool, tetapi Anda membutuhkan para pemimpin di setiap lini tim, dan idealnya seseorang di lini tengah, dan saya pikir Szobo sedang menjadi sosok pemimpin itu di lini tengah.
“Tahun lalu dia sudah bermain sebagai pemimpin ketika dia menjadi pemain terbaik kami di tim. Dia hanya perlu terus bekerja karena dalam sebuah pertandingan, dia bisa melakukan apa saja. Dia bisa mengirim umpan, membangun permainan, mencetak gol, dan itulah yang dibutuhkan Liverpool.”
- Getty
Szoboszlai berharap bisa memberi percikan untuk Liverpool
Szoboszlai, yang sesekali mengisi posisi bek kanan untuk Liverpool, berupaya menjadi jantung permainan lini tengah Liverpool, dengan konsensus umum bahwa kemampuannya dimanfaatkan sebaik mungkin saat ia bergerak lebih menyerang.
Liverpool, yang kini bekerja di bawah pelatih asal Spanyol Andoni Iraola, tetap tak terkalahkan pada 2026-27 tetapi masih belum mencapai potensi penuh mereka. Mereka akan memasuki jeda internasional pertama setelah bertandang ke Bournemouth pada Minggu.
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