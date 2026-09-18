Smicer sebelumnya pernah mengatakan bahwa Szoboszlai mirip dengan rekan senegaranya yang termasyhur, Nedved. Ketika diminta oleh GOAL untuk menyebutkan kualitas terbesar yang sama-sama mereka miliki, mantan gelandang Liverpool itu, yang berbicara dalam kerja sama dengan Grosvenor Sport, mengatakan: “Dominik Szoboszlai dan Pavel Nedved mirip dalam aspek fisik permainan. Keduanya sama-sama punya kapasitas untuk berlari, bertarung, dan melepaskan tembakan.

“Etos kerja Pavel sangat tinggi dan Szobo juga sama. Dia bisa berlari, melakukan tekel, dan kedua pemain juga bisa mencetak gol dengan kaki kiri maupun kaki kanan mereka. Menurut saya, kesamaan lain yang mereka miliki adalah kualitas kepemimpinan mereka.

“Virgil van Dijk masih merupakan pemain Liverpool, tetapi Anda membutuhkan para pemimpin di setiap lini tim, dan idealnya seseorang di lini tengah, dan saya pikir Szobo sedang menjadi sosok pemimpin itu di lini tengah.

“Tahun lalu dia sudah bermain sebagai pemimpin ketika dia menjadi pemain terbaik kami di tim. Dia hanya perlu terus bekerja karena dalam sebuah pertandingan, dia bisa melakukan apa saja. Dia bisa mengirim umpan, membangun permainan, mencetak gol, dan itulah yang dibutuhkan Liverpool.”