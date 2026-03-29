Diamanti: "Saat di Fiorentina, Salah selalu memegang secangkir cappuccino; aku bilang padanya bahwa cepat atau lambat dia akan mengompol"

"Sungguh menyenangkan bermain bersamanya: sebagai seorang gelandang serang, aku selalu mencari ruang kosong di mana dia berada, dan dia punya stamina yang luar biasa, jadi mudah menemukannya. Seorang pemuda yang luar biasa, yang sejujurnya meninggalkan kenangan yang sangat indah bagiku. Anekdot? Aku selalu mengganggunya karena dia selalu memegang cappuccino, entah berapa banyak yang dia minum. Sebelum latihan di ruang ganti ada cappuccino, setelah latihan juga cappuccino, jadi saya selalu bilang padanya, ‘Suatu hari nanti kamu bakal kencing di celana’. Lucu melihatnya terus-menerus memutar-mutar cangkir besar itu di tangannya; kita bicara tentang seorang pemuda yang ramah, sangat menyenangkan, dan tanpa diragukan lagi seorang juara sejati; ada rasa saling menghormati yang besar di antara kami."