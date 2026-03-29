Alessandro Diamanti, pelatih dan mantan pemain Serie A, berbicara kepada gianlucadimarzio.com setelah pengumuman kepergian Mohamed Salah dari Liverpool. Keduanya pernah menjadi rekan setim di Fiorentina pada musim 2014/15, sejak Januari ketika pemain asal Mesir itu bergabung dari Chelsea. "Ada saatnya dalam karier di mana wajar untuk membuat pilihan yang berbeda: setelah semua tahun, gol, rekor, dan apa yang telah dilakukannya untuk The Reds, saya pikir itu juga wajar"
Diterjemahkan oleh
Diamanti: "Saat di Fiorentina, Salah selalu memegang secangkir cappuccino; aku bilang padanya bahwa cepat atau lambat dia akan mengompol"
KERAGUAN AWAL
"Saya selalu memiliki hubungan yang sangat baik dengan Momo, juga karena saya bisa berbahasa Inggris, sedangkan dia, yang baru saja bergabung dari Chelsea, tidak bisa berbahasa Italia. Jadi, sebagai semacam penghubung di ruang ganti, saya membimbingnya. Dia datang dari Liga Premier dan kami tahu dia hebat, tapi pada awalnya kami ragu saat latihan karena, meski sudah sangat cepat, kemampuannya secara teknis belum sehebat sekarang. Setelah kondisinya prima, dia membuktikan bahwa dia berada di level yang berbeda, dengan kecepatan yang luar biasa. Namun, dia sering gagal mencetak gol; dia lebih ahli dalam menciptakan peluang."
CAPPUCCINO GAYA FLORENSA
"Sungguh menyenangkan bermain bersamanya: sebagai seorang gelandang serang, aku selalu mencari ruang kosong di mana dia berada, dan dia punya stamina yang luar biasa, jadi mudah menemukannya. Seorang pemuda yang luar biasa, yang sejujurnya meninggalkan kenangan yang sangat indah bagiku. Anekdot? Aku selalu mengganggunya karena dia selalu memegang cappuccino, entah berapa banyak yang dia minum. Sebelum latihan di ruang ganti ada cappuccino, setelah latihan juga cappuccino, jadi saya selalu bilang padanya, ‘Suatu hari nanti kamu bakal kencing di celana’. Lucu melihatnya terus-menerus memutar-mutar cangkir besar itu di tangannya; kita bicara tentang seorang pemuda yang ramah, sangat menyenangkan, dan tanpa diragukan lagi seorang juara sejati; ada rasa saling menghormati yang besar di antara kami."
Masa Depan
"Saya sama sekali tidak yakin dia akan kembali ke Serie A; menurut saya, dia tidak akan pernah kembali ke Italia. Dia pasti akan menemukan cara untuk terus bermain di level tinggi di luar negeri, atau mungkin dia akan menikmati hidupnya dan mengakhiri kariernya dengan tenang, tanpa tekanan. Tujuan selanjutnya? Jujur saja, saya tidak tahu jawabannya, saya hanya mengandalkan firasat saya. Saya sudah tidak mendengar kabarnya lagi, tapi saya mengingatnya dengan penuh kasih sayang. Jika suatu saat saya menemuinya, pasti kita akan minum segelas bersama."