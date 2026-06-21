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“Diam, sialan!” - Gary Lineker membalas ejekan “pengkhianat” yang dilontarkan Micah Richards dengan nada bercanda, saat mantan pembawa acara Match of the Day itu bergabung dengan panel ITV pada Piala Dunia 2026
Para veteran dunia penyiaran saling melontarkan sindiran di New York
Kemitraan yang telah terjalin lama antara Lineker dan Richards mengalami kejadian lucu akhir pekan ini ketika keduanya berselisih terkait penampilan mendadak Lineker di ITV.
Setelah menjadi pilar liputan olahraga BBC selama 26 tahun, kehadiran Lineker di studio pesaing tersebut menimbulkan kehebohan di kalangan penggemar dan mantan rekan kerjanya.
Richards, yang masih menjadi bagian dari tim pakar BBC untuk Piala Dunia 2026, tidak melewatkan kesempatan untuk mengolok-olok rekan pembawa acaranya di The Rest is Football. Canda tawa tersebut mencapai puncaknya selama segmen acara digital mereka, di mana Richards dengan bercanda mencoba mengambil alih peran tradisional Lineker sebagai pembawa acara utama.
Tanggapan keras Lineker terhadap tuduhan sebagai ‘pengkhianat’
Percakapan itu dimulai saat Richards membuka siaran digitalnya dengan berkata: "Halo dan selamat datang di 'The Rest is Football' bersama saya." Lineker langsung menyela, memotong ucapan mantan bek Manchester City itu sambil berteriak: "Woah woah woah woah Micah, itu tugasku." Richards mengolok-olok ironi situasi tersebut, tertawa sambil menjawab: "Lihat, itu tidak menyenangkan, bukan? Kau benar-benar pengkhianat! 26 tahun berjuang dengan darah, keringat, dan air mata untuk BBC, lalu kau pindah ke pihak saingan!"
Lineker, yang jelas-jelas terhibur oleh tuduhan tersebut, menunjukkan naluri penyiar veteran dengan mengabaikan perdebatan itu. Pria berusia 65 tahun itu hanya mematikan sambungan video ke Richards, yang sedang merekam dari Manchester, sebelum menyuruhnya untuk “diam, sialan.” Momen tersebut kemudian dibagikan di media sosial, menyoroti hubungan yang santai antara kedua pakar tersebut meskipun terjadi perpindahan stasiun penyiaran.
Sindiran halus terhadap liputan BBC
Meskipun percakapan dengan Richards dimaksudkan untuk menghibur, kepindahan Lineker ke ITV memberinya kesempatan untuk melontarkan sindiran yang lebih tajam kepada mantan majikannya. Ia secara terbuka menyatakan preferensinya terhadap siaran langsung dari lokasi acara, membandingkan perannya saat ini di New York dengan keputusan BBC untuk menyiarkan sebagian besar liputan awal turnamen dari Salford.
Saat perkenalan di ITV, Lineker tak lupa memuji pengaturan siaran langsung tersebut. "Saya telah membawakan acara harian untuk Netflix, kami berada di Times Square. Tapi saya sangat ingin datang dan melihat set Anda karena menurut saya ini benar-benar luar biasa dan saya bisa memastikan bahwa ini nyata," katanya. Hal ini menyusul komentarnya sebelumnya pada bulan Mei di mana ia mengkritik pengaturan "green box" di Salford, dan lebih menyukai suasana berada di jantung turnamen.
- Getty Images Entertainment
ITV menghadapi serangkaian tantangan tersendiri
Meskipun Lineker memuji produksi ITV, stasiun televisi pesaing tersebut tidak sepenuhnya berjalan mulus di Amerika Serikat. Sementara BBC tetap aman di Manchester, kru ITV di Brooklyn harus berjuang menghadapi kondisi cuaca yang buruk serta keluhan kebisingan dari warga setempat yang sempat mengancam kelancaran siaran langsung mereka.
Angin kencang baru-baru ini memaksa pembawa acara Laura Woods dan para tamunya meninggalkan studio terbuka mereka dan mencari tempat berlindung di dalam ruangan selama pertandingan antara Swiss dan Bosnia dan Herzegovina. Selain itu, produksi tersebut dilaporkan mengalami kesulitan akibat kebisingan dari pesta-pesta meriah di atap hotel tetangga, yang membuktikan bahwa meskipun berada di lokasi memberikan pemandangan yang “nyata”, hal itu juga disertai dengan masalah logistik yang tak terduga.