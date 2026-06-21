“Diam, sialan!” - Gary Lineker membalas ejekan “pengkhianat” yang dilontarkan Micah Richards dengan nada bercanda, saat mantan pembawa acara Match of the Day itu bergabung dengan panel ITV pada Piala Dunia 2026

Kemitraan yang telah terjalin lama antara Lineker dan Richards mengalami kejadian lucu akhir pekan ini ketika keduanya berselisih terkait penampilan mendadak Lineker di ITV.

Setelah menjadi pilar liputan olahraga BBC selama 26 tahun, kehadiran Lineker di studio pesaing tersebut menimbulkan kehebohan di kalangan penggemar dan mantan rekan kerjanya.

Richards, yang masih menjadi bagian dari tim pakar BBC untuk Piala Dunia 2026, tidak melewatkan kesempatan untuk mengolok-olok rekan pembawa acaranya di The Rest is Football. Canda tawa tersebut mencapai puncaknya selama segmen acara digital mereka, di mana Richards dengan bercanda mencoba mengambil alih peran tradisional Lineker sebagai pembawa acara utama.



