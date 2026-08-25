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'Diam, pakai otak' - Julian Alvarez disebut 'idiot' karena saga transfer Atletico Madrid saat Arsenal mengincar kepindahan senilai £50 juta
Dugarry kecam perilaku Alvarez
Alvarez dicap "bodoh" setelah upayanya yang menyita perhatian untuk memaksakan transfer dari Atletico Madrid ke Barcelona pada musim panas ini. Pemain internasional Argentina itu, yang mengungkapkan keinginannya untuk bergabung dengan raksasa Catalunya tersebut secara terbuka saat Piala Dunia, melihat hubungannya dengan Atletico memburuk dengan cepat.
Juara Piala Dunia Prancis Dugarry menjadi salah satu pengkritik paling vokal terhadap strategi pemain 26 tahun itu, dengan mempertanyakan profesionalismenya serta nasihat yang datang dari perwakilannya.
Dugarry mengatakan kepada RMC: "Pemain itu dan orang-orang di sekelilingnya bodoh. Bagaimana bisa Anda menyatakan, 'Saya ingin meninggalkan klub'? Apakah dia bodoh, atau bagaimana? Cara terbaik untuk pergi bukanlah dengan melakukan itu. Diamlah, bersikap rendah hati, cerdaslah dalam berkomunikasi. Apa Anda tidak melihat apa yang terjadi dengan Griezmann? Apa Anda tidak mengenal manajemen Anda? Apa Anda tidak mengenal para penggemar Anda? Seorang pemain yang ingin pergi seharusnya diizinkan pergi."
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Suporter berbalik melawan pemain Argentina itu
Situasi mencapai titik puncak saat Atletico bermain imbang 2-2 melawan Villarreal di Riyadh Air Metropolitano. Alvarez, yang sebelumnya memiliki ikatan kuat dengan para pendukung, disambut dengan koor cemoohan dan siulan dari suporter tuan rumah.
Laporan menyebutkan bahwa Atletico Madrid berada dalam situasi yang rumit karena mayoritas fans klub mencemooh pemain Argentina itu sebelum, selama, dan setelah pertandingan. Sang penyerang bahkan disarankan oleh klub untuk langsung menuju terowongan ruang ganti seorang diri setelah peluit akhir berbunyi guna menghindari konfrontasi lebih lanjut dengan tribune.
Arsenal muncul sebagai jalan keluar
Sementara Alvarez tetap bertekad pindah ke Camp Nou, Atletico Madrid tetap teguh dalam penolakannya untuk menjual kepada rival langsung di La Liga. Namun, klub itu dikabarkan telah membuka peluang untuk kepindahan ke Premier League, dengan Arsenal muncul sebagai peminat utama.
Arsenal saat ini sedang mencari tambahan kekuatan di lini serang, dan potensi kepergian Gabriel Martinelli bisa menyediakan dana serta ruang skuad yang dibutuhkan untuk memuluskan kesepakatan bagi pemain Argentina itu. Meski sang penyerang secara terbuka menggoda Barcelona, yang termasuk menyukai unggahan media sosial yang menampilkan dirinya mengenakan jersey Blaugrana, Arsenal tetap berharap bahwa kembali ke Premier League akan menarik baginya.
- Getty Images
Kebuntuan masih berlanjut saat tenggat makin dekat
Menjelang tenggat waktu transfer, presiden Atletico Madrid Enrique Cerezo dan CEO Miguel Angel Gil tetap berpegang pada "garis merah" mereka. Klub tidak senang karena Alvarez merasa mereka gagal menepati janji yang dibuat pada Februari terkait kepergiannya, tetapi mereka tidak akan dipaksa menerima kesepakatan murah dengan Barcelona.
Tim asuhan Hansi Flick terus memantau situasi ini dengan saksama, berharap kegigihan sang pemain pada akhirnya akan memaksa Atletico melunakkan sikap mereka. Namun, realitas finansial di Madrid berarti penjualan ke Arsenal mungkin menjadi satu-satunya solusi yang layak bagi semua pihak yang terlibat.
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