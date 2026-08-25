Alvarez dicap "bodoh" setelah upayanya yang menyita perhatian untuk memaksakan transfer dari Atletico Madrid ke Barcelona pada musim panas ini. Pemain internasional Argentina itu, yang mengungkapkan keinginannya untuk bergabung dengan raksasa Catalunya tersebut secara terbuka saat Piala Dunia, melihat hubungannya dengan Atletico memburuk dengan cepat.

Juara Piala Dunia Prancis Dugarry menjadi salah satu pengkritik paling vokal terhadap strategi pemain 26 tahun itu, dengan mempertanyakan profesionalismenya serta nasihat yang datang dari perwakilannya.

Dugarry mengatakan kepada RMC: "Pemain itu dan orang-orang di sekelilingnya bodoh. Bagaimana bisa Anda menyatakan, 'Saya ingin meninggalkan klub'? Apakah dia bodoh, atau bagaimana? Cara terbaik untuk pergi bukanlah dengan melakukan itu. Diamlah, bersikap rendah hati, cerdaslah dalam berkomunikasi. Apa Anda tidak melihat apa yang terjadi dengan Griezmann? Apa Anda tidak mengenal manajemen Anda? Apa Anda tidak mengenal para penggemar Anda? Seorang pemain yang ingin pergi seharusnya diizinkan pergi."