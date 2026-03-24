Diagnosis yang salah dengan konsekuensi yang sangat serius bagi Kylian Mbappé? Real Madrid tampaknya telah melakukan "tindakan yang sangat memalukan"

Namun, karena rasa sakit yang terus-menerus, Mbappe mencari pendapat kedua di Paris, tempat tinggalnya sebelumnya, dan kemudian, bersama seorang spesialis lutut, ia memilih pendekatan lain untuk pemulihannya. Kini, mantan pemain PSG itu bahkan sudah kembali bermain di lapangan.

Penilaian yang salah di Madrid juga membuat Mbappe "marah". Kesalahan diagnosis tersebut juga menjadi faktor penentu pemecatan staf medis pada awal tahun ini. Akibatnya, setelah pemecatan tersebut pada akhir 2023, Dr. Niko Mihic kembali ditunjuk sebagai kepala, meskipun tim tersebut baru saja dibentuk ulang pada musim panas lalu. Pergantian staf di departemen medis Real sama sekali bukan hal yang langka, terutama ketika para petinggi mengeluhkan terlalu banyak cedera. Selain Mbappe, dalam beberapa pekan terakhir, pemain seperti Jude Bellingham atau Alvaro Carreras juga absen.

Sehubungan dengan hal itu, reporter RMC Daniel Riolo menggunakan kata-kata yang keras dalam acara "L'After Foot". "Bagi Real, apa yang terjadi di sana benar-benar memalukan. (...) Kesalahan diagnosis ini bisa saja berakibat jauh lebih parah, karena Mbappe membutuhkan waktu lama untuk mengetahui apa yang salah dengannya. Dia tetap aktif di bidang lain, bahkan bermain dalam beberapa pertandingan, tanpa tahu persis apa yang terjadi padanya. Dia bisa saja merusak lututnya." Program pembentukan otot khusus, yang dirancang bersama spesialis lutut di Paris tersebut, akhirnya membawa perubahan.