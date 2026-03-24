Menurut laporan stasiun TV Prancis RMC Sport, sang penyerang menjadi korban kesalahan diagnosis yang bahkan hampir membuatnya tidak bisa ikut serta dalam Piala Dunia musim panas ini.
Diterjemahkan oleh
Diagnosis yang salah dengan konsekuensi yang sangat serius bagi Kylian Mbappé? Real Madrid tampaknya telah melakukan "tindakan yang sangat memalukan"
Namun, karena rasa sakit yang terus-menerus, Mbappe mencari pendapat kedua di Paris, tempat tinggalnya sebelumnya, dan kemudian, bersama seorang spesialis lutut, ia memilih pendekatan lain untuk pemulihannya. Kini, mantan pemain PSG itu bahkan sudah kembali bermain di lapangan.
Penilaian yang salah di Madrid juga membuat Mbappe "marah". Kesalahan diagnosis tersebut juga menjadi faktor penentu pemecatan staf medis pada awal tahun ini. Akibatnya, setelah pemecatan tersebut pada akhir 2023, Dr. Niko Mihic kembali ditunjuk sebagai kepala, meskipun tim tersebut baru saja dibentuk ulang pada musim panas lalu. Pergantian staf di departemen medis Real sama sekali bukan hal yang langka, terutama ketika para petinggi mengeluhkan terlalu banyak cedera. Selain Mbappe, dalam beberapa pekan terakhir, pemain seperti Jude Bellingham atau Alvaro Carreras juga absen.
Sehubungan dengan hal itu, reporter RMC Daniel Riolo menggunakan kata-kata yang keras dalam acara "L'After Foot". "Bagi Real, apa yang terjadi di sana benar-benar memalukan. (...) Kesalahan diagnosis ini bisa saja berakibat jauh lebih parah, karena Mbappe membutuhkan waktu lama untuk mengetahui apa yang salah dengannya. Dia tetap aktif di bidang lain, bahkan bermain dalam beberapa pertandingan, tanpa tahu persis apa yang terjadi padanya. Dia bisa saja merusak lututnya." Program pembentukan otot khusus, yang dirancang bersama spesialis lutut di Paris tersebut, akhirnya membawa perubahan.
- Getty
Mbappe bermain selama berminggu-minggu meski merasa sakit — dan berbicara blak-blakan
Menurut kabar yang beredar, Mbappe memang telah bermain dalam banyak pertandingan sambil menahan rasa sakit, setelah mengalami cedera lutut pada bulan Desember lalu. Pihak Real Madrid sendiri menyebut cedera tersebut sebagai sesuatu yang perlu ditangani dari pertandingan ke pertandingan, dan pemulihannya diperkirakan akan berlangsung dalam waktu dekat. Namun, pada awal Januari (dua pertandingan) dan awal Maret (tiga pertandingan), sang penyerang absen dari skuad Los Blancos. Setelah jeda paksa yang kedua, bahkan sempat beredar spekulasi di media tentang cedera ligamen silang, sebelum Mbappe kembali ke lapangan setelah kunjungannya ke Paris dalam pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Manchester City.
Pada hari Senin, Mbappe memberikan tanggapan mengenai cederanya. "Lutut saya baik-baik saja. Kondisinya membaik. Semuanya berjalan cukup baik dan saya tahu ada banyak spekulasi mengenai hal ini serta banyak hal yang salah yang telah dikatakan," katanya, lalu menambahkan dengan nada yang penuh makna: "Begitulah kehidupan seorang atlet papan atas. Kami sudah terbiasa dengan orang-orang yang mengatakan sesuatu tanpa memeriksanya terlebih dahulu dan tanpa dasar yang jelas."
Mbappe "sudah pulih 100 persen" — dan masuk skuad tim nasional
Mbappe juga menyatakan bahwa ia tidak lagi merasakan sakit, sehingga membantah pernyataan Riolo di acara "L'After Foot". Ia menekankan: "Saya sudah pulih 100 persen. Di Paris, saya mendapat kesempatan untuk menjalani diagnosis yang mendalam. Dan bersama-sama, kami dapat menyusun rencana untuk kembali mencapai performa terbaik saya di Real Madrid dan juga menjelang Piala Dunia."
Bahwa Mbappe benar-benar telah pulih sepenuhnya juga dibuktikan dengan pencalonannya untuk pertandingan uji coba tim nasional Prancis yang akan datang. Pemain berusia 27 tahun ini dianggap sebagai harapan besar untuk Piala Dunia. Pasalnya, meskipun mengalami masalah fisik dalam beberapa bulan terakhir, ia telah mencatatkan 38 gol dan enam assist yang luar biasa dalam 35 pertandingan resmi untuk Real musim ini.
Sebagai pembelaan bagi tim medis Madrid: Bahkan di antara dua masa istirahat paksa tersebut, ia tetap mencetak gol layaknya di jalur produksi.
Kylian Mbappe: Data performa dan statistik untuk Real Madrid musim ini
Permainan 35 Gol 38 Assist 6